León XIV y Milei: una especialista analiza el mensaje político del Papa y las tensiones con el Gobierno

La visita de un Papa a un país no es solamente un acontecimiento religioso. También es un hecho político y diplomático, capaz de instalar debates, señalar contradicciones y poner bajo la lupa las prioridades de un gobierno. En la Argentina, los discursos de León XIV sobre la pobreza, el trabajo, la corrupción, la tecnología y las relaciones con los países vecinos permiten una lectura que va más allá de su mensaje pastoral. ¿Qué significa que un jefe de Estado extranjero llegue al país y plantee públicamente estas cuestiones? ¿Hasta dónde puede influir en la agenda política?