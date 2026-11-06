Qué hacer este fin de semana en Tucumán: ferias, música, teatro y la Fiesta del Sánguche de Milanesa

Resumen para apurados
- Tucumán despliega del 6 al 8 de noviembre una variada agenda cultural, deportiva y gastronómica en toda la provincia para promover el turismo y el esparcimiento familiar.
- El cronograma incluye la Fiesta Nacional del Sánguche de Milanesa en Yerba Buena, senderismo en las yungas, ferias de emprendedores y espectáculos musicales en teatros locales.
- La nutrida oferta busca dinamizar el consumo interno, respaldar a los productores regionales y posicionar a diversas localidades tucumanas como polos turísticos de fin de semana.
Tucumán tendrá un fin de semana cargado de actividades para disfrutar en familia, con amigos o al aire libre. Desde este viernes hasta el domingo, la agenda incluye ferias de artesanos y emprendedores, espectáculos musicales, obras de teatro, propuestas deportivas, recorridos turísticos y experiencias gastronómicas en distintos puntos de la provincia.
Uno de los principales atractivos será la Fiesta Nacional del Sánguche de Milanesa, que se desarrollará en la Sociedad Rural de Tucumán, en Yerba Buena. También habrá opciones para quienes quieran aprovechar los paisajes tucumanos, con distintas propuestas de trekking en Raco, Tafí Viejo y otros destinos.
La programación se extenderá por San Miguel de Tucumán, Yerba Buena, Tafí Viejo, Simoca, Tafí del Valle, El Cadillal y localidades del interior. Estas son algunas de las actividades previstas para organizar el fin de semana.
Viernes: música, teatro y recorridos turísticos
La jornada del viernes tendrá propuestas culturales y recreativas desde la mañana. En San Miguel de Tucumán se realizará una caminata turística a las 10, con punto de encuentro en Crisóstomo y Congreso. Por la tarde, a las 16, partirá el Bus Turístico desde Laprida 50.
Entre las actividades culturales se destacan la presentación de libros para las infancias, a las 19, en el Museo Nicolás Avellaneda, y el conversatorio “Mujeres en la comunidad de Amaicha”, previsto para la misma hora en el Museo Folclórico.
La música también tendrá su espacio. Sergio Dalma se presentará a las 21 en el Teatro Mercedes Sosa, mientras que la Orquesta Nelson Mandela actuará a las 20 en el Teatro San Martín. En el Teatro Alberdi, a las 21.30, se podrá ver “Toda la noche galoparé así”.
Además, desde las 20 habrá visitas guiadas al Cementerio del Oeste.
En el interior, Tafí Viejo ofrecerá “Tafí canta al Papa León XIV”, a las 20, en la Casa de la Cultura, y un Show de Talento en Primavera, a las 19, en el Mercado Municipal. En Yerba Buena se desarrollará el Festival Reina Madre, de 18 a 23, en Metro Cúbico, junto con una propuesta de yoga nocturno a las 19 en la Casa del Adulto Mayor.
Sábado: trekking, ferias y festivales
El sábado combinará actividades al aire libre, propuestas gastronómicas y espectáculos en distintos municipios.
En Raco habrá dos opciones para los amantes del senderismo: el trekking Cumbres Chiquitas y el recorrido por los Bosques de las Acacias, ambos desde las 9. También se realizará una feria de producción local, de 10.30 a 17, en el control policial de esa localidad.
En San Miguel de Tucumán, a las 10, se desarrollará el recorrido turístico Tesoros Secretos SMT, con salida desde Laprida 50. A las 11, la Casa Belgraniana recibirá la propuesta “Estafadas por la historia”, mientras que a las 20 partirá el recorrido nocturno Luces de mi ciudad, en el Bus Turístico.
En el interior, se destacan la Feria de Simoca, de 8 a 16, en el predio Mercedes Sosa; la caminata a Nina y Cruz, desde las 8, con salida en la Hostería Atahualpa Yupanqui de Tafí Viejo; y el Festival de la Caña de Azúcar, que comenzará a las 21 en el Complejo Pala Pala, en Leales.
También habrá una feria de artesanos en la Plaza Miguel Azcuénaga de Las Talitas, desde las 19, y propuestas culturales en Tafí Viejo, con “La Noche de un Cuento Chino”, a las 18, en la Casa de la Cultura, además de una feria de artesanos y emprendedores sobre avenida Alem.
Por la noche, Alberdi tendrá la competencia Escabita Nocturno, con distancias de 4 y 10 kilómetros, desde las 20, en Killay Runa. En San Pablo, a la misma hora, se realizará un Festival de Danzas Folklóricas en el Playón Jorrat.
Domingo: deportes, espectáculos y actividades para toda la familia
El domingo habrá alternativas para quienes prefieran comenzar el día con actividad física. En San Miguel de Tucumán se correrá la prueba 10K Club San Martín, desde las 8, mientras que a las 9.30 se realizará la propuesta Pedaleando en el Parque, con punto de encuentro en la rotonda de avenida Soldati y Benjamín Aráoz.
