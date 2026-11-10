Ráfagas de hasta 100 km/h y nevadas: el SMN emitió alertas amarillas para este martes
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas por vientos fuertes, nevadas y tormentas para este martes 10 de noviembre. Cuáles son las provincias afectadas y qué se espera en Córdoba durante la visita del papa León XIV.
Resumen para apurados
- El SMN emitió alertas amarillas para este martes en cinco provincias debido a ráfagas de viento de hasta 100 km/h, nevadas en la cordillera y tormentas aisladas.
- El fenómeno provocará vientos del oeste en La Rioja y San Juan, hasta 15 cm de nieve en Mendoza y precipitaciones en Córdoba durante una jornada con eventos masivos.
- Las autoridades advierten sobre posibles daños e interrupciones en las actividades cotidianas, además de complicaciones en los traslados por las condiciones climáticas.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas por vientos fuertes, nevadas y tormentas para distintas regiones de Argentina durante este martes 10 de noviembre. Aunque se espera que las condiciones generales se mantengan estables en buena parte del país, algunas provincias podrían registrar fenómenos meteorológicos intensos.
Entre las zonas bajo advertencia se encuentran sectores de La Rioja, San Juan, Mendoza, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Además, en Córdoba, donde el papa León XIV tendrá una presentación durante la mañana, se pronostican precipitaciones durante gran parte de la jornada.
Alerta amarilla por vientos fuertes: cuáles son las provincias afectadas
De acuerdo con el informe del organismo dependiente del Ministerio de Defensa, la alerta amarilla por vientos alcanza a las zonas cordilleranas de La Rioja y San Juan, además de sectores del sur de Santa Cruz y Tierra del Fuego.
El SMN advirtió que estos fenómenos pueden tener capacidad de daño y generar interrupciones momentáneas en las actividades cotidianas.
En las regiones cordilleranas del centro del país se esperan vientos del sector oeste, con velocidades de entre 50 y 70 kilómetros por hora. Las ráfagas podrían alcanzar los 100 kilómetros por hora.
En las demás áreas bajo advertencia, las velocidades oscilarán entre los 30 y 50 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora. En la Patagonia, en tanto, se prevén vientos de entre 40 y 80 kilómetros por hora.
SMN: alerta por nevadas en Mendoza
Otra de las advertencias emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional alcanza al norte de la zona cordillerana de Mendoza, donde se esperan nevadas.
Según el pronóstico, podrían registrarse chaparrones de nieve y algunas tormentas embebidas. Los valores de acumulación previstos se ubican entre los 5 y 15 centímetros, aunque podrían superarse de manera localizada.
Cómo estará el tiempo en Córdoba durante la visita del papa León XIV
En Córdoba, donde el papa León XIV tendrá una presentación durante la mañana de este martes, el pronóstico anticipa una jornada marcada por las precipitaciones.
Durante las primeras horas y hasta el mediodía se esperan chaparrones, mientras que a partir de la tarde podrían desarrollarse tormentas aisladas.
En cuanto al viento, se prevén velocidades de entre 23 y 31 kilómetros por hora. De esta manera, las condiciones meteorológicas podrían variar a lo largo del día, con lluvias previstas durante buena parte de la jornada.