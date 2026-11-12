Tucumán, en alerta amarilla por temperaturas extremas: se esperan 36 grados y el calor irá en aumento

Tucumán enfrenta un jueves agobiante. La provincia se encuentra en alerta amarilla por temperaturas extremas, según indicó el último informe publicado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El aviso advierte que las condiciones pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años y aquellas con enfermedades crónicas.
En ese marco, la jornada comenzó con 21 grados, pero para la tarde se espera que el termómetro ascienda hasta los 36 grados, con una humedad del 74% y viento del oeste a 6 kilómetros por hora.
El calor irá en aumento
Lejos de dar tregua, las altas temperaturas se intensificarán hacia el viernes, con marcas que oscilarán entre los 23 y los 37 grados. El alivio llegaría recién el sábado, cuando la llegada de lluvias provoque un leve descenso de la temperatura y las máximas se ubiquen en torno a los 30 grados.
De cara a la próxima semana, los pronósticos anticipan un respiro: se espera que el termómetro marque menos de 30 grados por lo menos hasta el miércoles.