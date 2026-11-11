Tucumán tendrá un fin de semana con tormentas y una fuerte caída de la temperatura: qué días lloverá

Tanto en el tramo de la madrugada y la mañana como durante la tarde y la noche del sábado, el Servicio Meteorológico Nacional proyecta la presencia de tormentas aisladas con un 40 % de probabilidad de precipitación. Los vientos predominantes soplarán desde el sector norte durante la mañana y virarán hacia el noreste durante la tarde, con velocidades estimadas de entre 7 y 12 km/h.