El tiempo dará un giro en Tucumán: cuándo llegarán las tormentas y bajará la temperatura

Para prevenir descompensaciones y golpes de calor, el organismo aconseja beber abundante agua a lo largo del día y priorizar el consumo de alimentos frescos como frutas y verduras. De la misma manera, se recomienda utilizar ropa suelta, de materiales livianos y colores claros, además de evitar la exposición directa al sol. Se enfatiza la necesidad de extremar la atención y el cuidado sobre lactantes, niños y adultos mayores por ser los grupos más vulnerables a estas variaciones ambientales.