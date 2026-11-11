Tucumán presentó las finales del Argentino Juvenil M17 de rugby: “Es un deporte que nos representa a nivel nacional”

El acto estuvo encabezado por el gobernador Osvaldo Jaldo, acompañado por el secretario de Deportes, Diego Erroz, y el presidente de la Unión de Rugby de Tucumán (URT), Javier Budeguer, entre otras autoridades. Durante la presentación, los funcionarios destacaron la importancia de recibir una competencia de estas características, tanto por su impacto deportivo como por el movimiento turístico y económico que generará en la provincia.