Walter Samuel deja la Selección: los motivos de su salida y la decisión de Lionel Scaloni

Samuel fue una pieza fundamental en la estructura de trabajo de la “Scaloneta”. Desde su incorporación en 2018, participó especialmente en la planificación táctica y el diseño de las jugadas de pelota parada. Además, acompañó al seleccionado durante las conquistas de las Copas América 2021 y 2024, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar.