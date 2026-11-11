SociedadClima y ecología

Tucumán tendrá un fin de semana con tormentas y una fuerte caída de la temperatura: qué días lloverá

El SMN prevé un sábado inestable y un domingo con tormentas en la capital tucumana, donde la máxima bajará a 25 °C.

El domingo llegará con precipitaciones y una temperatura 12 °C más baja en la capital.
El domingo llegará con precipitaciones y una temperatura 12 °C más baja en la capital. FOTO: Archivo LA GACETA
Por Redacción Sociedad 11 Noviembre 2026

Resumen para apurados

  • El SMN pronosticó tormentas y una baja térmica en San Miguel de Tucumán para el 14 y 15 de noviembre, tras un pico sofocante de 37 °C, trayendo alivio a la región.
  • El cambio llega tras jornadas de calor extremo y humo; la máxima caerá a 31 °C el sábado y a 25 °C el domingo, con un 40% de probabilidad de precipitaciones.
  • El ambiente fresco y húmedo persistirá al inicio de la siguiente semana con máximas de 26 °C, mientras rigen precauciones sanitarias ante las bruscas oscilaciones.
Resumen generado con IA

San Miguel de Tucumán experimentará un marcado cambio de tiempo durante el fin de semana del sábado 14 y domingo 15 de noviembre de 2026, caracterizado por la presencia continuada de precipitaciones y un alivio térmico notable. }

El tiempo dará un giro en Tucumán: cuándo llegarán las tormentas y bajará la temperatura

El tiempo dará un giro en Tucumán: cuándo llegarán las tormentas y bajará la temperatura

De acuerdo con las proyecciones oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), tras alcanzar un pico sofocante de 37 °C durante el viernes 13, el ingreso de inestabilidad y lluvias provocará que el registro máximo caiga a 31 °C el sábado y descienda hasta los 25 °C el domingo, modificando sustancialmente las condiciones ambientales en la capital tucumana.

El panorama meteorológico previsto para las dos jornadas centrales del fin de semana combina un 40% de probabilidad de precipitaciones con un paulatino descenso en las temperaturas. Esta variación brindará un respiro importante a los habitantes de la ciudad luego de jornadas previas marcadas por valores térmicos extremos que alcanzarán los 37 °C y presencia de humo en el ambiente.

Sábado y domingo en San Miguel de Tucumán: mapa de lluvias y evolución de las temperaturas

La jornada del sábado 14 de noviembre comenzará en San Miguel de Tucumán con una temperatura mínima proyectada de 24 °C y una máxima que alcanzará los 31 °C. El informe detallado del organismo meteorológico precisa que las condiciones de inestabilidad se mantendrán presentes desde las primeras horas del día.

Tanto en el tramo de la madrugada y la mañana como durante la tarde y la noche del sábado, el Servicio Meteorológico Nacional proyecta la presencia de tormentas aisladas con un 40 % de probabilidad de precipitación. Los vientos predominantes soplarán desde el sector norte durante la mañana y virarán hacia el noreste durante la tarde, con velocidades estimadas de entre 7 y 12 km/h.

El verdadero quiebre térmico de la semana se consolidará el domingo 15 de noviembre, cuando la temperatura mínima descienda a 20 °C y la máxima toque un techo de apenas 25 °C. Este valor representa una diferencia a la baja de 12 °C con respecto a la marca máxima proyectada para el viernes 13, transformándose en la jornada más fresca del período analizado.

El reporte oficial del SMN detalla que el domingo iniciará durante la madrugada y la mañana con la ocurrencia de chaparrones y un 40 % de probabilidad de agua. Hacia la tarde y la noche, las condiciones meteorológicas continuarán inestables con la presencia de tormentas aisladas de igual intensidad, acompañadas por vientos que soplarán desde el sector sudoeste y oeste a velocidades de entre 7 y 12 km/h.

Tras el pico térmico del viernes, San Miguel de Tucumán tendrá un fin de semana con tormentas y una marcada baja de la temperatura. Tras el pico térmico del viernes, San Miguel de Tucumán tendrá un fin de semana con tormentas y una marcada baja de la temperatura. IMAGEN: Servicio Meteorológico Nacional

Recomendaciones oficiales ante el cambio brusco de tiempo

El alivio previsto para el fin de semana llegará como conclusión de una franja semanal caracterizada por el calor creciente y la presencia de humo en el área metropolitana. En el arranque del miércoles 11, la ciudad registró 23.3 °C a las 08:00 hs con visibilidad reducida a 8 kilómetros y 64 % de humedad, camino a una máxima esperada de 33 °C y probabilidad del 40 % de chaparrones vespertinos.

El ascenso de la temperatura continuará el jueves 12, cuando los valores oscilen entre una mínima de 21 °C y una máxima de 36 °C con tormentas aisladas hacia la tarde y la noche. La curva alcanzará su marca máxima la jornada del viernes 13, día en que se esperan 23 °C de mínima y 37 °C de máxima, manteniendo el 40 % de probabilidad de precipitaciones hacia el cierre del día.

Posteriormente al desplome térmico del domingo 15, la tendencia de ambiente fresco y húmedo se extenderá hacia el inicio de la siguiente semana en la capital. Para el lunes 16 se aguarda una mínima de 20 °C y una máxima de 26 °C, mientras que el martes 17 registrará marcas de entre 19 °C y 25 °C, manteniendo probabilidades de lluvia entre el 10 % y el 40 % en ambos días.

Cómo estará el tiempo en Tucumán este miércoles 11 de noviembre: anticipan tormentas aisladas por la tarde

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Frente a la fuerte oscilación de temperaturas previa al fin de semana, el Servicio Meteorológico Nacional recuerda la importancia de adoptar medidas preventivas ante episodios de calor extremo. Entre las indicaciones oficiales se destaca consumir abundante agua, ingerir alimentos frescos como frutas y verduras, usar ropa suelta y clara, protegerse de la radiación solar y prestar especial cuidado a lactantes, niños y adultos mayores por integrar los grupos de mayor vulnerabilidad.


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