El FMI sugirió medidas para que la Argentina siga acumulando reservas

“Las autoridades están plenamente comprometidas con el ancla fiscal y también se han comprometido a seguir mejorando el marco de política monetaria, lo cual apoyará la remonetización de la economía y ayudará a mejorar la gestión de la liquidez y, lo que es muy importante, la asignación del crédito”, aseguró la portavoz. “El mensaje general sobre Argentina es mantener el rumbo con políticas sólidas y reformas que respalden la inversión, el financiamiento y la creación de empleo”, dijo. Acerca del aumento del riesgo país, el FMI aconsejó “continuar con la contundente implementación de las políticas, seguir implementando el programa tal y como se ha estado realizando y, en particular, la acumulación de reservas netas para reforzar la posición externa”. “Esto es fundamental para mejorar el riesgo país de Argentina”, insistió.