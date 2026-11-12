Domingo Miotti fue convocado por Italia: por qué el tucumano no jugará contra Los Pumas y qué dijo Gonzalo Quesada

El rugby internacional le abrió una nueva puerta a Domingo Miotti. El apertura tucumano, que supo vestir la camiseta de Los Pumas, fue convocado por Italia y comenzó una nueva etapa en su carrera bajo la conducción de Gonzalo Quesada. Sin embargo, su incorporación no significará un reencuentro inmediato con el seleccionado argentino: el entrenador confirmó que no jugará este sábado en Génova por el Nations Championship.