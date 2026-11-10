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Tucumán busca meterse en la final del Argentino M-17: “Llegamos en nuestra mejor versión”

La “Naranja” enfrentará mañana a Rosario, desde las 19.30, en Los Tarcos. Ghazarian, entrenador del seleccionado juvenil, destacó la evolución del equipo, analizó las fortalezas del rival y explicó qué deberán mejorar para conseguir la clasificación.

NUEVE TRIES. Los Naranjitas mostraron una gran contundencia frente a Uruguay.
NUEVE TRIES. Los Naranjitas mostraron una gran contundencia frente a Uruguay. Osvaldo Ripoll/LA GACETA.
Por Redacción Deportes 10 Noviembre 2026

Resumen para apurados

  • El seleccionado M-17 de Tucumán enfrentará a Rosario a las 19:30 en Los Tarcos, en busca de un lugar en la final del Campeonato Argentino Juvenil de rugby.
  • Los Naranjitas clasificaron segundos tras caer ante Buenos Aires por fallas disciplinarias, por lo que el cuerpo técnico priorizó la obtención del balón y la defensa.
  • El triunfo permitirá a Tucumán disputar el título ante su público, consolidando el desarrollo formativo del plantel juvenil tras dos temporadas de preparación.
Resumen generado con IA

Tucumán tiene por delante una oportunidad para volver a disputar una final del Campeonato Argentino Juvenil M-17. Mañana, desde las 19.30, Los Naranjitas enfrentará a Rosario en Los Tarcos, en una semifinal que pondrá a prueba su crecimiento y su capacidad para corregir los errores de la fase clasificatoria. El seleccionado tucumano llega con confianza, después de varias semanas de preparación, y con una propuesta que buscará combinar intensidad, solidez defensiva y protagonismo ofensivo.

“Nos vamos a encontrar con un Tucumán muy intenso en todo lo que proponga. Sin duda, llegamos en nuestra mejor versión”, aseguró Adrián Ghazarian, entrenador del seleccionado tucumano M-17, en diálogo con LA GACETA.

La “Naranja” terminó segunda en su zona y sufrió una derrota por 33-8 frente a Buenos Aires en su última presentación. Sin embargo, el técnico consideró que la diferencia en el marcador no reflejó lo sucedido durante buena parte del encuentro.

“La derrota con Buenos Aires fue un resultado muy diferente a lo que fue el partido. Tuvimos 20 minutos muy buenos, muy intensos, y por las indisciplinas nos quedamos con dos jugadores menos durante 10 minutos. Nos hicieron cuatro tries. Buenos Aires es un equipo que juega muy bien y no podemos dar más esas ventajas”, explicó.

Las claves para superar a Rosario

El entrenador anticipó un duelo exigente frente a un rival que se caracteriza por su fortaleza en las formaciones fijas y su capacidad para darle continuidad al juego.

“Rosario es un equipo con buenas formaciones fijas, duro en el contacto y que mueve bien la pelota. Creo que, si nosotros tenemos más la pelota, vamos a lograr hacerle daño”, analizó.

Para contrarrestar esas virtudes, Tucumán trabajó especialmente sobre la obtención y la disciplina. Ghazarian entiende que ambas serán determinantes para evitar que se repitan los problemas que condicionaron al equipo frente a Buenos Aires.

“La obtención es superimportante y trabajamos muchísimo en eso durante este tiempo. Y la indisciplina ya quedó demostrado con Buenos Aires qué pasa si hacemos penales y nos quedamos con un jugador menos”, remarcó.

De todos modos, la intención no será limitarse a defender. El cuerpo técnico también busca que los jugadores se animen a tomar decisiones y aprovechen sus condiciones individuales.

“Seguimos trabajando una buena defensa, que en estas semanas mejoramos mucho más, y siempre diciéndoles a los chicos que se animen, que no tengan miedo de atacar desde donde sea porque tenemos grandes jugadores para hacerlo”, sostuvo.

La importancia de jugar sin presión

Más allá de la posibilidad de alcanzar la final, Ghazarian pretende que sus dirigidos disfruten de una experiencia especial: disputar una semifinal del Argentino frente a su gente.

“Siempre les decimos que no sientan presión. Esto es un deporte y son chicos, no tienen que tener presión de nada. Solo tienen que divertirse, jugar un Argentino de local y con amigos. Los resultados no nos importan mientras ellos hayan crecido como jugadores”, expresó.

El entrenador también destacó el compromiso del plantel y consideró que alcanzar esta instancia representa un reconocimiento al esfuerzo de los juveniles.

“Ojalá se les dé por los chicos, por todo lo que trabajaron durante estos dos años. Sería hermoso coronar así, pero yo creo que ya son unos ganadores por todo lo que entregaron hasta aquí. Lo demás ya es extra, es para ellos, porque dejan todo en todos los entrenamientos y partidos”, concluyó.

Tucumán buscará esta noche dar el penúltimo paso hacia el título. Para conseguirlo, deberá imponer su intensidad, sostener la disciplina y aprovechar las oportunidades frente a un Rosario que también llega con aspiraciones de alcanzar la definición del torneo.

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