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¿Vuelven las lluvias a Tucumán? Qué anticipa el pronóstico para este sábado y cómo estará el tiempo la próxima semana

El SMN adelantó que se espera un marcado ascenso de las temperaturas a partir del lunes.

EL TIEMPO EN TUCUMÁN. Se espera una jornada inestable para este sábado.
EL TIEMPO EN TUCUMÁN. Se espera una jornada inestable para este sábado.
Por Redacción Sociedad Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El SMN prevé lluvias aisladas este sábado en Tucumán por el avance de un frente inestable, con una temperatura máxima que alcanzará los 22°C por la tarde.
  • El cambio llega tras un viernes soleado; para el domingo se anticipa un día fresco sin precipitaciones, con una mínima de 15°C y una máxima de 22°C.
  • A partir del lunes se iniciará un marcado ascenso térmico en la provincia, alcanzando los 32°C hacia el miércoles como la jornada más calurosa de la semana.
Resumen generado con IA

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa cambios en las condiciones del tiempo en Tucumán. Después de un viernes soleado y con temperaturas agradables, se esperan lluvias aisladas durante este sábado. 

La jornada comenzó con una mínima de 17°C, una humedad del 55%, viento del sector sur a 26 km/h y una visibilidad de nueve kilómetros. Con el correr de las horas, la temperatura irá en ascenso y llegará a los 22°C durante la tarde, cuando podrían registrarse precipitaciones aisladas.

Hacia la noche, las condiciones cambiarán nuevamente: el cielo permanecerá parcialmente nublado y la temperatura descenderá hasta los 17°C.

Cómo estará el tiempo en Tucumán durante el domingo 

Para el domingo, el SMN pronostica una jornada sin precipitaciones. La temperatura mínima será de 15°C, mientras que la máxima alcanzará apenas los 22°C, por lo que se espera un día más fresco que los siguientes.

El calor volverá a ganar protagonismo desde el lunes

La semana comenzará con un marcado ascenso de las temperaturas. Para el lunes se espera una mínima de 15°C y una máxima de 29°C, con cielo parcialmente nublado y sin probabilidades de lluvia.

El martes continuará la tendencia. La mínima subirá a 16°C y la máxima llegará a los 30°C. Durante la mañana el cielo estará algo nublado, mientras que hacia la tarde y la noche se presentará mayormente cubierto.

El miércoles será el día más caluroso de los previstos hasta el momento. La jornada comenzará con 20°C y la temperatura máxima alcanzará los 32°C, en un contexto de cielo mayormente nublado.

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