Javier Milei se emocionó hasta las lágrimas al despedir al papa León XIV en el aeropuerto de Ezeiza
El Presidente acompañó al Sumo Pontífice hasta el avión y no pudo contener las lágrimas durante el último saludo. El Papa dejó la Argentina después de una multitudinaria misa en Luján y continuará su gira por Sudamérica en Perú.
Resumen para apurados
- Javier Milei despidió con lágrimas al papa León XIV este miércoles en el aeropuerto de Ezeiza, al concluir la histórica visita del pontífice a la Argentina.
- El adiós ocurrió tras una multitudinaria misa en Luján y representó el segundo encuentro entre ambos, luego de las reuniones oficiales en Casa Rosada.
- Tras cerrar su paso por el país con llamados a la unidad, León XIV partió rumbo a Perú para continuar con su gira pastoral por Sudamérica.
El presidente Javier Milei se mostró visiblemente emocionado este miércoles al despedir al papa León XIV en el aeropuerto internacional de Ezeiza. El mandatario acompañó al Sumo Pontífice hasta la escalerilla del avión y, durante un breve intercambio, no pudo contener las lágrimas antes de su partida rumbo a Perú.
El encuentro se produjo después de la multitudinaria misa que León XIV encabezó frente a la Basílica de Luján, en el último día de su histórica visita a la Argentina. Milei estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el canciller Pablo Quirno y otros integrantes del Gabinete.
Las imágenes de la despedida mostraron al Presidente estrechándole la mano al Papa y dedicándole unas palabras. Instantes antes de que se cerraran las puertas de la aeronave, León XIV volvió a saludarlo mientras Milei seguía el momento con evidente conmoción.
El mensaje de León XIV al despedirse de la Argentina
Antes de abandonar el país, el Papa compartió un mensaje en una historia de su cuenta de Instagram, en el que agradeció el recibimiento de los argentinos y recordó el vínculo del país con Francisco.
"Doy gracias a Dios por lo vivido en mi visita a Argentina, cuna de nuestro querido papa Francisco. Gracias por recibirme con tanto cariño, me he sentido como en casa", expresó.
Luego dejó una frase que resumió el vínculo que construyó durante su estadía: "Por eso pueden decir que este país desde ahora tiene dos Papas: uno que ha nacido aquí y otro por adopción".
Finalmente, convocó a mantener la unidad y la oración: "Sigamos unidos en Cristo, rezando unos por otros y encomendándonos al amparo maternal de nuestra señora de Luján. ¡Hasta siempre, mi querida Argentina!".
El segundo encuentro entre Milei y el Papa
La despedida en Ezeiza fue el segundo encuentro presencial entre Javier Milei y León XIV durante la visita papal. El primero había ocurrido el domingo, cuando el Presidente recibió al Pontífice en el Aeroparque Jorge Newbery, minutos después de su llegada desde Uruguay.
En aquella oportunidad también participaron Karina Milei y el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva. Luego, el Papa rindió homenaje al general José de San Martín y se trasladó a la Casa Rosada, donde tuvo lugar la ceremonia oficial de bienvenida.
Más tarde mantuvo una reunión privada con Milei. Durante el acto en el Palacio Libertad, el Presidente calificó la visita como un "profundo honor" para todos los argentinos y destacó la posibilidad de que representantes de distintos sectores políticos compartieran la jornada.
También recordó a Francisco, a quien definió como "el argentino más importante de la historia y el primer papa latinoamericano".
La misa de León XIV en Luján antes de partir
La última actividad del Papa en la Argentina fue una multitudinaria celebración religiosa frente a la Basílica de Luján. Vestido con una casulla celeste y blanca con la imagen de la Virgen, León XIV encabezó una misa en la que dejó un mensaje centrado en la esperanza, la solidaridad y la necesidad de construir un futuro distinto.
"Vayan y evangelicen, anuncien la alegría del Evangelio con palabras y obras de bien. Argentina, levántate y camina", expresó al cerrar su homilía.
Durante la celebración recibió ofrendas de representantes de distintos sectores sociales, entre ellos una agricultora familiar, una mujer indígena del pueblo Ava Guaraní, un joven en recuperación de adicciones, una sobreviviente de trata y una trabajadora de la economía social.
Tras completar su agenda en el país, León XIV partió desde Ezeiza para continuar su recorrido por Sudamérica, con Perú como próximo destino.