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Jueves con alertas amarillas en Argentina: dónde se esperan tormentas y vientos intensos

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas amarillas por tormentas y fuertes vientos para este jueves 12 de noviembre. Qué provincias serán afectadas, dónde podría caer granizo y en qué zonas se esperan ráfagas superiores a los 90 km/h.

Jueves con alertas meteorológicas en Argentina: dónde se esperan tormentas y vientos intensos
Jueves con alertas meteorológicas en Argentina: dónde se esperan tormentas y vientos intensos TN
Por Redacción Sociedad 12 Noviembre 2026

Resumen para apurados

  • El SMN emitió este jueves alertas amarillas en Buenos Aires y otras cinco provincias ante la llegada de tormentas y vientos severos con potencial de daño.
  • El fenómeno provocará lluvias de hasta 30 mm, posible caída de granizo y ráfagas superiores a los 90 km/h, afectando tanto el norte como el centro y la Patagonia.
  • Las autoridades prevén complicaciones en zonas expuestas e interrupciones en la rutina diaria, por lo que instan a la población a seguir los reportes oficiales.
Resumen generado con IA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas por tormentas y vientos fuertes para este jueves 12 de noviembre en distintas provincias de la Argentina. El pronóstico anticipa lluvias intensas en períodos breves, posible caída de granizo y ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora.

Alerta amarilla por tormentas y granizo: cuáles son las provincias afectadas este miércoles

Alerta amarilla por tormentas y granizo: cuáles son las provincias afectadas este miércoles

De acuerdo con el organismo, las condiciones meteorológicas podrían generar inconvenientes y provocar interrupciones momentáneas de las actividades cotidianas. Las advertencias alcanzan a regiones del norte, centro y sur del país.

Alerta amarilla por tormentas: cuáles son las provincias afectadas

Según el informe del SMN, la alerta amarilla por tormentas comprende a Salta, Jujuy, Buenos Aires, Río Negro, La Pampa y Chubut.

En estas zonas se esperan precipitaciones abundantes en períodos cortos, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas de viento. Además, los valores de lluvia acumulada se ubicarían entre los 10 y 30 milímetros, aunque podrían ser superiores de manera localizada.

El nivel amarillo implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades habituales, por lo que se recomienda mantenerse informado sobre la evolución del pronóstico.

Alerta por vientos fuertes: dónde se esperan ráfagas superiores a 90 km/h

Por otra parte, el organismo nacional también emitió una alerta amarilla por vientos fuertes para Río Negro y el sur de la provincia de Buenos Aires.

De acuerdo con las previsiones, se esperan vientos con velocidades de entre 40 y 80 kilómetros por hora. Sin embargo, las ráfagas podrían superar los 90 kilómetros por hora en algunos sectores.

Este escenario podría generar complicaciones, especialmente en zonas expuestas y durante los períodos de mayor intensidad del viento.

Qué significa una alerta amarilla del SMN

El nivel amarillo del sistema de alertas del Servicio Meteorológico Nacional advierte sobre la posibilidad de fenómenos meteorológicos que pueden provocar daños y alterar temporalmente las actividades cotidianas.

Por eso, ante la presencia de tormentas o vientos fuertes, es importante seguir las actualizaciones oficiales del SMN y tomar precauciones para reducir posibles riesgos.

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