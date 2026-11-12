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Contepomi confirmó cinco cambios en la formación de Los Pumas para enfrentar a Italia

Después de la derrota por 42-12 frente a Irlanda, el seleccionado argentino visitará a Italia este sábado desde las 8.40.

OBJETIVO. Contepomi modificó el equipo de Los Pumas, con la misión de cambiar la imagen mostrada contra Irlanda.
OBJETIVO. Contepomi modificó el equipo de Los Pumas, con la misión de cambiar la imagen mostrada contra Irlanda.
Por Redacción Deportes 12 Noviembre 2026

Resumen para apurados

  • Felipe Contepomi confirmó cinco cambios en Los Pumas para enfrentar a Italia este sábado en Génova, buscando revertir la dura derrota sufrida ante Irlanda.
  • Las variantes combinan ajustes tácticos y bajas por lesión como las de Montoya y Kremer, en un duelo donde Pablo Matera volverá a asumir la capitanía del equipo.
  • El choque ante la Italia de Gonzalo Quesada antecede la visita a Francia y el cierre de la temporada en las finales del Nations Championship en Londres.
Resumen generado con IA

Los Pumas intentarán dejar atrás el traspié sufrido en Dublín y tendrán una nueva prueba en el cierre de la temporada internacional. El seleccionado argentino enfrentará a Italia este sábado, desde las 8.40 (hora de Argentina), en el estadio Luigi Ferraris de Génova, por la segunda presentación del Nations Championship.

De cara al encuentro, Felipe Contepomi confirmó cinco modificaciones respecto del equipo que perdió 42-12 frente a Irlanda. El entrenador decidió realizar cambios tanto en los forwards como en los backs, con algunas variantes obligadas por lesiones y otras de carácter táctico.

Una de las principales novedades estará en la capitanía: Pablo Matera volverá a llevar la cinta y ocupará la posición de número seis. En la primera línea, Bautista Bernasconi reemplazará a Julián Montoya, quien no podrá jugar debido al golpe en la cabeza que sufrió durante el último partido.

También habrá modificaciones en la tercera línea. Joaquín Moro y Juan Martín Scelzo ingresarán por Marcos Kremer, afectado por un esguince en el tobillo derecho, y Juan Martín González, que comenzará el encuentro entre los suplentes.

En los backs, Simón Benítez Cruz será el encargado de conducir al equipo desde la posición de medio scrum, en lugar de Gonzalo García. Además, la lesión de Juan Cruz Mallía obligó a Contepomi a reorganizar la última línea: Rodrigo Isgró ingresará como wing y Bautista Delguy pasará a desempeñarse como fullback.

Entre los suplentes también sobresalen dos regresos al seleccionado: Facundo Bosch y Facundo Isa volverán a integrar el banco de relevos.

Los Pumas, ante una Italia que viene de sufrir una dura derrota

El seleccionado argentino tendrá enfrente a un rival que también buscará recuperarse. Italia, conducida por el argentino Gonzalo Quesada, viene de perder 66-7 frente a Sudáfrica en Turín y tendrá la oportunidad de hacerse fuerte ante su público en Génova.

El historial favorece ampliamente a Los Pumas. Ambos seleccionados se enfrentaron en 24 oportunidades, con 18 triunfos argentinos, cinco derrotas y un empate. El último antecedente fue en noviembre de 2024, cuando Argentina se impuso por 50-18 en Údine.

Además, el equipo argentino tiene un registro favorable en Génova: ganó los dos encuentros que disputó en esa ciudad. En 2005 venció 39-22 y en 2014 se impuso por un ajustado 20-18.

La formación de Los Pumas para enfrentar a Italia

El equipo argentino saldrá a la cancha con Boris Wenger; Bautista Bernasconi, Francisco Moreno y Guido Petti, Pedro Rubiolo; Pablo Matera (capitán), Joaquín Moro y Juan Martín Scelzo; Simón Benítez Cruz y Tomás Albornoz; Mateo Carreras, Santiago Chocobares, Justo Piccardo, Rodrigo Isgró y Bautista Delguy.

Después de este compromiso, Los Pumas deberán visitar a Francia en París, el sábado 21, antes de participar del fin de semana de finales del Nations Championship en Twickenham, Londres, entre el 27 y el 29 de noviembre.

Temas Los PumasItaliaFelipe ContepomiPablo MateraBautista DelguyGonzalo QuesadaMarcos KremerJulián Montoya
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