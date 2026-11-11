Fervor en Perú: León XIV recorrió Lima en el papamóvil y abrazó a niños con discapacidad
En su regreso al país donde vivió más de dos décadas como misionero y obispo, el Sumo Pontífice inició una gira de seis días. Tras la bienvenida oficial en la base aérea del Callao, bendijo a bebés, saludó a chicos con discapacidad y desató una fiesta popular en su trayecto hacia el centro de la capital.
Resumen para apurados
- El papa León XIV inició este miércoles una visita pastoral de seis días en Lima, Perú, donde recorrió las calles en el papamóvil y saludó a una multitud de fieles.
- Tras ser recibido por la mandataria Keiko Fujimori en el Callao, el Pontífice bendijo a niños con discapacidad. León XIV vivió más de dos décadas como misionero en el país.
- La gira oficial incluirá audiencias de Estado, vigilias juveniles y traslados a Chiclayo, Cajamarca, Cusco y Pucallpa, consolidando su histórico vínculo con la región.
Al grito de “¡el papa es peruano!” y bajo una marea de banderas y cánticos que colmaron las avenidas desde el mediodía, el papa León XIV tuvo este miércoles un multitudinario primer contacto con el pueblo de Perú. Procedente de Buenos Aires, el Santo Padre inició una visita pastoral de seis días que, más allá del protocolo de Estado, estuvo marcada de entrada por la devoción popular y el fuerte lazo afectivo que lo une con esa tierra, donde vivió durante más de 20 años como misionero agustino y obispo antes de su elección pontificia.
Tras aterrizar en la base militar del Callao y descender de la aeronave, León XIV fue recibido al pie de la pista por la presidenta Keiko Fujimori, el canciller Carlos Espá y las principales autoridades religiosas y políticas del país. Sin embargo, las imágenes más emotivas de la recepción protocolar se dieron fuera del libreto oficial: en su paso por la alfombra roja, el Pontífice se detuvo especialmente a saludar y abrazar a un grupo de niños y jóvenes con discapacidad que lo aguardaban junto a sus madres, y se tomó unos minutos para bendecir en brazos a dos bebés.
La bienvenida en la pista incluyó además el homenaje de un coro infantil de 27 niños y niñas que le dedicó canciones típicas, además de la entrega de ofrendas tradicionales antes de que la comitiva iniciara su desplazamiento hacia la capital.
Baño de masas rumbo al centro histórico
Completados los honores de Estado, el Papa abordó primero un vehículo cerrado y luego se subió al papamóvil para encarar el trayecto hacia el corazón de Lima. A lo largo de todo el recorrido, miles de fieles apostados a ambos lados del camino lo recibieron entre aplausos, flores y muestras de euforia, desafiando las horas de espera para verlo pasar a pocos metros.
Para los peruanos, y en particular para la comunidad de Chiclayo —ciudad donde Robert Francis Prevost forjó gran parte de su labor pastoral—, su regreso investido como Papa tiene un significado casi de hijo adoptivo.
Las primeras horas de una intensa agenda
Tras la caravana popular, la actividad oficial continuó en el Palacio de Gobierno con la ceremonia protocolar de bienvenida y una audiencia privada con la mandataria peruana. Más tarde, el cronograma previsto para la noche de apertura incluye un encuentro con el cuerpo diplomático y referentes de la sociedad civil en el Gran Teatro Nacional, una vigilia de oración con jóvenes y universitarios en el Estadio Nacional, y una cena de trabajo con los obispos en la Nunciatura Apostólica.
El viaje de León XIV recién comienza: a lo largo de seis jornadas, su itinerario por el país incluirá escalas en Chiclayo, Cajamarca, Cusco y la selva de Pucallpa.