Gonzalo Quesada elogió al tucumano Tomás Albornoz y advirtió sobre el poderío de Los Pumas
El entrenador argentino del seleccionado italiano anticipó un partido de máxima intensidad en Génova por el Nations Championship. Elogió a Tomás Albornoz y a varias figuras del equipo de Felipe Contepomi, y aseguró que espera una reacción después de las últimas derrotas.
Resumen para apurados
- Gonzalo Quesada, DT de Italia, elogió a Tomás Albornoz y alertó sobre Los Pumas antes de enfrentarlos este sábado en Génova, en un duelo donde ambos buscan cortar rachas negativas.
- Ambos seleccionados llegan tras sufrir derrotas consecutivas y con escaso tiempo de preparación. Quesada destacó también a figuras argentinas como Pedro Rubiolo y Pablo Matera.
- El choque medirá el progreso del ciclo de Quesada en Italia frente a una Argentina urgida de una victoria contundente para reencauzar su rendimiento en el Nations Championship.
Gonzalo Quesada conoce como pocos el carácter de Los Pumas. Aunque ahora se encuentra del otro lado, al frente del seleccionado de Italia, el entrenador argentino sabe qué puede esperar del equipo de Felipe Contepomi cuando ambos se enfrenten este sábado en Génova por el Nations Championship. Y, lejos de imaginar a un rival golpeado por los últimos resultados, anticipó una respuesta contundente.
“No tengo ninguna ilusión de encontrarme con un equipo que no esté preparado, que no llegue con un nivel de determinación fuertísimo. Van a querer imponerse desde el primer minuto”, aseguró Quesada, quien también consideró que las críticas recibidas por el seleccionado argentino pueden convertirse en un incentivo adicional.
El entrenador reconoció que ambos equipos llegan necesitados de una victoria, aunque destacó especialmente la jerarquía del conjunto albiceleste.
“Será una linda oportunidad para nuestro equipo de enfrentarse contra uno de los mejores equipos del mundo”, expresó. Y agregó que las derrotas consecutivas acumuladas por ambos seleccionados generan un escenario propicio para un encuentro de alta intensidad.
Los elogios de Quesada a Tomás Albornoz y las figuras argentinas
Al analizar las principales amenazas que deberá neutralizar Italia, Quesada destacó especialmente al tucumano Tomás Albornoz, aunque aclaró que el poderío argentino no depende exclusivamente de sus individualidades.
“Tratar de poner también nuestro juego en la cancha, de poder complicar el ataque argentino que conocemos y sobre todo las individualidades que tienen, que pueden hacer una diferencia increíble, no solo Tomi Albornoz, sino el poder, la potencia que tiene en el centro de la cancha”, explicó.
También resaltó la calidad de otros integrantes del plantel y dedicó un reconocimiento especial a Pedro Rubiolo.
“Rubiolo, que para mí, si no es el mejor segunda línea del mundo hoy, está muy cerca”, sostuvo.
El entrenador también mencionó la intensidad de Pablo Matera, la velocidad de los jugadores argentinos y la importancia del lineout como algunas de las principales fortalezas que deberá contrarrestar su equipo.
La preparación y el desafío de Italia
Quesada reconoció que los tiempos reducidos de trabajo representan una dificultad habitual durante las ventanas internacionales.
“En el rugby internacional existe esta desigualdad donde una semana es un montón. Los Pumas, como nosotros, tuvieron dos días y medio”, explicó.
Sin embargo, evitó utilizar esa circunstancia como justificación y remarcó que la preparación suele marcar diferencias en este nivel.
“Ni Feli, ni su staff, ni los jugadores ni nosotros, nadie los usa como excusa. Pero es una realidad de la performance”, señaló.
Sobre el presente de Italia, destacó la evolución que experimentó el seleccionado durante los últimos tres años y aseguró que confía plenamente en sus jugadores.
“Tengo una confianza total en este grupo, en el staff, en los jugadores y en la preparación que tuvimos para poder competir al máximo contra estos Pumas”, afirmó.
Finalmente, Quesada dejó una reflexión que resume su conocimiento del seleccionado argentino y la expectativa que le genera el encuentro.
“Sé cómo vienen, sé cómo llegan, puedo imaginar palabra por palabra la semana, puedo escuchar los gritos de Pablo en el vestuario. Me da una alegría enorme verlo a Juancito Scelzo titular”, expresó.
Con ese conocimiento del rival y la confianza en el crecimiento italiano, Quesada se prepara para un duelo especial. Del otro lado estarán Los Pumas, un equipo al que conoce profundamente y del que espera su versión más determinada.