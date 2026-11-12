Alerta por temperaturas extremas: una ciudad de Salta se convirtió en la más calurosa del país este jueves

La ciudad de Orán, al noreste de Salta, se transformó en la localidad con el indicador térmico más elevado a las 14 del 12 de noviembre de 2026. Según el ranking de temperaturas, apenas empezada la tarde, San Ramón de la Nueva Orán comenzó a liderar el listado con temperaturas superiores a los 40 °C. A las 14, marcó exactamente 40.7 °C con un 28% de humedad relativa.