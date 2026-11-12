Ferias, paseos y espectáculos: las propuestas para disfrutar este fin de semana en Tucumán

Se realizará una nueva edición del ciclo “Esquinas”, en el marco del programa Cultura Joven, en la Casa de la Cultura del Parque 9 de Julio, sobre avenida Gobernador del Campo y Capitán Cáceres. La jornada celebrará las expresiones artísticas urbanas con competencias de danza All Style y Cypher Rap. Las inscripciones se realizarán desde las 16 y las batallas iniciarán a partir de las 18. La participación es libre y gratuita.