Gonzalo Quesada elogió al tucumano Tomás Albornoz y advirtió sobre el poderío de Los Pumas

Gonzalo Quesada conoce como pocos el carácter de Los Pumas. Aunque ahora se encuentra del otro lado, al frente del seleccionado de Italia, el entrenador argentino sabe qué puede esperar del equipo de Felipe Contepomi cuando ambos se enfrenten este sábado en Génova por el Nations Championship. Y, lejos de imaginar a un rival golpeado por los últimos resultados, anticipó una respuesta contundente.