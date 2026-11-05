EconomíaNoticias económicas

El Gobierno canceló un vencimiento con el FMI y las reservas quedaron por debajo de los US$50.000 millones

El Banco Central cerró la jornada con reservas internacionales brutas por U$S 49.642 millones, luego de cancelar un vencimiento de más de U$S 800 millones con el organismo.

BANCO CENTRAL. El Gobierno canceló un vencimiento con el FMI y las reservas quedaron por debajo de los US$50.000 millones.
BANCO CENTRAL. El Gobierno canceló un vencimiento con el FMI y las reservas quedaron por debajo de los US$50.000 millones.
Por Redacción Economía Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Gobierno argentino pagó al FMI más de U$S 800 millones por el vencimiento de noviembre y las reservas del Banco Central cayeron a U$S 49.642 millones.
  • El desembolso se dio antes de que el Directorio del FMI apruebe la tercera revisión técnica para girar unos U$S 900 millones previstos para diciembre.
  • El Tesoro afronta vencimientos por U$S 5.000 millones hacia fin de año y 2027, lo que eleva la urgencia de captar divisas para frenar el desgaste de reservas.
Resumen generado con IA

Las reservas internacionales volvieron a caer y quedaron por debajo de los U$S 50.000 millones después de que el Gobierno concretara un pago de más de U$S 800 millones al Fondo Monetario Internacional (FMI), correspondiente al vencimiento del 1° de noviembre. Al cierre de la jornada, las tenencias brutas del Banco Central se ubicaron en U$S 49.642 millones.

El desembolso se realizó en un contexto de tensión para las cuentas en moneda extranjera del Tesoro. Aunque el equipo económico alcanzó un acuerdo técnico con el FMI por la tercera revisión del programa firmado en 2025, los fondos correspondientes todavía no están disponibles y podrían ingresar recién a principios de diciembre.

De acuerdo con el calendario publicado por el organismo, el vencimiento de noviembre ascendía a U$S 876,7 millones. La Argentina tenía la posibilidad de efectuar el pago durante todo el mes sin incurrir en un atraso financiero.

El entendimiento entre el equipo económico y el staff técnico del Fondo permitirá destrabar un desembolso cercano a los U$S 900 millones. Sin embargo, para que se concrete el giro, todavía falta la aprobación del Directorio Ejecutivo.

“Se prevé que la tercera revisión se someta a consideración del Directorio Ejecutivo del FMI a principios de diciembre”, había anticipado el organismo que conduce Kristalina Georgieva en un comunicado.

La expectativa oficial es que esos recursos ingresen antes del último vencimiento con el Fondo previsto para este año, por unos U$S 338 millones, que opera el 28 de diciembre.

La preocupación por los dólares del Tesoro

La demora en el ingreso de los fondos del FMI se suma a las dificultades que enfrenta el Gobierno para reunir las divisas necesarias para afrontar sus compromisos externos.

El escenario agrega presión sobre la estrategia financiera del ministro de Economía, Luis Caputo, que necesita conseguir nuevos dólares para cumplir con las obligaciones sin profundizar el deterioro de las reservas internacionales.

En ese sentido, la consultora Outlier calculó que los pagos pendientes al FMI y a otros organismos internacionales, junto con los vencimientos de Bonares y Globales previstos para principios de enero de 2027, elevan las necesidades de financiamiento para el cierre de este año y el comienzo del próximo a unos U$S 5.000 millones.

La firma advirtió que, si no aparecen nuevas colocaciones de deuda, préstamos, operaciones de swap o financiamiento con garantía de organismos multilaterales, el Tesoro deberá conseguir esas divisas mediante compras al Banco Central o directamente en el mercado.

Las alternativas para conseguir dólares

En su último comunicado, el FMI también dejó trascender que la Argentina tiene muy avanzadas las gestiones para obtener unos U$S 1.000 millones adicionales antes de fin de año, probablemente a través de organismos internacionales.

A ese monto podría sumarse el ingreso de unos U$S 340 millones provenientes de la privatización de AySA. Sin embargo, esos recursos quedarían por debajo de los U$S 3.700 millones que el Gobierno había proyectado en el programa financiero presentado en julio.

La diferencia refleja uno de los principales desafíos que enfrenta el equipo económico: garantizar los dólares necesarios para afrontar los vencimientos de deuda sin recurrir a las reservas del Banco Central ni generar nuevas tensiones en el mercado cambiario.

Los vencimientos con el FMI que enfrenta la Argentina

La presión financiera no termina con los compromisos de este año. Durante 2026, los pagos al Fondo Monetario Internacional sumarán unos U$S 4.483 millones, mientras que en 2027, último año del actual mandato presidencial, el país deberá cancelar otros U$S 7.840 millones.

La carga será todavía mayor en los años siguientes. Entre 2028 y 2032 se concentrará el período de mayores vencimientos, con obligaciones superiores a los U$S 8.000 millones anuales.

