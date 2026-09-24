La Casa Belgraniana se renovó con tecnología para contar la historia de Tucumán de una manera diferente

La historia de Tucumán tiene un lugar donde el pasado busca dialogar con el presente. En el marco de las conmemoraciones por el 214° aniversario de la Batalla de Tucumán, la Casa Belgraniana - Solar Histórico renovó su propuesta para recibir a vecinos y turistas con una muestra que incorpora tecnología, recursos interactivos y un nuevo espacio destinado a la lectura.