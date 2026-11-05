El Gobierno canceló un vencimiento con el FMI y las reservas quedaron por debajo de los US$50.000 millones

Resumen para apurados
- El Gobierno argentino pagó al FMI más de U$S 800 millones por el vencimiento de noviembre y las reservas del Banco Central cayeron a U$S 49.642 millones.
- El desembolso se dio antes de que el Directorio del FMI apruebe la tercera revisión técnica para girar unos U$S 900 millones previstos para diciembre.
- El Tesoro afronta vencimientos por U$S 5.000 millones hacia fin de año y 2027, lo que eleva la urgencia de captar divisas para frenar el desgaste de reservas.
Las reservas internacionales volvieron a caer y quedaron por debajo de los U$S 50.000 millones después de que el Gobierno concretara un pago de más de U$S 800 millones al Fondo Monetario Internacional (FMI), correspondiente al vencimiento del 1° de noviembre. Al cierre de la jornada, las tenencias brutas del Banco Central se ubicaron en U$S 49.642 millones.
El desembolso se realizó en un contexto de tensión para las cuentas en moneda extranjera del Tesoro. Aunque el equipo económico alcanzó un acuerdo técnico con el FMI por la tercera revisión del programa firmado en 2025, los fondos correspondientes todavía no están disponibles y podrían ingresar recién a principios de diciembre.
De acuerdo con el calendario publicado por el organismo, el vencimiento de noviembre ascendía a U$S 876,7 millones. La Argentina tenía la posibilidad de efectuar el pago durante todo el mes sin incurrir en un atraso financiero.
El entendimiento entre el equipo económico y el staff técnico del Fondo permitirá destrabar un desembolso cercano a los U$S 900 millones. Sin embargo, para que se concrete el giro, todavía falta la aprobación del Directorio Ejecutivo.
“Se prevé que la tercera revisión se someta a consideración del Directorio Ejecutivo del FMI a principios de diciembre”, había anticipado el organismo que conduce Kristalina Georgieva en un comunicado.
La expectativa oficial es que esos recursos ingresen antes del último vencimiento con el Fondo previsto para este año, por unos U$S 338 millones, que opera el 28 de diciembre.
La preocupación por los dólares del Tesoro
La demora en el ingreso de los fondos del FMI se suma a las dificultades que enfrenta el Gobierno para reunir las divisas necesarias para afrontar sus compromisos externos.
El escenario agrega presión sobre la estrategia financiera del ministro de Economía, Luis Caputo, que necesita conseguir nuevos dólares para cumplir con las obligaciones sin profundizar el deterioro de las reservas internacionales.
En ese sentido, la consultora Outlier calculó que los pagos pendientes al FMI y a otros organismos internacionales, junto con los vencimientos de Bonares y Globales previstos para principios de enero de 2027, elevan las necesidades de financiamiento para el cierre de este año y el comienzo del próximo a unos U$S 5.000 millones.
La firma advirtió que, si no aparecen nuevas colocaciones de deuda, préstamos, operaciones de swap o financiamiento con garantía de organismos multilaterales, el Tesoro deberá conseguir esas divisas mediante compras al Banco Central o directamente en el mercado.
Las alternativas para conseguir dólares
En su último comunicado, el FMI también dejó trascender que la Argentina tiene muy avanzadas las gestiones para obtener unos U$S 1.000 millones adicionales antes de fin de año, probablemente a través de organismos internacionales.
A ese monto podría sumarse el ingreso de unos U$S 340 millones provenientes de la privatización de AySA. Sin embargo, esos recursos quedarían por debajo de los U$S 3.700 millones que el Gobierno había proyectado en el programa financiero presentado en julio.
La diferencia refleja uno de los principales desafíos que enfrenta el equipo económico: garantizar los dólares necesarios para afrontar los vencimientos de deuda sin recurrir a las reservas del Banco Central ni generar nuevas tensiones en el mercado cambiario.
Los vencimientos con el FMI que enfrenta la Argentina
La presión financiera no termina con los compromisos de este año. Durante 2026, los pagos al Fondo Monetario Internacional sumarán unos U$S 4.483 millones, mientras que en 2027, último año del actual mandato presidencial, el país deberá cancelar otros U$S 7.840 millones.
La carga será todavía mayor en los años siguientes. Entre 2028 y 2032 se concentrará el período de mayores vencimientos, con obligaciones superiores a los U$S 8.000 millones anuales.
En total, entre 2027 y 2046, la Argentina deberá afrontar pagos al FMI por más de U$S 73.500 millones.
El calendario comenzará a aliviarse a partir de 2036. Desde ese año y hasta 2046, los compromisos anuales con el organismo serán de U$S 300 millones o menos.