Javier Milei se emocionó hasta las lágrimas al despedir al papa León XIV en el aeropuerto de Ezeiza

La misa de León XIV en Luján antes de partir

La última actividad del Papa en la Argentina fue una multitudinaria celebración religiosa frente a la Basílica de Luján. Vestido con una casulla celeste y blanca con la imagen de la Virgen, León XIV encabezó una misa en la que dejó un mensaje centrado en la esperanza, la solidaridad y la necesidad de construir un futuro distinto.