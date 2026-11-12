Es oficial: Lionel Scaloni renovó su contrato con la Selección hasta el Mundial 2030

La incertidumbre llegó a su fin. Lionel Scaloni continuará al frente de la Selección Argentina hasta el Mundial 2030, después de alcanzar un acuerdo con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para extender su contrato. La noticia fue confirmada por Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la entidad, y despejó las dudas que habían surgido sobre el futuro del entrenador después de la derrota frente a España en la final de la Copa del Mundo 2026.