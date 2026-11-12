Ravier defendió la compatibilidad entre la doctrina social de la Iglesia y la economía de mercado: “No hay contradicción”

Minutos después de que el papa León XIV partiera de la Argentina, el vocero presidencial, Adrián Ravier, ofreció una conferencia de prensa en la que buscó acercar el pensamiento del Pontífice a los postulados económicos del Gobierno. “No hay contradicción entre la doctrina social de la Iglesia y la economía de mercado”, afirmó, al tiempo que enumeró una serie de coincidencias entre el mensaje papal y la gestión de Javier Milei.