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El sánguche de milanesa se sube al Bus Turístico de San Miguel de Tucumán

El ómnibus recorrerá tres sangucherías con itinerario sorpresa y animación a bordo. La primera experiencia será el domingo. ¿Cómo asegurar un asiento?

PARA TODOS LOS GUSTOS. La iniciativa busca impulsar el sánguche de milanesa, un clásico de la gastronomía tucumana. PARA TODOS LOS GUSTOS. La iniciativa busca impulsar el sánguche de milanesa, un clásico de la gastronomía tucumana. ARCHIVO LA GACETA
Hace 11 Min

Resumen para apurados

  • La Municipalidad de San Miguel de Tucumán lanza este domingo a las 20:00 la 'Ruta del Sánguche de Milanesa' en el Bus Turístico para promover este emblema de la gastronomía local.
  • El tour incluye tres paradas sorpresa con animación a bordo. Los pasajeros deben reservar online y comprar vouchers de $4.500 por medio sánguche para agilizar el servicio en destino.
  • Esta iniciativa busca fortalecer la alianza público-privada y consolidar a la ciudad como un polo gastronómico, utilizando su plato más icónico como principal atractivo turístico.
Resumen generado con IA

La Ruta del Sánguche de Milanesa es el nuevo circuito gastronómico que se suma a las propuestas semanales del Bus Turístico de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán. El domingo, a las 20, comenzará el paseo inaugural. 

Los interesados en sumarse deben reservar previamente el asiento en este formulario. Cada pasajero recibirá hasta tres vouchers físicos y cada uno será válido para intercambiar por medio sánguche a un valor de $4.500.

El domingo, antes de partir, se tomará asistencia y se pedirá a las personas que abonen los vouchers y que indiquen los condimentos que llevará su minuta. Al llegar a cada parada, los sánguches estarán listos para disfrutar. El paseo parte de calle Laprida primera cuadra, donde se encuentra el refugio del bus, frente a Plaza Independencia.

El director de Turismo Municipal, Pablo Gerstenfeld, resaltó que esta nueva iniciativa busca poner en valor la gastronomía tucumana, promover a los establecimientos representativos de la ciudad y fortalecer la articulación pública-privada.

“Seguimos apuntando al valor gastronómico que tiene esta ciudad. Esta tarea la estamos realizando en forma conjunta con el Mocho Viruel, una persona que tiene mucha experiencia en esto y que tiene que ver también con nuestra idea de trabajar en forma conjunta el sector público con el sector privado”, indicó Gerstenfeld.


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