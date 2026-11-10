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Este sábado, LA GACETA te regala una lámina de colección del Papa

En gran formato de 64 x 45,5 cm, impresa a todo color y en papel ilustración, es una pieza exclusiva pensada para enmarcar, bendecir el hogar y conservar como recuerdo de una visita pastoral sin precedentes.

Este sábado, LA GACETA te regala una lámina de colección del Papa
Por Redacción Sociedad 10 Noviembre 2026

Resumen para apurados

  • Este sábado, LA GACETA regalará en Tucumán una lámina de colección a sus lectores con el diario impreso para conmemorar la histórica visita del papa León XIV a la Argentina.
  • La pieza de 64 x 45,5 cm se imprimió a color en papel ilustración de alto gramaje, integrando una cobertura periodística especial sobre la llegada del pontífice al país.
  • La iniciativa busca ofrecer un recuerdo perdurable del evento para los hogares; por la alta demanda esperada, recomiendan reservar el ejemplar previamente a los canillitas.
Resumen generado con IA

En el marco de la histórica visita pastoral del papa León XIV a la Argentina, LA GACETA suma una propuesta especial pensada para sus lectores y las familias tucumanas. Este sábado, junto con la edición impresa del diario, se entregará DE REGALO una lámina conmemorativa de colección.

La entrega acompaña el despliegue periodístico y multiplataforma que el diario lleva adelante para retratar cada instante, mensaje y vivencia de este acontecimiento que moviliza al país.

Calidad premium y gran formato para enmarcar

La lámina fue producida con los más altos estándares gráficos para perdurar en el tiempo:

- Gran formato (64 x 45,5 cm): Dimensiones ideales para lucir enmarcada en el hogar o regalar a un ser querido.

- Impresión a todo color: Máxima nitidez y fidelidad fotográfica en cada detalle.

- Papel ilustración de alto gramaje: Calidad y resistencia pensadas para conservar la pieza intacta a lo largo de los años.

Cómo conseguirla

La lámina se entregará sin costo adicional este sábado con la compra del ejemplar de LA GACETA. Debido a su gran formato y al valor simbólico de la pieza, se recomienda a los lectores encargarla con tiempo a su canillita habitual para asegurar su ejemplar.

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