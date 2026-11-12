SociedadClima y ecología

Alerta por temperaturas extremas: una ciudad de Salta se convirtió en la más calurosa del país este jueves

El noroeste está bajo alerta meteorológica amarilla por temperaturas extremas: calor

Las regiones señaladas en amarillo por el SAT tendrán temperaturas superiores al promedio histórico para esta época.
Las regiones señaladas en amarillo por el SAT tendrán temperaturas superiores al promedio histórico para esta época. Mapa del Sistema de Alerta Temprana
Por Redacción Sociedad 12 Noviembre 2026

Resumen para apurados

  • San Ramón de la Nueva Orán (Salta) fue la ciudad más calurosa del país este jueves tras registrar 40,7 °C, en el marco de un alerta por temperaturas extremas.
  • El Servicio Meteorológico emitió avisos amarillos en el noroeste por registros superiores al promedio histórico, liderando la región las primeras cinco marcas del ranking.
  • El calor persistirá durante el fin de semana con máximas de hasta 39 °C y probabilidad de tormentas aisladas, anticipando un leve descenso térmico recién el domingo.
Resumen generado con IA

El noroeste argentino atraviesa horas de doble alerta meteorológica. El Sistema de Alerta Temprana dio aviso a diferentes zonas de la región que atravesarán condiciones climáticas intensas en estos días. Este jueves, muchas de las provincias del noroeste encabezaron el ranking del Servicio Meteorológico Nacional de las localidades con temperaturas más elevadas.

Tucumán, en alerta amarilla por temperaturas extremas: se esperan 36 grados y el calor irá en aumento

Tucumán, en alerta amarilla por temperaturas extremas: se esperan 36 grados y el calor irá en aumento

La ciudad de Orán, al noreste de Salta, se transformó en la localidad con el indicador térmico más elevado a las 14 del 12 de noviembre de 2026. Según el ranking de temperaturas, apenas empezada la tarde, San Ramón de la Nueva Orán comenzó a liderar el listado con temperaturas superiores a los 40 °C. A las 14, marcó exactamente 40.7 °C con un 28% de humedad relativa.

Las ciudades más calurosas de esta tarde

El ranking incluye en su nómina más de 70 localidades de diferentes provincias. Este jueves, las primeras cinco se correspondieron a ciudades del NOA. Los siguientes cinco puestos se alternaron entre localidades de Cuyo y del noreste argentino. A las 14, el ranking quedó conformado de la siguiente manera por las primeras 15 zonas más calurosas.

  • San Ramón de la Nueva Orán, Salta: 40.7 °C
  • San Fernando del Valle de Catamarca, Catamarca: 39.2 °C
  • Santiago del Estero, Santiago del Estero: 37.2 °C (ST: 43.8 °C)
  • La Rioja, La Rioja: 37.1 °C
  • San Salvador de Jujuy, Jujuy: 37 °C
  • San Juan, San Juan: 36.8 °C
  • Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco: 35.5 °C (ST: 42.8 °C)
  • San Martín, Mendoza: 35.2 °C
  • Resistencia, Chaco: 35.1 °C (ST: 45.3 °C)
  • Ceres, Santa Fe: 34.8 °C
  • Córdoba Observatorio, Córdoba: 34.7 °C
  • San Luis, San Luis: 34.7 °C
  • Sunchales, Santa Fe: 34.5 °C
  • Río Cuarto, Córdoba: 34.5 °C
  • San Miguel de Tucumán, Tucumán: 34.4 °C

El tiempo dará un giro en Tucumán: cuándo llegarán las tormentas y bajará la temperatura

El tiempo dará un giro en Tucumán: cuándo llegarán las tormentas y bajará la temperatura

Estos no serán los días más calurosos para Orán, según indicó el SMN, porque la temperatura continuará subiendo el fin de semana y el sábado alcanzará los 39 °C, aun con probabilidades elevadas de precipitaciones en forma de tormentas aisladas. El domingo seguirá haciendo calor, pero la temperatura será levemente inferior, con una máxima de 34 °C.

