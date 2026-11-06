Pagan al FMI, bajan las reservas y sube el Riesgo País

El mal humor de la sociedad se expresa en los sondeos de Opinión Pública; el de los mercados, en tanto, a través del Riesgo País, medido por la banca internacional JP Morgan. Desde que Inácio Lula da Silva obtuvo la reelección frente a Flavio Bolsonaro, aliado del presidente argentino Javier Milei, ese indicador no dejó de subir. Pero, además, para que el Riesgo País se ubique en los 925 puntos básicos, también incidieron otras cuestiones, como la derrota de Donald Trump en EEUU, otro aliado estratégico de Milei, la incertidumbre política y anticipada de las elecciones presidenciales de 2027 y la desaceleración de la actividad económica. Los analistas que participan del Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM), elaborado por el Banco Central, recortaron sus pronósticos de evolución del Producto Bruto Interno (PBI) para el tercer trimestre y para todo 2026. El consenso del mercado indica que el PBI cayó un 2,3% en el tercer trimestre (un deterioro de 1,4 puntos con respecto a la estimación realizada el mes pasado), lo que confirmaría una recesión técnica. De todo modos, prevén un rebote del 2% para los últimos tres meses del año y un alza del 0,9% entre enero y marzo de 2027. Por otra parte, las consultoras creen que 2026 terminará con un crecimiento económico de apenas el 0,7%, lo que significó un recorte de 0,8 puntos con respecto al relevamiento previo.