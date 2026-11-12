Ravier defendió la compatibilidad entre la doctrina social de la Iglesia y la economía de mercado: “No hay contradicción”

Resumen para apurados
- Tras partir el papa León XIV de Argentina, el vocero Adrián Ravier afirmó que la doctrina social de la Iglesia coincide con el plan de Milei para respaldar su política económica.
- El Pontífice sostuvo en la UCA que la economía debe servir a las personas, premisa que el Ejecutivo vinculó con el equilibrio fiscal y la defensa de la iniciativa privada.
- Pese a los intentos oficiales por acercar visiones con la Iglesia, persiste la incertidumbre sobre futuros cambios en políticas de discapacidad y financiamiento universitario.
Minutos después de que el papa León XIV partiera de la Argentina, el vocero presidencial, Adrián Ravier, ofreció una conferencia de prensa en la que buscó acercar el pensamiento del Pontífice a los postulados económicos del Gobierno. “No hay contradicción entre la doctrina social de la Iglesia y la economía de mercado”, afirmó, al tiempo que enumeró una serie de coincidencias entre el mensaje papal y la gestión de Javier Milei.
Ravier retomó una de las definiciones centrales que León XIV dejó durante su visita al país. El lunes por la noche, ante empresarios, trabajadores y sindicalistas reunidos en la Universidad Católica Argentina (UCA), el Papa había planteado que “la economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía”.
A partir de esa reflexión, el funcionario sostuvo que la administración libertaria trabaja en esa misma dirección. “Nosotros pensamos que todo lo que ha hecho el Gobierno de Javier Milei es poner la economía al servicio de las personas”, señaló.
En esa línea, defendió el programa económico y explicó que medidas como el equilibrio fiscal, monetario y cambiario tienen un impacto directo en la vida cotidiana. “Parecen términos técnicos, pero estamos haciendo que baje la inflación, un flagelo que golpea a los más necesitados”, argumentó.
Las coincidencias entre Milei y León XIV, según el Gobierno
Durante su exposición, Ravier enumeró los puntos que, a su entender, acercan la visión del Ejecutivo a la doctrina social de la Iglesia. Mencionó la defensa de la vida desde la concepción, la familia como núcleo básico de la sociedad, el valor del trabajo y el esfuerzo, la iniciativa privada, la lucha contra el crimen organizado, la limitación del poder político y el rechazo a la corrupción.
“Pensar que las ideas católicas solo son compatibles con las ideas socialistas... no lo vemos de esa manera. Creemos que las ideas de la libertad son compatibles con las ideas católicas”, expresó.
El vocero también hizo hincapié en las referencias del Pontífice a la actividad privada y al papel de los empresarios. Según sostuvo, León XIV “habló en favor de la iniciativa privada, habló en favor del empresario que arriesga capital para tratar de generar puestos de trabajo” y puso en valor la cultura del trabajo.
En su interpretación del discurso papal, sin embargo, no hizo referencia al énfasis que León XIV había puesto en la figura de Enrique Shaw y en la responsabilidad empresarial respecto de la distribución de la riqueza.
Por otra parte, Ravier coincidió con el presidente Milei y el canciller Pablo Quirno en que el mensaje del Santo Padre tiene alcance universal y no debe quedar atrapado en la disputa política argentina. “El mensaje del Santo Padre es universal e interpela a toda la sociedad”, sostuvo. Además, recordó que el Papa pidió evitar las divisiones.
Discapacidad y universidades: sin anuncios concretos
Uno de los momentos de mayor tensión de la conferencia llegó cuando le preguntaron si el Gobierno prevé modificar sus políticas en materia de discapacidad y financiamiento universitario, a partir de las advertencias de León XIV sobre la denominada “cultura del descarte”.
Ravier evitó anticipar decisiones o anunciar medidas concretas. Señaló que las palabras del Pontífice dejaron “reflexiones muy profundas”, que fueron escuchadas y tomadas en cuenta por el Ejecutivo, aunque reconoció que no podía ofrecer respuestas específicas sobre cómo se traducirán en acciones de gobierno.
Además, defendió el esquema de asistencia social de la administración libertaria y definió a la gestión de Milei como un Gobierno que “da ayuda focalizada a los más necesitados”.
Finalmente, el vocero aseguró que el Ejecutivo recibió las palabras de León XIV “con respeto y gratitud” y afirmó que comparte su compromiso de construir una sociedad mejor y de resolver las falencias estructurales que la Argentina arrastra desde hace décadas.