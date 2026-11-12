Tucumán, en alerta amarilla por temperaturas extremas: se esperan 36 grados y el calor irá en aumento

El calor irá en aumento

Lejos de dar tregua, las altas temperaturas se intensificarán hacia el viernes, con marcas que oscilarán entre los 23 y los 37 grados. El alivio llegaría recién el sábado, cuando la llegada de lluvias provoque un leve descenso de la temperatura y las máximas se ubiquen en torno a los 30 grados.