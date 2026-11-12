El FMI buscó llevar calma por la volatilidad de los mercados y destacó los avances económicos de Argentina

“Estos movimientos responden a una combinación de factores. Algunos son de carácter global, como el cambio en la percepción del riesgo a nivel mundial, que afecta a las economías emergentes en general. Otros son de índole regional y otros de carácter interno. Por ello, sugerimos no otorgar una importancia excesiva a las fluctuaciones a corto plazo”, afirmó Julie Kozack, directora de Comunicación del FMI, durante una conferencia de prensa en Washington, según consignó el diario "La Nación".