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Walter Samuel deja la Selección: los motivos de su salida y la decisión de Lionel Scaloni

El exdefensor no continuará como ayudante de campo tras la renovación del entrenador hasta 2030. Buscará iniciar su carrera como director técnico y la AFA no incorporará un reemplazante.

Walter Samuel buscará comenzar su carrera como entrenador en Europa.
Walter Samuel buscará comenzar su carrera como entrenador en Europa.
Por Redacción Deportes 12 Noviembre 2026

Resumen para apurados

  • Walter Samuel dejará de ser ayudante técnico en la Selección Argentina tras la renovación de Lionel Scaloni, con el objetivo de iniciar su carrera como director técnico.
  • Colaborador desde 2018 y pieza clave en la táctica y la pelota parada, Samuel formó parte de los títulos de las Copas América, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022.
  • Scaloni confirmó que no incorporará un reemplazo directo y mantendrá la estructura actual de colaboradores para encarar el proceso hacia el Mundial 2030.
Resumen generado con IA

La renovación de Lionel Scaloni como entrenador de la Selección hasta 2030 traerá una modificación importante en su cuerpo técnico. Walter Samuel, uno de sus colaboradores más cercanos desde el comienzo del ciclo en 2018, dejará su cargo para iniciar una nueva etapa profesional como director técnico principal.

La noticia fue confirmada por Scaloni durante la conferencia de prensa en la que se oficializó su continuidad. El entrenador explicó que su histórico ayudante ya le había comunicado la intención de emprender su propio camino y descartó que la salida estuviera relacionada con diferencias personales.

“Agradecimiento eterno para alguien que es mi amigo. Le deseo lo mejor porque fue una parte importantísima de este cuerpo técnico. Le agradezco lo que nos dio, lo aprecio un montón”, expresó Scaloni.

Samuel fue una pieza fundamental en la estructura de trabajo de la “Scaloneta”. Desde su incorporación en 2018, participó especialmente en la planificación táctica y el diseño de las jugadas de pelota parada. Además, acompañó al seleccionado durante las conquistas de las Copas América 2021 y 2024, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar.

¿Quién reemplazará a Walter Samuel?

Scaloni confirmó que no incorporará a otro ayudante para ocupar el lugar que dejará el exdefensor. La intención es mantener la estructura actual del cuerpo técnico y continuar trabajando con los profesionales que acompañaron el proceso.

En caso de necesitar colaboración adicional, el entrenador explicó que podrían recurrir a integrantes de los cuerpos técnicos de los seleccionados juveniles.

De esta manera, Samuel cerrará una etapa de ocho años junto a Scaloni para perseguir su objetivo de dirigir un equipo por cuenta propia, mientras la Selección Argentina comenzará su preparación hacia el Mundial 2030 con una modificación en su estructura técnica.

Temas Selección Argentina de fútbolLionel ScaloniWalter Samuel
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