Alerta por temperaturas extremas: una ciudad de Salta se convirtió en la más calurosa del país este jueves

Resumen para apurados
- San Ramón de la Nueva Orán (Salta) fue la ciudad más calurosa del país este jueves tras registrar 40,7 °C, en el marco de un alerta por temperaturas extremas.
- El Servicio Meteorológico emitió avisos amarillos en el noroeste por registros superiores al promedio histórico, liderando la región las primeras cinco marcas del ranking.
- El calor persistirá durante el fin de semana con máximas de hasta 39 °C y probabilidad de tormentas aisladas, anticipando un leve descenso térmico recién el domingo.
El noroeste argentino atraviesa horas de doble alerta meteorológica. El Sistema de Alerta Temprana dio aviso a diferentes zonas de la región que atravesarán condiciones climáticas intensas en estos días. Este jueves, muchas de las provincias del noroeste encabezaron el ranking del Servicio Meteorológico Nacional de las localidades con temperaturas más elevadas.
La ciudad de Orán, al noreste de Salta, se transformó en la localidad con el indicador térmico más elevado a las 14 del 12 de noviembre de 2026. Según el ranking de temperaturas, apenas empezada la tarde, San Ramón de la Nueva Orán comenzó a liderar el listado con temperaturas superiores a los 40 °C. A las 14, marcó exactamente 40.7 °C con un 28% de humedad relativa.
Las ciudades más calurosas de esta tarde
El ranking incluye en su nómina más de 70 localidades de diferentes provincias. Este jueves, las primeras cinco se correspondieron a ciudades del NOA. Los siguientes cinco puestos se alternaron entre localidades de Cuyo y del noreste argentino. A las 14, el ranking quedó conformado de la siguiente manera por las primeras 15 zonas más calurosas.
- San Ramón de la Nueva Orán, Salta: 40.7 °C
- San Fernando del Valle de Catamarca, Catamarca: 39.2 °C
- Santiago del Estero, Santiago del Estero: 37.2 °C (ST: 43.8 °C)
- La Rioja, La Rioja: 37.1 °C
- San Salvador de Jujuy, Jujuy: 37 °C
- San Juan, San Juan: 36.8 °C
- Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco: 35.5 °C (ST: 42.8 °C)
- San Martín, Mendoza: 35.2 °C
- Resistencia, Chaco: 35.1 °C (ST: 45.3 °C)
- Ceres, Santa Fe: 34.8 °C
- Córdoba Observatorio, Córdoba: 34.7 °C
- San Luis, San Luis: 34.7 °C
- Sunchales, Santa Fe: 34.5 °C
- Río Cuarto, Córdoba: 34.5 °C
- San Miguel de Tucumán, Tucumán: 34.4 °C
Estos no serán los días más calurosos para Orán, según indicó el SMN, porque la temperatura continuará subiendo el fin de semana y el sábado alcanzará los 39 °C, aun con probabilidades elevadas de precipitaciones en forma de tormentas aisladas. El domingo seguirá haciendo calor, pero la temperatura será levemente inferior, con una máxima de 34 °C.