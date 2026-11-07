SociedadClima y ecología

Hay alerta amarilla y naranja en cuatro provincias: tormentas y vientos de 70 km/h

Las precipitaciones en el NEA continuarán presentes durante este sábado y alcanzarán la máxima intensidad del fin de semana.

Las alertas meteorológicas anunciadas por el Sistema de Alerta Temprana para este sábado.
Las alertas meteorológicas anunciadas por el Sistema de Alerta Temprana para este sábado. Mapa del Servicio Meteorológico Nacional
Por Milagro Corbalán Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El SMN emitió este sábado alertas naranja y amarilla por fuertes tormentas y ráfagas de hasta 90 km/h en cinco provincias del norte argentino, afectando al NOA y al NEA.
  • Misiones afronta el nivel naranja con lluvias de hasta 90 mm y granizo, mientras que Salta, Jujuy, Formosa y Chaco registran vientos de hasta 80 km/h y tormentas intensas.
  • Las autoridades recomendaron evitar salir, asegurar objetos y limpiar desagües ante posibles destrozos e inundaciones durante el pico del temporal del fin de semana.
Resumen generado con IA

En su última actualización, a las 6:04, el Sistema de Alerta Temprana (SAT) anunció las alertas de este sábado. El organismo informó que cinco provincias del norte argentino se encuentran bajo advertencia: cuatro de ellas, bajo alerta amarilla y, una, bajo alerta naranja. Se espera que la región sea afectada por fuertes vientos y también intensas tormentas que se presentarán a lo largo del día.

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Ante un episodio de alerta meteorológica, el Servicio Meteorológico Nacional recomienda tomar determinadas medidas para resguardar la integridad física, como evitar salir, asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento o cerrar y alejarse de puertas y ventanas. En el caso de los vientos fuertes, se recomienda también no refugiarse bajo marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes y evitar conducir. En el caso de las tormentas, limpiar desagües y sumideros, desconectar electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua y buscar refugio en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Alerta amarilla en el noroeste argentino

Dos provincias del NOA están señaladas por intensos episodios meteorológicos que ocurrirán a lo largo de este sábado. Las advertencias convergen en la mitad este de Salta y el sudeste de Jujuy. En ambos casos se señaló que habrá vientos fuertes.

En Jujuy serán afectados El Carmen, Ledesma, San Antonio, San Pedro, Santa Bárbara y Valle Grande. También se verán comprometidas las zonas bajas de Doctor Manuel Belgrano y de Tilcara. Se esperan vientos del sector sur con velocidades entre 40 y 60 kilómetros por hora con ráfagas que pueden alcanzar los 80 kilómetros por hora durante la mañana de este sábado.

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En Salta, la alerta rige también para esta mañana en Anta, Capital, Cerrillos, Guachipas, General Güemes, General José de San Martín, La Viña, Metán y Rosario de la Frontera. Por otra parte, recibirán las ráfagas intensas las yungas de Iruya, Orán y Santa Victoria y las zonas bajas de Chicoana, La Caldera, Rosario de Lerma y la zona montañosa de Cafayate. A excepción del centro-sur de la provincia, los vientos tendrán menor intensidad que en Jujuy.

Alerta naranja y amarilla en Misiones, Chaco y Formosa

El noreste argentino reviste una de las regiones del país que sufrirá eventos más potentes. Toda la provincia de Misiones se encuentra en alerta meteorológica de segundo nivel –naranja– por la llegada de tormentas durante esta mañana. Se espera que alcancen valores de precipitación acumulada entre 50 y 90 milímetros con actividad eléctrica, posible caída de granizo y ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora. A la alerta naranja le seguirán unas horas de alerta amarilla durante la tarde en Eldorado, Iguazú, General Manuel Belgrano y Montecarlo, San Pedro y el norte de Guaraní.

En 25 de Mayo, Apóstoles, Cainguás, Candelaria, Capital, Concepción, Leandro N. Alem, Oberá, Libertador General San Martín, San Ignacio, San Javier y el sur de Guaraní solo rige una alerta naranja para esta mañana con las mismas características.

Toda la provincia de Formosa está bajo alerta amarilla: la mitad este por tormentas y, la mitad oeste, por vientos intensos. Las precipitaciones tendrán valores acumulados entre 20 y 50 milímetros durante esta mañana mientras que los vientos alcanzarán los 70 kilómetros por hora con sus ráfagas más fuertes. A este último fenómeno se sumará el norte de Almirante Brown y de General Güemes de Chaco.

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