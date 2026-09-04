Buscando revancha y con el "Tanque" Moreno a la espera, Los Pumas se despiden del público argentino

Resumen para apurados
- Los Pumas enfrentan este sábado a Australia en Mendoza a las 18 para cerrar sus presentaciones en el país y buscar revancha de la última derrota.
- Tras caer 27 a 21 en Jujuy, el DT Contepomi dispuso cuatro cambios en el equipo titular: Roger asumirá como apertura y el pilar Moreno irá al banco de relevos.
- El equipo busca mejorar su ubicación en el ranking internacional antes de la gira europea de noviembre, en la despedida de Moreno previo a su traspaso a Inglaterra.
Este sábado, desde las 18, Los Pumas cerrarán en Mendoza su calendario de presentaciones en el país. El desafío será doble: tomarse revancha de la caída sufrida la semana pasada (27 a 21) y mejorar la imagen colectiva antes de la gira europea de fin de año. Enfrente volverán a estar los Wallabies, que en Jujuy aprovecharon cada error argentino para llevarse el triunfo.
Para el rugby tucumano, el foco estará puesto nuevamente en Francisco Moreno. Tras sumar sus primeros caps como titular en los dos encuentros anteriores —el debut frente a Sudáfrica en Vélez y el desgastante cruce en tierras jujeñas—, el “Tanque” comenzará esta vez entre los relevos. Felipe Contepomi decidió rotar la primera línea y darle descanso al pilar derecho formado en Lince y Universitario para apostar de arranque por el santiagueño Pedro Delgado. Sin embargo, el rol del pilar tucumano no pierde peso: con la camiseta 18, sería la pieza elegida para revitalizar el scrum y aportar rigor físico en el segundo tiempo. Además, para Moreno no será una tarde más: marcará su despedida del público argentino antes de su salto a Europa, donde se sumará al Newcastle Red Bulls de la Premiership inglesa, tras su consagratoria temporada en Tarucas.
La huella del rugby provincial en este plantel no termina allí. En un contexto marcado por las notorias ausencias tucumanas en la ventana —Thomas Gallo lesionado, Mateo Carreras marginado por descanso y Tomás Albornoz cumpliendo fechas de suspensión—, el banco de suplentes ofrecerá otro nombre con arraigo local. Facundo Cardozo, mendocino pero adoptado deportivamente por el “Jardín de la República” tras su gran paso por Tarucas y su actualidad en Universitario, podría tener su ansiado debut en el seleccionado mayor precisamente ante su gente.
Cambio de conducción
La gran noticia de la semana pasó por el manejo del equipo. Tras los problemas de control evidenciados el sábado pasado, Contepomi decidió que Nicolás Roger sea el apertura titular. El santiagueño, de pie fino y desfachatez para atacar los espacios, asumirá el desafío de ordenar el juego. La modificación provoca otro movimiento: Santiago Carreras dejará la camiseta 10 para retornar al fondo de la cancha como fullback, un puesto en el que el cordobés mejor rindió a nivel internacional gracias a los metros libres para el contragolpe.
El resto del XV titular muestra más variantes. En la segunda línea coincidirán Franco Molina y el joven Efraín Elías, lo que desplaza a Tomás Lavanini al banco y obliga a Guido Petti a reinventarse: el experimentado forward pasará a jugar como ala junto a Pablo Matera y el encendido octavo Joaquín Moro.
Lo que está en juego
Los Pumas llegan con un balance incómodo como locales en este año (cuatro derrotas en cinco presentaciones) y resignaron terreno en el ranking de World Rugby al caer al octavo puesto, superados justamente por los australianos.
El elenco oceánico fue implacable en Jujuy al facturar ante cada falla y sellar el marcador en los metros finales. Achicar el margen de penales, recuperar el control de las formaciones fijas y sostener la intensidad durante los 80 minutos serán los mandamientos para esta tarde. Para la Selección es la última chance de festejar en casa antes de la continuidad del Nations Championship en noviembre; para el “Tanque” Moreno, la oportunidad de cerrar con una sonrisa su primer gran capítulo con la camiseta celeste y blanca.