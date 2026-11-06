Qué hacer este fin de semana en Tucumán: ferias, música, teatro y la Fiesta del Sánguche de Milanesa

Otras propuestas para aprovechar el fin de semana

Entre el viernes y el domingo también se podrá participar del Festival Reina Madre, de 18 a 23, en Metro Cúbico, Yerba Buena; de la Experiencia Quilmes, con turnos a las 11 y a las 14 en la Ciudad Sagrada de Quilmes; y del Mapping Lourdes, un mensaje de amor, con funciones a las 20 y 20.30 en la Gruta Nuestra Señora de Lourdes, en San Pedro de Colalao.