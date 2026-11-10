Tucumán busca meterse en la final del Argentino M-17: “Llegamos en nuestra mejor versión”

Tucumán tiene por delante una oportunidad para volver a disputar una final del Campeonato Argentino Juvenil M-17. Mañana, desde las 19.30, Los Naranjitas enfrentará a Rosario en Los Tarcos, en una semifinal que pondrá a prueba su crecimiento y su capacidad para corregir los errores de la fase clasificatoria. El seleccionado tucumano llega con confianza, después de varias semanas de preparación, y con una propuesta que buscará combinar intensidad, solidez defensiva y protagonismo ofensivo.