SociedadClima y ecología

El tiempo dará un giro en Tucumán: cuándo llegarán las tormentas y bajará la temperatura

El SMN anticipa una semana de temperaturas elevadas en Tucumán, con una máxima de 37 °C el viernes. Las tormentas del fin de semana llegarán acompañadas de un marcado descenso térmico.

San Miguel de Tucumán comenzó el miércoles con humo en el ambiente, 64 % de humedad y una temperatura de 23.3 °C a primera hora de la mañana.
San Miguel de Tucumán comenzó el miércoles con humo en el ambiente, 64 % de humedad y una temperatura de 23.3 °C a primera hora de la mañana. FOTO: Archivo de LA GACETA/Diego Araoz
Por Redacción Sociedad 11 Noviembre 2026

Resumen para apurados

  • El SMN anticipó que Tucumán alcanzará 37 °C este viernes antes de sufrir un fuerte descenso térmico el domingo por la llegada de tormentas y un cambio de masa de aire.
  • La semana comenzó con humo, alta humedad y temperaturas en ascenso, ante lo cual las autoridades recomendaron hidratación y cuidados especiales para grupos vulnerables.
  • El domingo la máxima caerá a 25 °C, marcando un alivio de 12 °C con lluvias que mantendrán jornadas templadas e inestables en la provincia al menos hasta el martes.
Resumen generado con IA

San Miguel de Tucumán amaneció este miércoles 11 de noviembre de 2026 bajo un cielo mayormente nublado y con presencia de humo en el ambiente, registrando 23.3 °C a las 08:00. 

Cómo estará el tiempo en Tucumán este miércoles 11 de noviembre: anticipan tormentas aisladas por la tarde

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La condición ambiental marca el comienzo de un período de alta inestabilidad meteorológica y calor en la capital tucumana, donde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que la temperatura trepará progresivamente hasta alcanzar los 37 °C el viernes 13, antes de experimentar un abrupto alivio dominical con precipitaciones.

Según el reporte oficial de la Estación Meteorológica del Aeropuerto de Tucumán, las primeras horas del miércoles mostraron una humedad del 64 %, vientos del sudoeste a 6 km/h, una presión de 964.6 hPa y una visibilidad recortada a 8 kilómetros. 

Para la tarde de hoy se prevé una máxima de 33 °C con un 40 % de probabilidad de chaparrones, en una jornada cuyo atardecer está fijado para las 19:45.

Escalada térmica y quiebre del tiempo: el pronóstico para los próximos días

La proyección semanal elaborada por el SMN indica que el calor se intensificará durante las próximas jornadas en San Miguel de Tucumán. El jueves 12 de noviembre el termómetro oscilará entre una mínima de 21 °C y una máxima de 36 °C, con cielo despejado por la madrugada, parcialmente nublado a la mañana y probabilidad del 40 % de tormentas aisladas hacia la tarde y la noche.

El punto crítico del período caluroso se registrará el viernes 13 de noviembre, jornada en la que se prevé una mínima de 23 °C y una máxima sofocante de 37 °C. El cielo estará parcialmente nublado durante la madrugada y la mañana, mientras que para la tarde y la noche se mantiene una probabilidad del 40 % de tormentas aisladas.

El fin de semana traerá un quiebre progresivo en la masa de aire. El sábado 14 la temperatura mínima subirá a 24 °C, pero la máxima descenderá a 31 °C en medio de tormentas aisladas que se extenderán a lo largo de todo el día. 

El pronóstico del SMN anticipa un pico sofocante de 37 °C para el viernes 13, previo a la llegada de tormentas y un descenso de 12 °C hacia el domingo. El pronóstico del SMN anticipa un pico sofocante de 37 °C para el viernes 13, previo a la llegada de tormentas y un descenso de 12 °C hacia el domingo. Captura www.smn.gob.ar

Finalmente, el domingo 15 se consolidará el descenso térmico: la mínima será de 20 °C y la máxima tocará un techo de apenas 25 °C (lo que representa una baja de 12 °C respecto al viernes) con chaparrones matutinos y tormentas aisladas por la tarde y noche. Las condiciones templadas con máximas de 25 °C a 26 °C e inestabilidad moderada se mantendrán hasta el martes 17.

Recomendaciones oficiales ante jornadas de calor extremo

Frente a la escalada de las temperaturas y la persistencia de registros elevados durante la semana, las pautas oficiales del Servicio Meteorológico Nacional recuerdan que los episodios de calor extremo pueden constituir un riesgo para la salud de la población.

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Para prevenir descompensaciones y golpes de calor, el organismo aconseja beber abundante agua a lo largo del día y priorizar el consumo de alimentos frescos como frutas y verduras. De la misma manera, se recomienda utilizar ropa suelta, de materiales livianos y colores claros, además de evitar la exposición directa al sol. Se enfatiza la necesidad de extremar la atención y el cuidado sobre lactantes, niños y adultos mayores por ser los grupos más vulnerables a estas variaciones ambientales.

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