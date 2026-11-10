Este sábado, LA GACETA te regala una lámina de colección del Papa

Resumen para apurados
- Este sábado, LA GACETA regalará en Tucumán una lámina de colección a sus lectores con el diario impreso para conmemorar la histórica visita del papa León XIV a la Argentina.
- La pieza de 64 x 45,5 cm se imprimió a color en papel ilustración de alto gramaje, integrando una cobertura periodística especial sobre la llegada del pontífice al país.
- La iniciativa busca ofrecer un recuerdo perdurable del evento para los hogares; por la alta demanda esperada, recomiendan reservar el ejemplar previamente a los canillitas.
En el marco de la histórica visita pastoral del papa León XIV a la Argentina, LA GACETA suma una propuesta especial pensada para sus lectores y las familias tucumanas. Este sábado, junto con la edición impresa del diario, se entregará DE REGALO una lámina conmemorativa de colección.
La entrega acompaña el despliegue periodístico y multiplataforma que el diario lleva adelante para retratar cada instante, mensaje y vivencia de este acontecimiento que moviliza al país.
Calidad premium y gran formato para enmarcar
La lámina fue producida con los más altos estándares gráficos para perdurar en el tiempo:
- Gran formato (64 x 45,5 cm): Dimensiones ideales para lucir enmarcada en el hogar o regalar a un ser querido.
- Impresión a todo color: Máxima nitidez y fidelidad fotográfica en cada detalle.
- Papel ilustración de alto gramaje: Calidad y resistencia pensadas para conservar la pieza intacta a lo largo de los años.
Cómo conseguirla
La lámina se entregará sin costo adicional este sábado con la compra del ejemplar de LA GACETA. Debido a su gran formato y al valor simbólico de la pieza, se recomienda a los lectores encargarla con tiempo a su canillita habitual para asegurar su ejemplar.