En total, entre 2027 y 2046, la Argentina deberá afrontar pagos al FMI por más de U$S 73.500 millones.

El calendario comenzará a aliviarse a partir de 2036. Desde ese año y hasta 2046, los compromisos anuales con el organismo serán de U$S 300 millones o menos.

Temas Fondo Monetario Internacional
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
¿Cómo invierten las nuevas generaciones?

¿Cómo invierten las nuevas generaciones?

Tras un aumento del 5%, el kilo de pan superará los $4.000 en Tucumán

Tras un aumento del 5%, el kilo de pan superará los $4.000 en Tucumán

Crisis en Mar del Plata: cerraron 64 hoteles en los últimos dos años

Crisis en Mar del Plata: cerraron 64 hoteles en los últimos dos años

Tucumán: cómo continúa el cronograma de pago de sueldos de octubre para los empleados estatales

Tucumán: cómo continúa el cronograma de pago de sueldos de octubre para los empleados estatales

Binance investiga un hackeo de hasta U$S 6.300 millones y suspende los retiros: cayó el bitcoin

Binance investiga un hackeo de hasta U$S 6.300 millones y suspende los retiros: cayó el bitcoin

Lo más popular
Recuerdos fotográficos: en El Molino se echaba por unos días a los clientes que se portaban mal
1

Recuerdos fotográficos: en El Molino se echaba por unos días a los clientes que se portaban mal

La conexión de Tucumán con Panamá suma una nueva frecuencia y se evalúa la llegada de Avianca
2

La conexión de Tucumán con Panamá suma una nueva frecuencia y se evalúa la llegada de Avianca

¿Habrá asueto el martes en Tucumán por la visita del Papa? Cuándo se conocerá la decisión
3

¿Habrá asueto el martes en Tucumán por la visita del Papa? Cuándo se conocerá la decisión

La cacería de mujeres trans en Palermo y cómo la violencia puede convertirse en un acto grupal
4

La cacería de mujeres trans en Palermo y cómo la violencia puede convertirse en un acto grupal

A qué hora corre Colapinto en Brasil: el cronograma completo y los horarios para seguir la F1 en vivo
5

A qué hora corre Colapinto en Brasil: el cronograma completo y los horarios para seguir la F1 en vivo

Ranking notas premium
Recuerdos fotográficos: en El Molino se echaba por unos días a los clientes que se portaban mal
1

Recuerdos fotográficos: en El Molino se echaba por unos días a los clientes que se portaban mal

La cacería de mujeres trans en Palermo y cómo la violencia puede convertirse en un acto grupal
2

La cacería de mujeres trans en Palermo y cómo la violencia puede convertirse en un acto grupal

Recuerdos fotográficos: billares, tacos, habilidad y concentración
3

Recuerdos fotográficos: billares, tacos, habilidad y concentración

Un concierto por la vida para honrar a “Bauti” y hablar de salud mental
4

Un concierto por la vida para honrar a “Bauti” y hablar de salud mental

Desafío a la reforma judicial: Moisá volvió a negarse a fallar en expedientes ajenos a su concurso original
5

Desafío a la reforma judicial: Moisá volvió a negarse a fallar en expedientes ajenos a su concurso original

Más Noticias
Tiene ocho capítulos, escenas de alto voltaje y no es apta para menores: la serie que sorprende en Netflix

Tiene ocho capítulos, escenas de alto voltaje y no es apta para menores: la serie que sorprende en Netflix

¿Habrá asueto el martes en Tucumán por la visita del Papa? Cuándo se conocerá la decisión

¿Habrá asueto el martes en Tucumán por la visita del Papa? Cuándo se conocerá la decisión

Barbie Simons perdió la herencia de su padre en una estafa millonaria a través de una mesa de dinero

Barbie Simons perdió la herencia de su padre en una estafa millonaria a través de una mesa de dinero

La conexión de Tucumán con Panamá suma una nueva frecuencia y se evalúa la llegada de Avianca

La conexión de Tucumán con Panamá suma una nueva frecuencia y se evalúa la llegada de Avianca

¿Quién es el papá de Lali Espósito y por qué no fue a la boda de su hija con Pedro Rosemblat?

¿Quién es el papá de Lali Espósito y por qué no fue a la boda de su hija con Pedro Rosemblat?

Llega el Pampero con frío invernal: cuándo bajará la temperatura y dónde se esperan mínimas de 7°

Llega el Pampero con frío invernal: cuándo bajará la temperatura y dónde se esperan mínimas de 7°

Murió Daniel Bifulco: los detalles del llamado al 911 y qué dice el parte policial

Murió Daniel Bifulco: los detalles del llamado al 911 y qué dice el parte policial

Recuerdos fotográficos: en El Molino se echaba por unos días a los clientes que se portaban mal

Recuerdos fotográficos: en El Molino se echaba por unos días a los clientes que se portaban mal

Comentarios