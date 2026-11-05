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Jueves con alertas meteorológicas en Argentina: dónde se esperan tormentas con granizo y ráfagas de hasta 90 km/h

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas amarillas para este jueves 5 de noviembre por tormentas, lluvias intensas y viento Zonda. Salta, Formosa y Misiones están entre las provincias afectadas.

Alertas del SMN para este jueves: tres provincias esperan tormentas con granizo y ráfagas intensas
Alertas del SMN para este jueves: tres provincias esperan tormentas con granizo y ráfagas intensas TN
Por Redacción Sociedad Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El SMN emitió alertas amarillas este jueves en varias provincias por tormentas severas, lluvias y viento Zonda para advertir sobre posibles daños e interrupciones cotidianas.
  • Se esperan ráfagas de 90 km/h y granizo en Salta, Formosa y Misiones; nevadas en la cordillera patagónica y ráfagas secas del Zonda que superarán los 70 km/h en Mendoza.
  • Los fenómenos podrían afectar el transporte, reducir la visibilidad y alterar actividades locales, por lo que el organismo instó a la población a seguir reportes oficiales.
Resumen generado con IA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas por tormentas, lluvias y viento Zonda para distintas provincias de Argentina. Las advertencias estarán vigentes este jueves 5 de noviembre, en una jornada en la que se mantendrán las temperaturas elevadas en buena parte del país.

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El organismo anticipó que podrían registrarse fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Entre las zonas bajo advertencia se encuentran Salta, Formosa y Misiones, donde se esperan tormentas con abundante caída de agua, ráfagas intensas y posible granizo.

Alerta amarilla por tormentas: cuáles son las provincias afectadas

De acuerdo con el reporte del SMN, las tormentas más intensas podrían desarrollarse en sectores de Salta, Formosa y Misiones. Para estas regiones se pronostican precipitaciones abundantes en períodos cortos, actividad eléctrica frecuente y ocasional caída de granizo.

Además, las tormentas podrían estar acompañadas por ráfagas de viento de hasta 90 kilómetros por hora. En cuanto a las lluvias, se estiman valores de precipitación acumulada de entre 30 y 50 milímetros, aunque estos registros podrían variar según la zona.

La advertencia implica la posibilidad de fenómenos que pueden generar inconvenientes, por lo que se recomienda mantenerse informado sobre las actualizaciones meteorológicas.

El SMN advirtió por lluvias intensas en la Patagonia

El organismo también emitió una alerta amarilla por lluvias para sectores cordilleranos de Neuquén, Río Negro y Chubut. En estas áreas se esperan precipitaciones acumuladas de entre 10 y 30 milímetros, con la posibilidad de que esos valores sean superados de manera puntual. En las zonas de mayor elevación de la cordillera, las precipitaciones podrían presentarse en forma de lluvia y nieve mezclada.

Las condiciones meteorológicas podrían generar complicaciones en la circulación y afectar las actividades habituales, especialmente en los sectores donde se registren mayores acumulados de agua.

Viento Zonda en Mendoza: qué condiciones se esperan

Por otra parte, el SMN estableció una alerta amarilla por viento Zonda para el sur de Mendoza. Según el pronóstico, se esperan velocidades de entre 30 y 50 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 70 kilómetros por hora.

Este fenómeno puede ocasionar una reducción considerable de la visibilidad, un aumento repentino de las temperaturas y condiciones ambientales muy secas.

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