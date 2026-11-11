Tucumán presentó las finales del Argentino Juvenil M17 de rugby: “Es un deporte que nos representa a nivel nacional”
El gobernador Osvaldo Jaldo encabezó el acto oficial en Casa de Gobierno, junto a autoridades deportivas y dirigentes de la URT. El certamen reúne a más de 500 jugadores y tendrá a Los Naranjitas como protagonistas en la búsqueda del título.
Resumen para apurados
- El gobernador Osvaldo Jaldo presentó en Tucumán las finales del Argentino Juvenil M17 de rugby, que disputarán 14 provincias y dos países vecinos hasta el domingo.
- La provincia ganó la licitación de la UAR para ser sede del evento en Los Tarcos y Cardenales, donde Tucumán buscará el título enfrentando a Rosario en semifinales.
- Con más de 540 deportistas y delegaciones visitantes, el evento busca dinamizar la economía regional, fomentar el turismo y consolidar la tradición deportiva tucumana.
Tucumán se prepara para vivir una de las grandes citas del rugby juvenil argentino. Este miércoles, en el Salón Blanco de Casa de Gobierno, se realizó la presentación oficial de la etapa decisiva del Campeonato Argentino Juvenil M17, que reunirá a seleccionados de 14 regiones del país y a representantes de Uruguay y Chile. La competencia tendrá sus semifinales este miércoles 11 y sus finales el domingo 15 de noviembre.
El acto estuvo encabezado por el gobernador Osvaldo Jaldo, acompañado por el secretario de Deportes, Diego Erroz, y el presidente de la Unión de Rugby de Tucumán (URT), Javier Budeguer, entre otras autoridades. Durante la presentación, los funcionarios destacaron la importancia de recibir una competencia de estas características, tanto por su impacto deportivo como por el movimiento turístico y económico que generará en la provincia.
“No hay dudas de que a Tucumán se lo identifica fundamentalmente con el rugby. Estamos muy contentos de que este campeonato se haga acá”, expresó Jaldo, quien también puso el foco en la función social de las instituciones deportivas.
“A las instituciones, sea cual sea la disciplina, les cuesta mucho esfuerzo y sacrificio mantener abiertas las puertas de los clubes para contener a los deportistas y a la juventud, que se ve acechada por distintos flagelos de la calle”, sostuvo.
En ese sentido, el mandatario remarcó la importancia de fomentar la práctica deportiva desde edades tempranas. “Practicar un deporte es muy importante, y sobre todo el rugby, que nos representa a nivel nacional. Esto nos hace bien al deporte, a las personas, a los funcionarios y a los dirigentes de cada una de las instituciones”, afirmó.
Un torneo que también apuesta al turismo
Por su parte, Diego Erroz destacó el desafío organizativo que implica recibir a las delegaciones y aseguró que la intención es aprovechar la competencia para mostrar los atractivos turísticos de Tucumán.
“Estamos muy a gusto de recibirlos y representar al rugby tucumano. Esperemos ser buenos anfitriones. Recibir a 14 provincias y dos países nos genera una responsabilidad muy grande”, señaló.
El secretario de Deportes también explicó que la actividad no se limitará a los encuentros. “Hay actividades extradeportivas que vamos a aprovechar para que los 540 deportistas, sus familias y las delegaciones puedan recorrer la provincia y generar el turismo y la economía regional que tanta falta nos hace”, indicó.
Además, resaltó el trabajo conjunto entre las instituciones deportivas y el Gobierno provincial.
“Hay que trabajar en equipo. La semana pasada fueron los Juegos Evita y esta semana tenemos el M17. Esto habla a las claras de que cada acción deportiva que podemos realizar los tucumanos cuenta hoy con un apoyo verdadero del gobernador. Es algo transversal y siempre genera buenas noticias”, aseguró.
Budeguer: “El rugby en Tucumán se vive de manera distinta”
Javier Budeguer, presidente de la URT, recordó cómo comenzó el proyecto para conseguir que la provincia fuera elegida como sede de la definición nacional.
“Este sueño era del Consejo de la URT. Lo soñamos y empezamos a trasladarlo, primero con Diego, con el ministro del Interior y con la gente de Turismo. Empezamos a pensar qué podíamos hacer para ganar la licitación. Por suerte, la carpeta convenció a la UAR y estamos muy contentos”, expresó.
El dirigente también destacó el significado de recibir a jugadores juveniles de distintos puntos del país y del exterior.
“El rugby en nuestra provincia se vive de manera distinta, con mucha pasión. Somos amateur, hacemos todo con mucho sacrificio, así que es importante tener el acompañamiento del Gobierno. Sin ese apoyo es muy difícil hacer este trabajo”, reconoció.
Finalmente, manifestó su deseo de que el evento trascienda lo deportivo: “Tener a estas delegaciones acá, que conozcan nuestra idiosincrasia y nuestra provincia, nos llena de orgullo. Ojalá se lleven los mejores recuerdos y quieran volver”.
Cuándo juega Tucumán y cómo será la definición del Argentino M17
La etapa concentrada del campeonato se disputará en Los Tarcos, con algunos encuentros de la jornada final programados en Cardenales. La entrada será libre y gratuita.
Este miércoles, Tucumán enfrentará a Rosario desde las 19.30, por una de las semifinales de la Zona Campeonato. Previamente, a las 16.30, Buenos Aires se medirá con Cuyo por el otro lugar en la definición.
Los partidos tendrán una duración de dos tiempos de 35 minutos. Los ganadores de ambas semifinales disputarán la final el domingo 15 de noviembre, a las 18, mientras que los perdedores jugarán por el tercer puesto.
El certamen también definirá los ascensos y descensos entre las distintas categorías. Con Los Naranjitas entre los cuatro mejores seleccionados del país, Tucumán buscará aprovechar la localía para quedarse con un título que Buenos Aires conquistó en las últimas dos ediciones.