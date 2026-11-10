Los Pumas buscan recuperarse ante Italia: la advertencia de Mateo Carreras tras la caída en Dublín
El wing tucumano analizó el próximo compromiso del seleccionado argentino por el Nations Championship, después de la dura derrota frente a Irlanda. Destacó la exigencia que planteará el equipo dirigido por Gonzalo Quesada y aseguró que el plantel buscará recuperarse en Génova.
Resumen para apurados
- Los Pumas enfrentarán a Italia en Génova por el Nations Championship para recuperarse de la caída 42-12 sufrida ante Irlanda en Dublín.
- El wing Mateo Carreras hizo autocrítica sobre los fallos defensivos y en formaciones fijas ante los irlandeses, anticipando un duelo muy físico ante la Azzurra.
- El equipo argentino necesita corregir errores y sumar solidez para superar el planteo táctico de Gonzalo Quesada y retomar la senda del triunfo en la gira.
La dura derrota frente a Irlanda en Dublín dejó una herida abierta en Los Pumas. Después del 42-12 sufrido ante el seleccionado irlandés, el equipo argentino buscará recuperarse frente a Italia, en el Stadio Luigi Ferraris de Génova, por una nueva fecha del Nations Championship. En la previa del encuentro, el tucumano Mateo Carreras reconoció el impacto que tuvo la caída y anticipó una batalla física frente al conjunto dirigido por Gonzalo Quesada.
“Es un gran equipo, con un gran entrenador y grandes jugadores. Va a ser una ‘pelea de perros’ y va a ser para el que lo quiere más. Quien gana en los detalles y en el metro. Se va a definir ahí, en quién hace menos errores”, aseguró el wing argentino al analizar las características del próximo adversario.
Sus palabras reflejan el tipo de encuentro que espera el seleccionado nacional. Italia, que cuenta con un entrenador argentino al frente de su proyecto, representa un desafío que exigirá precisión, intensidad y una mayor concentración en los momentos determinantes.
La autocrítica de Mateo Carreras tras la derrota ante Irlanda
La actuación en Dublín dejó varios aspectos por corregir. Los Pumas sufrieron especialmente en defensa, donde concedieron espacios que Irlanda aprovechó, y también tuvieron dificultades para conseguir pelotas de calidad a partir de las formaciones fijas.
En ese contexto, Carreras reconoció que el resultado afectó al grupo, aunque consideró que también puede convertirse en un estímulo para mejorar.
“Si bien no evaluamos los resultados, cuando ganás lo encarás distinto. Al grupo le dolió mucho haber perdido y eso nos va a servir para corregir y dar ese extra”, explicó.
El tucumano entiende que la reacción deberá manifestarse dentro de la cancha. Frente a un rival que buscará imponer su fortaleza física, la disciplina y la capacidad para resolver las situaciones de contacto podrían convertirse en factores decisivos.
La responsabilidad de representar a Los Pumas
Más allá de las cuestiones tácticas, Carreras también hizo hincapié en el compromiso que implica vestir la camiseta argentina. Para el wing, cada presentación representa una responsabilidad que trasciende el resultado anterior y obliga al equipo a competir con la máxima exigencia.
“Nadie está acá para perder. En el momento que te mirás la camiseta sabés que tenés la responsabilidad de ganar, de dar el 100%”, sostuvo.
La declaración sintetiza el espíritu con el que Los Pumas intentarán afrontar el compromiso en Génova. Después de una actuación que dejó preocupaciones, el seleccionado necesita recuperar solidez defensiva, mejorar la obtención y reducir los errores que condicionaron su rendimiento ante Irlanda.
El desafío frente a Italia aparece, entonces, como una oportunidad para demostrar capacidad de reacción. Y Carreras dejó en claro cuál será la exigencia: disputar cada metro, ganar los pequeños duelos y sostener la intensidad hasta el final.
En un partido que promete ser cerrado y físico, el tucumano considera que la diferencia no estará necesariamente en las grandes jugadas, sino en los detalles. Allí, precisamente, Los Pumas buscarán encontrar las respuestas que no consiguieron en Dublín.