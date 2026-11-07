Hay alerta amarilla y naranja en cuatro provincias: tormentas y vientos de 70 km/h

Alerta naranja y amarilla en Misiones, Chaco y Formosa

El noreste argentino reviste una de las regiones del país que sufrirá eventos más potentes. Toda la provincia de Misiones se encuentra en alerta meteorológica de segundo nivel –naranja– por la llegada de tormentas durante esta mañana. Se espera que alcancen valores de precipitación acumulada entre 50 y 90 milímetros con actividad eléctrica, posible caída de granizo y ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora. A la alerta naranja le seguirán unas horas de alerta amarilla durante la tarde en Eldorado, Iguazú, General Manuel Belgrano y Montecarlo, San Pedro y el norte de Guaraní.