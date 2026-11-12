Domingo Miotti fue convocado por Italia: por qué el tucumano no jugará contra Los Pumas y qué dijo Gonzalo Quesada
El apertura surgido en Tucumán Lawn Tennis se incorporó al seleccionado italiano después de cuatro años sin convocatorias a Los Pumas. El entrenador explicó cómo se produjo su llegada y por qué no estará disponible para el partido del sábado en Génova.
Resumen para apurados
- Gonzalo Quesada convocó al apertura Domingo Miotti a la selección de Italia, pero no jugará este sábado ante Los Pumas en Génova para priorizar su adaptación táctica.
- El tucumano, inactivo en Los Pumas hace cuatro años, fue habilitado por World Rugby y contactó al DT, quien ya lo había dirigido en Jaguares durante la campaña de 2019.
- Con este llamado, Miotti busca relanzar su carrera internacional y afianzarse como variante clave en el seleccionado italiano de cara a las próximas competencias.
El rugby internacional le abrió una nueva puerta a Domingo Miotti. El apertura tucumano, que supo vestir la camiseta de Los Pumas, fue convocado por Italia y comenzó una nueva etapa en su carrera bajo la conducción de Gonzalo Quesada. Sin embargo, su incorporación no significará un reencuentro inmediato con el seleccionado argentino: el entrenador confirmó que no jugará este sábado en Génova por el Nations Championship.
La llegada de Miotti al conjunto europeo tiene una historia previa. Quesada conoce al tucumano desde su paso por Jaguares, donde lo dirigió durante la histórica campaña del Super Rugby 2019, cuando la franquicia argentina alcanzó la final del certamen.
Ese vínculo resultó determinante para su incorporación. Después de atravesar lesiones de rodilla y recuperar continuidad en su club, el apertura se comunicó con Quesada a comienzos de año para manifestarle su interés en sumarse al proyecto italiano.
La posibilidad de representar a otra selección se abrió a partir de las regulaciones de elegibilidad de World Rugby, que contemplan el cambio de seleccionado bajo determinadas condiciones. En el caso de Miotti, habían transcurrido cuatro años desde su última convocatoria al equipo argentino.
Por qué Domingo Miotti no jugará contra Los Pumas
Aunque ya se encuentra integrado al plantel italiano, Quesada explicó que el tucumano todavía atraviesa una etapa de adaptación y que su convocatoria responde principalmente a la intención de comenzar a familiarizarlo con el funcionamiento del equipo.
Por ese motivo, el apertura no estará entre los jugadores que enfrentarán a Los Pumas en Génova.
El entrenador pretende que Miotti conozca los sistemas de juego, se adapte a sus nuevos compañeros y comience a competir por un lugar dentro del seleccionado.
Incluso, Quesada contó con humor que el tucumano se integró rápidamente al grupo y que ya comenzó a enseñarles a jugar al truco a algunos de sus compañeros italianos.
Una nueva etapa para el apertura tucumano
La incorporación de Miotti representa un desafío particular tanto para el jugador como para Quesada. Ambos mantienen un fuerte vínculo con el rugby argentino, pero ahora comparten el objetivo de contribuir al crecimiento del seleccionado italiano.
El entrenador reconoció que sus raíces y su historia deportiva están profundamente relacionadas con Argentina y Los Pumas, aunque remarcó que eso no modifica el compromiso profesional que asumió al frente de Italia.
Para Miotti, la convocatoria significa la posibilidad de volver a competir en el escenario internacional después de varios años alejado del seleccionado argentino.
Por ahora, deberá esperar para tener su primera oportunidad con la camiseta de la “Azzurra”. Su ausencia frente a Los Pumas no responde a una cuestión física ni disciplinaria, sino a una decisión del cuerpo técnico de darle tiempo para completar su adaptación.
Mientras Italia se prepara para enfrentar a Argentina, el tucumano comienza a transitar un camino diferente en su carrera, con la posibilidad de volver a disputar partidos internacionales, esta vez del otro lado de la cancha.