También se disputará la Final Regional de Tiro con Arco, desde las 8, en Silvano Bores 1600. En Raco, a partir de las 9, habrá nuevas propuestas de trekking y una feria de producción local.
Durante la tarde, la Feria Parque 9 de Julio funcionará de 16 a 22 sobre avenida Soldati al 300. En el Teatro Alberdi se presentará Pequeño Pez, a las 17, mientras que el Teatro San Martín recibirá a Nancy Pedro, quien presentará su disco “Ronda” a las 21.
La música tendrá otras propuestas, como el Festival Confluencias, desde las 20, en el Club Floresta, y el tributo a Charly García, a las 20, en el Teatro Rosita Ávila. También se realizará Pulso, un encuentro vegano, desde las 17.30, en el Círculo del Magisterio.
En Tafí Viejo habrá ferias de artesanos y emprendedores en el Mercado Municipal y en el Parque Norte de Lomas de Tafí, ambas desde las 18. La programación incluirá además el espectáculo For GOOD, a las 18, en la Casa de la Cultura, y la presentación de “Zootopia”, a las 17, en el Teatro Sociedad Española.
En otras localidades también habrá actividades: la Banda Municipal actuará a las 17 en el Paseo Vieja Estación de Aguilares; Concepción tendrá La Perla Dance y una feria de artesanos en la Plaza Haimes; y San Pedro de Colalao celebrará el Día de la Tradición desde las 20 en el Centro Cívico.
Ferias y paseos durante el sábado y el domingo
Quienes busquen recorrer ferias y espacios gastronómicos tendrán varias alternativas durante ambas jornadas.
En San Miguel de Tucumán, el Parque El Provincial recibirá una Feria Gourmet, de 17 a 00, y una Feria de Artesanos, de 17 a 23. En el Parque Avellaneda funcionarán una Feria de Emprendedores, de 17 a 23, y un Paseo Gastronómico, de 17 a 00.
En Yerba Buena, la Feria Ciudad Jardín se instalará en la Plaza Nougués, de 17 a 23. En Tafí Viejo, el Parque Norte de Lomas de Tafí tendrá una Feria Gourmet desde las 16.
Además, durante el viernes y el sábado habrá peñas en San Miguel de Tucumán: la Peña Cultural El Cardón, a las 22, en Heras 50, y otra propuesta musical en Lo de la Paliza, desde las 22.
Otras propuestas para aprovechar el fin de semana
Entre el viernes y el domingo también se podrá participar del Festival Reina Madre, de 18 a 23, en Metro Cúbico, Yerba Buena; de la Experiencia Quilmes, con turnos a las 11 y a las 14 en la Ciudad Sagrada de Quilmes; y del Mapping Lourdes, un mensaje de amor, con funciones a las 20 y 20.30 en la Gruta Nuestra Señora de Lourdes, en San Pedro de Colalao.
Otra de las actividades será la 8.ª edición de Manolito Hernández, que se realizará desde las 9 en el Club Tucumán de Gimnasia, en San Miguel de Tucumán.
Qué se puede visitar durante todo el fin de semana
La agenda también contempla espacios turísticos, históricos y culturales que permanecerán abiertos durante estos días.
En El Cadillal, Lagoferiantes funcionará de 12 a 20 en su predio. En Monteros se podrá visitar la Sala de Arte Contemporáneo, en el Mercado Cultural, y el Museo de la Caña de Azúcar, en el Predio Histórico Ñuñorco.
En la Ciudad Sagrada de Quilmes estará abierto el Paseo de Artesanos, de 9 a 18, mientras que en Tafí del Valle se podrá recorrer el paseo artesanal de la Plaza Miguel Estévez, de 10.30 a 19.
Uno de los grandes atractivos gastronómicos será la Fiesta Nacional del Sánguche de Milanesa, que tendrá lugar desde las 18 en la Sociedad Rural de Tucumán, en Yerba Buena.
También se podrán visitar las Ruinas de San José, en Lules, de 8 a 13, y el Museo Arqueológico a Cielo Abierto Ibatín, en León Rougés, de 8 a 18.
Museos y espacios culturales
Los museos de la provincia también ofrecen alternativas para quienes quieran sumar un recorrido histórico o cultural.
Museo Arqueológico El Cadillal: lunes a viernes, de 10 a 18; sábados, domingos y feriados, de 11 a 19.
Museo Arqueológico Los Menhires: domingos y lunes, de 9 a 14; martes a sábados, de 9 a 19; feriados, de 9 a 12.
Casa Histórica: martes a domingos, de 9 a 13 y de 16 a 20.
Luces y Sonidos de la Independencia: jueves a sábados, a las 20.30, en la Casa Histórica.