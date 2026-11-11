La reflexión de Luis Caputo tras la visita del papa León XIV a la Argentina

El ministro de Economía destacó el impacto espiritual de la presencia del Sumo Pontífice y sostuvo que sus mensajes estuvieron vinculados a la religión y no a la política.

LUIS CAPUTO. El titular del Ministerio de Economía rechazó las interpretaciones políticas de la visita de León XIV.
LUIS CAPUTO. El titular del Ministerio de Economía rechazó las interpretaciones políticas de la visita de León XIV. Foto de archivo.
Por Redacción Política 11 Noviembre 2026

Resumen para apurados

  • El ministro Luis Caputo afirmó en X que la reciente visita del papa León XIV a la Argentina fue estrictamente religiosa, desestimando cualquier lectura política.
  • El funcionario sostuvo que sectores no creyentes buscan explicaciones racionales para validar sus sesgos, tras los discursos brindados por el pontífice durante su estadía en el país.
  • La postura oficial busca neutralizar polémicas partidarias y blindar al Gobierno frente a interpretaciones críticas sobre las palabras del jefe de la Iglesia Católica.
Resumen generado con IA

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, expresó que la visita del papa León XIV a la Argentina tuvo un carácter religioso y rechazó las interpretaciones políticas o partidarias de los mensajes del Sumo Pontífice durante su paso por el país.

En una publicación en su cuenta de X, el funcionario planteó que a quienes no profesan una religión “les cuesta procesar situaciones como las vividas estos días”. Además, remarcó que intentan encontrarles una explicación racional que respalde sus propias posiciones.

“Le buscan un costado racional que no tiene y que idealmente avale sus sesgos, cualquiera sea. Es una reacción natural”, escribió el titular del Palacio de Hacienda, sin mencionar a dirigentes, espacios políticos ni sectores en particular.

Para Caputo, la presencia de León XIV resultó “extraordinaria para la grandísima mayoría de los argentinos”, porque sus intervenciones estuvieron ligadas a “las raíces de nuestra religión”.

Caputo destacó el carácter religioso de los mensajes del Papa

El ministro enfatizó que los mensajes del pontífice “nada tuvieron que ver con la política” y definió esa característica como “la mejor parte” de la visita. “Fue sano”, añadió.

El funcionario también destacó el impacto espiritual que, según expresó, tuvo la presencia del Papa en el país. “Su presencia llenó al país de gracia, amor y regocijo. Fue emocionante y único”, señaló.

Caputo cerró su mensaje con un pedido de agradecimiento por la visita y las bendiciones del jefe de la Iglesia Católica.

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