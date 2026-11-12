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Es oficial: Lionel Scaloni renovó su contrato con la Selección hasta el Mundial 2030

Claudio “Chiqui” Tapia confirmó la continuidad del entrenador al frente de la “Albiceleste”. El nuevo acuerdo contempla un esquema de dos años más otros dos y tendrá una modificación importante en el cuerpo técnico: Walter Samuel dejará su cargo para iniciar su carrera como entrenador.

CAMBIO DE PLANES. Lionel Scaloni supervisa los trabajos de la selección argentina en Ezeiza. El entrenador debió retrasar la práctica de este miércoles por el operativo de seguridad vinculado a la despedida del papa León XIV.
CAMBIO DE PLANES. Lionel Scaloni supervisa los trabajos de la selección argentina en Ezeiza. El entrenador debió retrasar la práctica de este miércoles por el operativo de seguridad vinculado a la despedida del papa León XIV.
Por Redacción Deportes 12 Noviembre 2026

Resumen para apurados

  • La AFA oficializó en Ezeiza la renovación del DT Lionel Scaloni hasta el Mundial 2030 para conducir a la Selección Argentina tras caer en la final de la Copa del Mundo 2026.
  • El acuerdo contempla un esquema de 2+2 años revisable en 2027. Además, el ayudante Walter Samuel dejará el cuerpo técnico para iniciar su carrera como entrenador en Europa.
  • Scaloni será el DT con más Mundiales en la Selección y comandará el recambio generacional sin Lionel Messi, con miras a la Copa del Mundo 2030 donde el país será anfitrión.
Resumen generado con IA

La incertidumbre llegó a su fin. Lionel Scaloni continuará al frente de la Selección Argentina hasta el Mundial 2030, después de alcanzar un acuerdo con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para extender su contrato. La noticia fue confirmada por Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la entidad, y despejó las dudas que habían surgido sobre el futuro del entrenador después de la derrota frente a España en la final de la Copa del Mundo 2026.

“Vamos a anunciar oficialmente la renovación del cuerpo técnico del Gringo Lionel Scaloni por el período 27 al 30 al mando de la Selección Argentina. Es una alegría para todos los que componen el Comité Ejecutivo de la AFA como para todos los argentinos y las argentinas”, expresó Tapia durante la conferencia de prensa.

El dirigente también destacó la dimensión histórica que tendrá la continuidad del entrenador santafesino.

“Son ocho años más cuatro más, se va a convertir en el técnico de esta asociación con más Mundiales dirigidos y él va a tener la responsabilidad de dirigir tres”, señaló.

Cómo será el nuevo contrato de Lionel Scaloni

El acuerdo contempla un esquema de dos años más otros dos. La primera etapa se extenderá hasta la Copa América 2027, instancia en la que el entrenador tendrá la posibilidad de evaluar su continuidad. Si ambas partes mantienen su intención de seguir trabajando juntas, el vínculo se prolongará hasta el Mundial 2030.

La renovación también traerá una modificación importante en el cuerpo técnico. Walter Samuel, uno de los principales colaboradores de Scaloni desde el comienzo del ciclo, dejará su cargo para iniciar su carrera como entrenador en Europa.

“Walter, como ya nos lo había adelantado, va a empezar su carrera solo. Agradecimiento eterno para uno que es mi amigo y le deseo lo mejor. Ha sido parte importantísima de este cuerpo técnico y es justo que empiece su camino”, manifestó Scaloni.

En principio, Pablo Aimar, Roberto Ayala, Luis Martín, Martín Tocalli y Matías Manna continuarían formando parte del equipo de trabajo.

Una nueva etapa de la Selección Argentina sin Lionel Messi

La continuidad de Scaloni también garantiza que el entrenador estará al frente del recambio generacional que comenzó después de la despedida de Lionel Messi.

Con la mirada puesta en 2030, el cuerpo técnico empezó a darles mayor protagonismo a jóvenes como Leonel Flores, Gianluca Prestianni y Román Vega, mientras busca consolidar a futbolistas que ya tienen experiencia internacional.

Entre los principales referentes de esta nueva etapa aparecen Cristian “Cuti” Romero, Emiliano “Dibu” Martínez y Lautaro Martínez, quienes asumieron mayores responsabilidades dentro del plantel.

El objetivo será construir un equipo competitivo para el próximo Mundial, que tendrá a Argentina entre sus países anfitriones.

La renovación también representa un cambio de escenario respecto de lo sucedido después de la final del Mundial 2026. Aquella derrota había dejado profundamente afectado a Scaloni, quien incluso puso en duda su continuidad.

“La verdad es que siento la necesidad de pensar, porque no sé si voy a poder hacer algo tan grande como esto”, había expresado entre lágrimas.

Sin embargo, después de reflexionar sobre su futuro y mantener conversaciones con Tapia, el entrenador decidió continuar.

De esta manera, Scaloni tendrá la posibilidad de ampliar un ciclo que ya incluye la conquista del Mundial 2022, las Copas América de 2021 y 2024 y la Finalissima 2022. Ahora, el desafío será sostener el protagonismo de Argentina en una nueva etapa, sin Messi y con la mirada puesta en 2030.

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