El sánguche de milanesa se sube al Bus Turístico de San Miguel de Tucumán

Resumen para apurados
- La Municipalidad de San Miguel de Tucumán lanza este domingo a las 20:00 la 'Ruta del Sánguche de Milanesa' en el Bus Turístico para promover este emblema de la gastronomía local.
- El tour incluye tres paradas sorpresa con animación a bordo. Los pasajeros deben reservar online y comprar vouchers de $4.500 por medio sánguche para agilizar el servicio en destino.
- Esta iniciativa busca fortalecer la alianza público-privada y consolidar a la ciudad como un polo gastronómico, utilizando su plato más icónico como principal atractivo turístico.
La Ruta del Sánguche de Milanesa es el nuevo circuito gastronómico que se suma a las propuestas semanales del Bus Turístico de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán. El domingo, a las 20, comenzará el paseo inaugural.
Los interesados en sumarse deben reservar previamente el asiento en este formulario. Cada pasajero recibirá hasta tres vouchers físicos y cada uno será válido para intercambiar por medio sánguche a un valor de $4.500.
El domingo, antes de partir, se tomará asistencia y se pedirá a las personas que abonen los vouchers y que indiquen los condimentos que llevará su minuta. Al llegar a cada parada, los sánguches estarán listos para disfrutar. El paseo parte de calle Laprida primera cuadra, donde se encuentra el refugio del bus, frente a Plaza Independencia.
El director de Turismo Municipal, Pablo Gerstenfeld, resaltó que esta nueva iniciativa busca poner en valor la gastronomía tucumana, promover a los establecimientos representativos de la ciudad y fortalecer la articulación pública-privada.
“Seguimos apuntando al valor gastronómico que tiene esta ciudad. Esta tarea la estamos realizando en forma conjunta con el Mocho Viruel, una persona que tiene mucha experiencia en esto y que tiene que ver también con nuestra idea de trabajar en forma conjunta el sector público con el sector privado”, indicó Gerstenfeld.