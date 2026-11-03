Ravier aseguró que "Argentina no va a caer en default mientras Milei sea presidente"

Resumen para apurados
- Adrián Ravier afirmó hoy en Casa Rosada que el país no caerá en default durante el mandato de Javier Milei gracias al plan financiero de Luis Caputo.
- La gestión oficial aseguró haber cubierto ya las necesidades de fondos para pagar los vencimientos de deuda pública correspondientes a 2026 y 2027.
- El Gobierno busca llevar previsibilidad a los mercados y consolidar la estabilidad macroeconómica ante un escenario financiero global incierto.
El vocero presidencial, Adrián Ravier, aseguró que la Argentina no caerá en default mientras Javier Milei permanezca en la Casa Rosada y atribuyó esa previsión a la política financiera que llevan adelante el ministro Luis Caputo, el Banco Central y la Secretaría de Finanzas.
"Todo lo que hace Caputo como ministro, el Banco Central, la Secretaría de Finanzas, es una garantía de que Argentina no va a caer en default mientras Javier Milei sea presidente", afirmó durante su conferencia de prensa.
Ravier sostuvo que el Gobierno ya cuenta con los recursos necesarios para afrontar los compromisos de deuda de los próximos dos años. "Hemos garantizado las necesidades de fondos para cubrir el pago de deudas de 2026 y 2027", señaló.
El funcionario vinculó esa previsión con la capacidad del país para enfrentar un escenario internacional incierto. Según planteó, la estrategia oficial permite sostener la estabilidad macroeconómica incluso ante posibles cambios en el contexto político global.
La postura del Gobierno ante las elecciones en Estados Unidos
Ravier también se refirió a las elecciones legislativas de medio término en Estados Unidos y a sus posibles consecuencias para la administración de Donald Trump. El vocero reconoció que el Gobierno sigue de cerca el proceso electoral, aunque aclaró que la posición argentina no depende de quién ocupe la Casa Blanca.
"Estamos interesados en la elección en Estados Unidos, pero nuestra posición no depende de quién sea presidente", afirmó.
Además, confirmó que dirigentes libertarios viajaron a Washington para seguir los resultados electorales. Entre ellos mencionó a Lule Menem, Berti Benegas Lynch, Gabriel Bornoroni y Nicolás Mayoraz, aunque evitó precisar qué actividades realizarán en ese país.
Malvinas: el compromiso que Ravier atribuyó a Chile
Durante la conferencia, el vocero aseguró que el presidente chileno, José Antonio Kast, se comprometió a no brindar apoyo logístico a proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos en la zona de las Islas Malvinas.
Ravier atribuyó ese entendimiento a la buena relación entre Kast y Milei. Sin embargo, aclaró que el corredor marítimo entre Punta Arenas y las islas funciona de manera independiente de ese eventual apoyo logístico.
El compromiso mencionado por el funcionario se refiere específicamente a la asistencia logística para actividades vinculadas con la explotación de recursos naturales y no implica que Chile haya suspendido sus conexiones comerciales con las islas.
El Gobierno dio por cerrado el caso Flávio Bolsonaro
Consultado por el ingreso del senador brasileño Flávio Bolsonaro a la Argentina para viajar luego a Estados Unidos, Ravier afirmó que el dirigente entró al país con la documentación en regla y descartó nuevas explicaciones oficiales.
"No tenemos más nada para decir al respecto. El tema está terminado", sostuvo.
Ante una pregunta sobre si Milei conocía el viaje o había intervenido en la llegada del senador, respondió: "No lo sé y me parece irrelevante si el Presidente sabía". También remarcó que Bolsonaro no ingresó por vías informales y que no existía un pedido de captura internacional.
La SIDE abrió una convocatoria para incorporar personal
Ravier anunció que la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) abrió una convocatoria pública para incorporar personal a sus equipos. La inscripción está disponible para ciudadanos con estudios secundarios completos.
El proceso contempla un examen de ingreso, entrevistas y un curso de capacitación. "Cada etapa del camino será una prueba y solo los mejores podrán llegar al final", explicó el vocero.
Ravier justificó la convocatoria por el escenario internacional. "Vivimos en un contexto internacional cambiante y convulsionado, el mundo está en guerra. Debemos contar con las capacidades necesarias de proteger a nuestro país", afirmó.
Caputo impulsa la eliminación del impuesto a los sellos
Por otra parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que el Gobierno mantiene conversaciones con gobernadores para avanzar en la eliminación del impuesto a los sellos.
La propuesta oficial contempla que la Nación compense la mitad de la recaudación que resignen las provincias que adhieran a la iniciativa, a cambio de que las jurisdicciones eliminen el tributo. El planteo alcanza a los distritos adheridos al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) o al Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (REOR).
Caputo sostuvo que el impuesto resulta "muy nocivo" porque impacta directamente sobre los contribuyentes. También estimó que recauda entre $4 y $5 billones por año y reconoció que la compensación representaría "un esfuerzo enorme" para el Estado nacional.