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Ferias, paseos y espectáculos: las propuestas para disfrutar este fin de semana en Tucumán

Habrá propuestas para todas las edades en plazas, parques, espacios culturales y otros puntos de la capital.

Ferias, paseos y espectáculos: las propuestas para disfrutar este fin de semana en Tucumán
Foto: Municipalidad de San Miguel de Tucumán
Por Redacción Cultura 12 Noviembre 2026

Resumen para apurados

  • La Municipalidad de San Miguel de Tucumán lanzó una nutrida agenda cultural y recreativa gratuita para vecinos este fin de semana en diversos espacios verdes de la capital.
  • El cronograma incluye paseos en bus, talleres y ferias de emprendedores, con actividades al aire libre que estarán sujetas a posibles suspensiones ante alertas por tormentas.
  • La propuesta busca revitalizar el uso del espacio público y apoyar a feriantes locales, consolidando la oferta turística y comunitaria dentro de la capital provincial.
Resumen generado con IA

El fin de semana estará atravesado por una amplia agenda cultural, artística y deportiva en la capital tucumana. La Municipalidad de San Miguel de Tucumán compartió el nutrido cronograma para que los capitalinos puedan aprovechar. Además de la cartelera indicada, las ferias gastronómicas, de emprendedores y artesanos estarán instaladas en los espacios verdes de la municipalidad.

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El Servicio Meteorológico Nacional anunció alerta por temperaturas extremas debido al calor para este jueves y tormentas aisladas durante todo el fin de semana. Las actividades que se realicen al aire libre se suspenderán en caso de lluvia.

La Oficina de Información Turística de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, ubicada a la par de la Casa Histórica, Congreso al 100, abrirá el viernes de 8 a 13 y de 15 a 21.

Actividades del viernes 13 de noviembre

A las 10 se hará una caminata guiada gratuita por el casco histórico de la capital con partida desde la Oficina de Información Turística en Congreso y Crisóstomo Álvarez. Inscripción en el link al final de la nota.

Habrá paseos gratuitos en bicicletas acuáticas por el Lago San Miguel del Parque 9 de Julio de 14 a 20. Los interesados en participar deben llevar su DNI.

Se dictará un taller de folclore gratuito en la Plaza del Barrio Los Plátanos, ubicada en Pasaje Acevedo y Lugones, a las 17.30.

Se realizará la feria emprendedora “Manos que crean” en la Plaza Libertad, Alberdi y Las Piedras, de 18 a 21.30. Habrá clases de baile, folclore y talleres culturales para toda la familia con entrada gratuita.

Se dictarán clases gratuitas de gimnasia del programa Ciudad Activa en el Complejo Ledesma, avenida Sarmiento y 25 de Mayo; Complejo Muñoz, de avenida Juan B. Justo 2.550, y en el Parque 9 de Julio, en avenida Soldati al 300, de 19 a 20.30.

Actividades del sábado 14 de noviembre

Habrá paseos gratuitos en bicicletas acuáticas por el Lago San Miguel del Parque 9 de Julio de 10 a 13 y de 15 a 20. Los interesados en participar deben llevar su DNI.

Se realizará "Viví la tradición" en Casa Belgraniana, Bernabé Aráoz 681, a las 12. Habrá lectura de leyendas populares y textos tradicionales, un Patio Criollo con música folclórica en vivo y un ballet en escena. La entrada es libre.

El Campus Educativo Ambiental “Doctora Yolanda Ortiz”, ubicado en Lamadrid al 3.700, ofrece visitas guiadas, con entrada libre y gratuita, de 15 a 19. A las 16 se dictará un taller de macramé.

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Se realizará la feria emprendedora “Manos que crean” en la Plaza Libertad, Alberdi y Las Piedras, de 18 a 21.30. Habrá clases de baile, folclore y talleres culturales para toda la familia con entrada gratuita.

El recorrido “Las Luces de Mi Ciudad” se realizará a bordo del Bus Turístico SMT. Partirá de la Plaza Independencia por Laprida, primera cuadra, a las 20. Inscripción en el link al final de la nota.

A las 20 se hará una visita guiada por el Cementerio del Oeste para descubrir su valor histórico y arquitectónico. No se requiere inscripción y la entrada es gratuita.

Actividades del domingo 15 de noviembre

El Campus Educativo Ambiental “Doctora Yolanda Ortiz”, ubicado en Lamadrid al 3.700, ofrece visitas guiadas, con entrada libre y gratuita, de 15 a 19.

El Bus Turístico hará el City Tour por lugares notables de la ciudad. Se trata de un itinerario guiado que recorre los puntos más emblemáticos de San Miguel de Tucumán. La partida será a las 16 desde Laprida, primera cuadra. Inscripción en el link al final de la nota.

Se realizará una nueva edición del ciclo “Esquinas”, en el marco del programa Cultura Joven, en la Casa de la Cultura del Parque 9 de Julio, sobre avenida Gobernador del Campo y Capitán Cáceres. La jornada celebrará las expresiones artísticas urbanas con competencias de danza All Style y Cypher Rap. Las inscripciones se realizarán desde las 16 y las batallas iniciarán a partir de las 18. La participación es libre y gratuita.

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A las 19.30 se hará un taller de tango en el Complejo Ledesma, en 25 de Mayo y Sarmiento, seguido por la Jornada del Bondi Milonguero a las 20.30. Las inscripciones son gratuitas y se reciben a través de los teléfonos 3812114854 y 3816368195.

Inscripciones en el siguiente enlace.

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