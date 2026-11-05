Jueves con alertas meteorológicas en Argentina: dónde se esperan tormentas con granizo y ráfagas de hasta 90 km/h

El SMN advirtió por lluvias intensas en la Patagonia

El organismo también emitió una alerta amarilla por lluvias para sectores cordilleranos de Neuquén, Río Negro y Chubut. En estas áreas se esperan precipitaciones acumuladas de entre 10 y 30 milímetros, con la posibilidad de que esos valores sean superados de manera puntual. En las zonas de mayor elevación de la cordillera, las precipitaciones podrían presentarse en forma de lluvia y nieve mezclada.