Los Pumas buscan recuperarse ante Italia: la advertencia de Mateo Carreras tras la caída en Dublín

La dura derrota frente a Irlanda en Dublín dejó una herida abierta en Los Pumas. Después del 42-12 sufrido ante el seleccionado irlandés, el equipo argentino buscará recuperarse frente a Italia, en el Stadio Luigi Ferraris de Génova, por una nueva fecha del Nations Championship. En la previa del encuentro, el tucumano Mateo Carreras reconoció el impacto que tuvo la caída y anticipó una batalla física frente al conjunto dirigido por Gonzalo Quesada.