Temas Servicio Meteorológico NacionalClima
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Hay alerta amarilla y naranja en cuatro provincias: tormentas y vientos de 70 km/h

Hay alerta amarilla y naranja en cuatro provincias: tormentas y vientos de 70 km/h

Dos provincias en alerta amarilla por fuertes vientos: las ráfagas podrían alcanzar los 90 km/h

Dos provincias en alerta amarilla por fuertes vientos: las ráfagas podrían alcanzar los 90 km/h

Ráfagas de hasta 100 km/h y nevadas: el SMN emitió alertas amarillas para este martes

Ráfagas de hasta 100 km/h y nevadas: el SMN emitió alertas amarillas para este martes

Jueves con alertas amarillas en Argentina: dónde se esperan tormentas y vientos intensos

Jueves con alertas amarillas en Argentina: dónde se esperan tormentas y vientos intensos

Jueves con alertas meteorológicas en Argentina: dónde se esperan tormentas con granizo y ráfagas de hasta 90 km/h

Jueves con alertas meteorológicas en Argentina: dónde se esperan tormentas con granizo y ráfagas de hasta 90 km/h

Lo más popular
“¡Argentina, levántate y camina!”: ¿seremos capaces de hacerlo?
1

“¡Argentina, levántate y camina!”: ¿seremos capaces de hacerlo?

¿Cobrás Progresar?: el trámite que tenés que completar antes del 15 de noviembre para no perder las cuotas estímulo
2

¿Cobrás Progresar?: el trámite que tenés que completar antes del 15 de noviembre para no perder las cuotas estímulo

¿Te cuesta hablar en público?: lanzan un curso presencial de oratoria con docentes de la UNT
3

¿Te cuesta hablar en público?: lanzan un curso presencial de oratoria con docentes de la UNT

Cinco estudiantes de Medicina de la UNT lograron un primer puesto en una competencia nacional
4

Cinco estudiantes de Medicina de la UNT lograron un primer puesto en una competencia nacional

Cine: “Indómita luz” invita a volver a conectar con la infancia
5

Cine: “Indómita luz” invita a volver a conectar con la infancia

Ranking notas premium
Giro judicial en la AMT: la Justicia consideró que los socios adherentes pueden votar y levantó la suspensión de las elecciones
1

Giro judicial en la AMT: la Justicia consideró que los socios adherentes pueden votar y levantó la suspensión de las elecciones

LA GACETA en Perú: León XIV salvó vidas en la pandemia cuando era obispo en Chiclayo
2

LA GACETA en Perú: León XIV salvó vidas en la pandemia cuando era obispo en Chiclayo

León XIV antes de ser Papa: así era el obispo que conocieron en Perú
3

León XIV antes de ser Papa: así era el obispo que conocieron en Perú

Emprender en la secundaria: alumnos de la Normal abrieron 28 negocios por un día en la peatonal
4

Emprender en la secundaria: alumnos de la Normal abrieron 28 negocios por un día en la peatonal

La suiza que se enamoró de un tucumano y cambió los Alpes por Cafayate para hacer vino: Decían que estábamos locos
5

La suiza que se enamoró de un tucumano y cambió los Alpes por Cafayate para hacer vino: "Decían que estábamos locos"

Más Noticias
El tiempo dará un giro en Tucumán: cuándo llegarán las tormentas y bajará la temperatura

El tiempo dará un giro en Tucumán: cuándo llegarán las tormentas y bajará la temperatura

Jorge Macri reconoció excesos en el catering de la misa de León XIV y el Congreso pidió informes

Jorge Macri reconoció excesos en el catering de la misa de León XIV y el Congreso pidió informes

Ráfagas de hasta 100 km/h y nevadas: el SMN emitió alertas amarillas para este martes

Ráfagas de hasta 100 km/h y nevadas: el SMN emitió alertas amarillas para este martes

León XIV reprende a Milei: qué dijeron los medios internacionales sobre la visita del Papa

"León XIV reprende a Milei": qué dijeron los medios internacionales sobre la visita del Papa

La FIA sancionó a Kimi Antonelli por una maniobra peligrosa que puso en riesgo a Franco Colapinto en Brasil

La FIA sancionó a Kimi Antonelli por una maniobra peligrosa que puso en riesgo a Franco Colapinto en Brasil

Se conoció el parte médico de la hija de Wanda Nara y Mauro Icardi tras ser atendida de urgencia

Se conoció el parte médico de la hija de Wanda Nara y Mauro Icardi tras ser atendida de urgencia

Horóscopo chino: Ludovica Squirru advirtió a un signo que deberá alejarse de los conflictos en noviembre

Horóscopo chino: Ludovica Squirru advirtió a un signo que deberá alejarse de los conflictos en noviembre

Cuánto cuestan las entradas y combos de la Fiesta Nacional del Sánguche de Milanesa

Cuánto cuestan las entradas y combos de la Fiesta Nacional del Sánguche de Milanesa

Comentarios