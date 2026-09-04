Buscando revancha y con el "Tanque" Moreno a la espera, Los Pumas se despiden del público argentino

Para el rugby tucumano, el foco estará puesto nuevamente en Francisco Moreno. Tras sumar sus primeros caps como titular en los dos encuentros anteriores —el debut frente a Sudáfrica en Vélez y el desgastante cruce en tierras jujeñas—, el “Tanque” comenzará esta vez entre los relevos. Felipe Contepomi decidió rotar la primera línea y darle descanso al pilar derecho formado en Lince y Universitario para apostar de arranque por el santiagueño Pedro Delgado. Sin embargo, el rol del pilar tucumano no pierde peso: con la camiseta 18, sería la pieza elegida para revitalizar el scrum y aportar rigor físico en el segundo tiempo. Además, para Moreno no será una tarde más: marcará su despedida del público argentino antes de su salto a Europa, donde se sumará al Newcastle Red Bulls de la Premiership inglesa, tras su consagratoria temporada en Tarucas.