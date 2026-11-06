Los Pumas sufrieron una dura derrota ante Irlanda: los errores defensivos y las fallas en el line que explican la goleada

Lo más inquietante fue la facilidad con la que Irlanda encontró espacios. Cada vez que aceleró, el equipo local pareció estar en condiciones de lastimar. Los errores en las marcas, los tackles fallidos y la falta de coordinación defensiva permitieron que los irlandeses avanzaran con una comodidad impropia de un enfrentamiento de esta jerarquía. Argentina no solamente perdió los duelos individuales, sino que tampoco consiguió reorganizarse cuando su rival superó la primera línea de contención.