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El FMI sugirió medidas para que la Argentina siga acumulando reservas

El organismo reclamó al país sostener el rumbo económico y las políticas aplicadas.

VOCERA. Kozack detalló las recomendaciones del Fondo para Argentina.
VOCERA. Kozack detalló las recomendaciones del Fondo para Argentina.
Por Redacción Economía Hace 2 Hs

El Fondo Monetario Internacional (FMI) insistió ayer en que la Argentina debe mantener el rumbo económico y, en particular, reforzar la compra de reservas internacionales para consolidar el programa económico.

Asimismo, reveló un conjunto de medidas que el Gobierno nacional y las autoridades del organismo acordaron al completar la tercera revisión.

Las definiciones estuvieron a cargo de la portavoz del FMI, Julie Kozack, durante la tradicional conferencia de prensa. “Se alcanzaron entendimientos con las autoridades sobre un paquete balanceado que se centra en tres pilares clave: apoyar la desinflación continuada; fortalecer la resiliencia de Argentina; y mejorar el crecimiento en el país”, detalló. “Las autoridades están comprometidas a continuar reforzando el modelo de política monetaria, que apoyará la remonetización de la economía, ayudará a fortalecer la gestión de liquidez y, muy importante, al crecimiento del crédito”, acotó.

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Las medidas consensuadas con la Argentina son:

• Profundizar los mercados de capitales e hipotecarios para ampliar el acceso al financiamiento y apoyar la inversión privada y la demanda interna.

• Aumentar la flexibilidad de los mercados laborales para apoyar la creación de empleos en el sector privado.

• Impulsar concesiones en infraestructura adjudicadas recientemente.

• Facilitar la ejecución de inversiones estratégicas en el marco del RIGI que ya han sido aprobadas.

Kozack también sumó a este conjunto de medidas la compra de reservas internacionales para, de esta manera, afianzar la posición externa del país, lo cual facilitaría la baja del riesgo país.

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“Las autoridades están plenamente comprometidas con el ancla fiscal y también se han comprometido a seguir mejorando el marco de política monetaria, lo cual apoyará la remonetización de la economía y ayudará a mejorar la gestión de la liquidez y, lo que es muy importante, la asignación del crédito”, aseguró la portavoz. “El mensaje general sobre Argentina es mantener el rumbo con políticas sólidas y reformas que respalden la inversión, el financiamiento y la creación de empleo”, dijo. Acerca del aumento del riesgo país, el FMI aconsejó “continuar con la contundente implementación de las políticas, seguir implementando el programa tal y como se ha estado realizando y, en particular, la acumulación de reservas netas para reforzar la posición externa”. “Esto es fundamental para mejorar el riesgo país de Argentina”, insistió.

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