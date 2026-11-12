El FMI buscó llevar calma por la volatilidad de los mercados y destacó los avances económicos de Argentina
Mientras ultima los detalles de la tercera revisión del acuerdo con el gobierno de Milei, el organismo advirtió que las fluctuaciones financieras responden a factores globales, regionales e internos.
Resumen para apurados
- El FMI pidió en Washington no sobredimensionar la volatilidad financiera argentina y destacó las mejoras económicas logradas por la gestión de Javier Milei.
- Las fluctuaciones responden a factores globales e internos, mientras el organismo y el equipo de Luis Caputo avanzan en los detalles de la tercera revisión del acuerdo.
- La aprobación del directorio ejecutivo en diciembre destrabará un desembolso de US$ 900 millones para reforzar reservas y consolidar el proceso de desinflación.
En medio de la volatilidad de los mercados argentinos y a la espera de la aprobación de la tercera revisión del acuerdo, el Fondo Monetario Internacional (FMI) pidió no sobredimensionar los movimientos financieros de corto plazo vinculados con Argentina. El organismo atribuyó las fluctuaciones a una combinación de factores internacionales, regionales y locales, y remarcó que la prioridad debe estar puesta en fortalecer los fundamentos económicos del país.
“Estos movimientos responden a una combinación de factores. Algunos son de carácter global, como el cambio en la percepción del riesgo a nivel mundial, que afecta a las economías emergentes en general. Otros son de índole regional y otros de carácter interno. Por ello, sugerimos no otorgar una importancia excesiva a las fluctuaciones a corto plazo”, afirmó Julie Kozack, directora de Comunicación del FMI, durante una conferencia de prensa en Washington, según consignó el diario "La Nación".
La vocera sostuvo que la atención del organismo está centrada en la evolución de los indicadores económicos y en la continuidad de las políticas acordadas con el Gobierno. “Nuestra atención se centra, en cambio, en la solidez de los fundamentos económicos de la Argentina, que han venido mejorando, y en la importancia de continuar con la implementación de las políticas acordadas”, señaló.
En ese sentido, consideró que la reciente volatilidad vuelve a poner de manifiesto la necesidad de reforzar la capacidad de la economía para enfrentar posibles turbulencias.
Las declaraciones se conocieron en una jornada en la que el riesgo país volvió a bajar hasta los 841 puntos, con una caída del 1,3%, luego de haber comenzado el día en alza. En paralelo, los ADR de empresas argentinas registraban retrocesos de hasta el 6%, en un escenario internacional marcado por la crisis de Nvidia, la principal proveedora mundial de chips de inteligencia artificial.
Prepara la aprobación de la revisión
Mientras tanto, el equipo técnico del Fondo y las autoridades argentinas avanzan en los últimos detalles de la tercera revisión del programa. Según indicó Kozack, el organismo mantiene una “estrecha colaboración con las autoridades y está ultimando la documentación necesaria” para someter la evaluación a consideración del directorio ejecutivo.
Tras el acuerdo alcanzado con el staff técnico, se espera que el directorio dé su aprobación a principios de diciembre. Esa instancia permitiría destrabar un desembolso de U$S900 millones, en el marco del programa de financiamiento por U$S20.000 millones firmado con la Argentina en abril del año pasado.
Kozack destacó que el paquete de medidas acordado busca sostener el proceso de desinflación, fortalecer la posición externa del país y promover el crecimiento económico y el empleo.
También señaló que el equipo económico del gobierno de Javier Milei, encabezado por Luis Caputo, mantiene su compromiso con el ancla fiscal, la acumulación de reservas internacionales, el perfeccionamiento del marco de política monetaria y la administración de las necesidades de financiamiento.
Al repasar la evolución de la economía argentina, la portavoz del FMI mencionó los avances en materia de estabilidad macroeconómica y la desaceleración de la inflación. Además, resaltó el paso del déficit al superávit fiscal y el fortalecimiento de la posición externa, con una acumulación de reservas que, según indicó, superó los objetivos establecidos en el programa.
Otro de los aspectos mencionados fue la reducción de los riesgos de refinanciación mediante la extensión de los vencimientos de la deuda en pesos. Según Kozack, las últimas medidas del gobierno libertario apuntan a aliviar las restricciones de financiamiento, reducir los costos de hacer negocios y fomentar la actividad empresarial y la inversión.
Sobre el escenario político en EEUU
Durante la conferencia, Kozack también fue consultada sobre la posibilidad de que la nueva composición del Congreso estadounidense, a partir del 3 de enero y luego del revés republicano en las elecciones de medio término, pueda modificar el respaldo financiero de la administración de Donald Trump a la Argentina.
La funcionaria evitó anticipar posibles cambios en la política norteamericana y sostuvo que se trata de una cuestión que corresponde resolver a los ciudadanos de ese país.
No obstante, recordó que el FMI mantiene una relación de trabajo con Estados Unidos (EEUU) a través del Departamento del Tesoro y la Reserva Federal. También destacó que, por ser el principal accionista del organismo, el país norteamericano tiene un papel fundamental en distintas áreas de su actividad, incluidos los programas de financiamiento.
La Argentina recibió el respaldo de la administración de Trump en el FMI para cerrar, en abril del año pasado, el actual programa por U$S20.000 millones.