Fervor en Perú: León XIV recorrió Lima en el papamóvil y abrazó a niños con discapacidad

Tras aterrizar en la base militar del Callao y descender de la aeronave, León XIV fue recibido al pie de la pista por la presidenta Keiko Fujimori, el canciller Carlos Espá y las principales autoridades religiosas y políticas del país. Sin embargo, las imágenes más emotivas de la recepción protocolar se dieron fuera del libreto oficial: en su paso por la alfombra roja, el Pontífice se detuvo especialmente a saludar y abrazar a un grupo de niños y jóvenes con discapacidad que lo aguardaban junto a sus madres, y se tomó unos minutos para bendecir en brazos a dos bebés.