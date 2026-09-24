La Casa Belgraniana se renovó con tecnología para contar la historia de Tucumán de una manera diferente
Resumen para apurados
- Por el 214° aniversario de la Batalla de Tucumán, el municipio renovó la Casa Belgraniana en la capital con tecnología e IA para acercar la historia a la comunidad.
- La obra sumó inteligencia artificial que relata la vida de Manuel Belgrano y una biblioteca infantil, en homenaje a los combatientes locales del histórico combate de 1812.
- La modernización busca transformar el solar en un polo educativo y recreativo intergeneracional, potenciando el turismo cultural y la preservación patrimonial tucumana.
La historia de Tucumán tiene un lugar donde el pasado busca dialogar con el presente. En el marco de las conmemoraciones por el 214° aniversario de la Batalla de Tucumán, la Casa Belgraniana - Solar Histórico renovó su propuesta para recibir a vecinos y turistas con una muestra que incorpora tecnología, recursos interactivos y un nuevo espacio destinado a la lectura.
El acto se realizó en el museo municipal ubicado en Bernabé Aráoz 681 y contó con la presencia del vicegobernador Miguel Acevedo y de la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, además de funcionarios municipales. La jornada también tuvo música en vivo a cargo de la Banda de Música Municipal y la presentación artística del Ballet El Payucano.
La principal novedad es la renovación de la muestra permanente de la Casa Belgraniana. El espacio incorporó herramientas tecnológicas e inteligencia artificial para ofrecer un recorrido diferente por la vida y la obra del general Manuel Belgrano.
La propuesta busca que los visitantes puedan acercarse a la historia de una manera más interactiva. Entre los recursos incorporados se encuentra una experiencia que permite conocer aspectos de la vida personal de Belgrano a través de la tecnología.
“Hoy más que nunca, para honrar a nuestros próceres, a nuestros hombres y mujeres tan valientes de aquella época, lo mejor que podemos hacer es cumplir con nuestras funciones y nuestro trabajo, con lo que a cada uno le toca en esta provincia y en esta ciudad”, destacó Acevedo.
El vicegobernador felicitó al municipio por la renovación de la Casa Belgraniana e invitó a los tucumanos a visitar el lugar que habitó el general Belgrano y a acercarse a la historia de la provincia.
El recuerdo de los Decididos de Tucumán
Durante el acto, la intendenta Chahla también puso el foco en el papel que tuvieron los Decididos de Tucumán durante la Batalla de Tucumán, uno de los episodios centrales de la historia de la independencia argentina.
“Eran valientes, con un ejército con mucho menos gente, y acá decidieron el futuro de toda la Argentina y del período independentista de Sudamérica”, sostuvo.
La jefa municipal destacó además el trabajo realizado para recuperar y actualizar el museo. “Estamos orgullosos de presentar la revalorización del museo, con un espacio interactivo, de Inteligencia Artificial, para recordar toda la historia y que nos cuente Belgrano de manera directa de su vida personal”, señaló.
La renovación no se limita a la tecnología. El museo también habilitó un nuevo espacio de biblioteca pensado para las infancias y para el público en general, con propuestas vinculadas a la lectura y la recreación.
Cecilia Guerra, de la Dirección de Museos del municipio capitalino, destacó la decisión de fortalecer los espacios culturales y de preservar el patrimonio histórico de la ciudad.
“Es importante rescatar que la intendenta Rossana Chahla apuesta a la cultura, a la preservación del patrimonio, a nuestra historia y a nuestra identidad”, afirmó.
Según explicó, la nueva propuesta de la Casa Belgraniana apunta a que el museo sea también un espacio de encuentro y aprendizaje para distintas edades.
Cuándo se puede visitar la Casa Belgraniana
La Casa Belgraniana funciona en Bernabé Aráoz 681, en San Miguel de Tucumán. Los horarios habituales de visita son de 9 a 12.30 y de 15 a 18.30.