Luis Caputo defendió el plan económico de Javier Milei en medio de la suba del riesgo país

Caputo también recordó el resultado electoral de 2019 y afirmó que quienes entonces consideraron que el peronismo podía representar una solución hoy saben que se equivocaron. En ese marco, defendió la ortodoxia fiscal como el único camino posible para la Argentina, al sostener que el país no tiene el margen de las economías desarrolladas para financiar el déficit ni un acceso irrestricto al mercado de deuda, consignó el sitio Infobae.