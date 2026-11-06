Luis Caputo defendió el plan económico de Javier Milei en medio de la suba del riesgo país
"La única persona que garantiza ese rumbo económico es el Presidente", dijo el ministro de Economía. Buscó llevar tranquilidad a los mercados y atribuyó la incertidumbre financiera a las dudas sobre la continuidad del mandatario libertario después de 2027.
Resumen para apurados
- En la Sociedad Rural, el ministro Luis Caputo defendió el rumbo económico de Javier Milei para calmar a los mercados tras la suba del riesgo país a 925 puntos básicos.
- La exposición se dio tras una caída del Merval del 4,1% y bajas en bonos; Caputo atribuyó la volatilidad a dudas electorales hacia 2027 y no a fallas del plan oficial.
- El funcionario ratificó la ortodoxia fiscal sin desvíos ni planes populistas, buscando consolidar la credibilidad financiera y asegurar inversiones a largo plazo.
En medio de una nueva jornada de tensión financiera, con el riesgo país en 925 puntos básicos -su nivel más alto desde octubre de 2025-, el ministro de Economía nacional, Luis Caputo, salió a respaldar el programa económico del gobierno de Javier Milei y a despejar dudas sobre su continuidad.
Durante el acto por los 160 años de la Sociedad Rural Argentina (SRA), el funcionario atribuyó parte de la incertidumbre de los mercados a las expectativas políticas de cara a las elecciones presidenciales de 2027.
Ante un auditorio colmado de empresarios de los sectores agropecuario, energético y minero, Caputo descartó que la volatilidad financiera sea consecuencia de una debilidad del plan económico. Por el contrario, apuntó a las dudas sobre la permanencia del actual mandatario libertario: “Lo que algunos tienen miedo es que no esté el presidente Milei”, afirmó.
El ministro llegó al encuentro acompañado por el titular de la entidad, Nicolás Pino, después de una jornada en la que los bonos soberanos retrocedieron un 2,5% y el índice Merval se desplomó un 4,1%.
En ese contexto, Caputo defendió la gestión económica y expresó su confianza en que la sociedad valorará los resultados del gobierno libertario. “Me voy a dormir todos los días sabiendo que estamos haciendo lo mejor para los argentinos. Eso lo sé, no es que lo creo”, sostuvo.
También cuestionó lo que consideró una subestimación de la memoria de los votantes. Según planteó, pensar que el electorado podría volver a respaldar al kirchnerismo implica desconocer la experiencia de quienes atravesaron una inflación del 1,5% diario, desabastecimiento y restricciones para comprar divisas hace apenas tres años.
En esa línea, rechazó las propuestas de flexibilizar la política fiscal ante una eventual desaceleración del crecimiento económico. “La decisión de la gente va mucho más allá de si la economía crece al cuatro, tres, dos o uno”, señaló. Además, cuestionó a quienes plantean un eventual “plan platita” como alternativa y consideró que esos sectores pierden fácilmente sus convicciones.
Caputo también recordó el resultado electoral de 2019 y afirmó que quienes entonces consideraron que el peronismo podía representar una solución hoy saben que se equivocaron. En ese marco, defendió la ortodoxia fiscal como el único camino posible para la Argentina, al sostener que el país no tiene el margen de las economías desarrolladas para financiar el déficit ni un acceso irrestricto al mercado de deuda, consignó el sitio Infobae.
Uno de los principales pasajes de su exposición estuvo dedicado al liderazgo de Milei y a la continuidad del programa económico. “La única persona que garantiza ese rumbo es Javier Milei. Y no se los digo como ministro de Economía, se los digo como argentino”, enfatizó.
El funcionario aclaró que los ministros y los integrantes del equipo económico pueden cambiar, pero sostuvo que la conducción presidencial no debería modificarse. “Sé lo fácil que es perder la convicción. Sé el nivel de conocimiento que tenés que tener”, agregó.
Durante su discurso, también contó que en otras oportunidades colaboró con funcionarios del kirchnerismo cuando le solicitaron su opinión y aseguró que nunca deseó que les fuera mal. Sin embargo, consideró que las políticas que aplicaban conducían a resultados negativos.
Destacó las medidas para el campo
El acto por los 160 años de la Sociedad Rural Argentina, que también contará con la presencia del presidente Javier Milei y del canciller Pablo Quirno, fue la oportunidad para que el ministro repasara las medidas adoptadas por el gobierno libertario en favor del sector agropecuario.
Entre las iniciativas mencionó la reducción de aranceles a agroquímicos y fertilizantes, la eliminación de derechos de exportación para la lechería y las economías regionales, y la apertura de 226 mercados, incluidos los del Mercosur y la Unión Europea.
También destacó la ampliación en 80.000 toneladas de la cuota de exportación de carne a Estados Unidos y la apertura del mercado japonés para la carne bovina.
En cuanto a los indicadores productivos, Caputo señaló que la superficie sembrada pasó de 41,7 millones a 44,6 millones de hectáreas y que las exportaciones agropecuarias y bovinas se encuentran en niveles récord. Además, afirmó que los tres principales cultivos -trigo, maíz y girasol- se acercan a una producción combinada de 100 millones de toneladas.
Por último, se refirió a la expansión del financiamiento para el sector. Según detalló, durante 2025 el Gobierno canalizó $ 3,6 billones a través del BICE y el Banco Nación, mientras que para 2026 proyecta elevar ese monto a $ 4 billones.