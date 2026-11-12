El juicio por el crimen de Érika: tres testigos complicaron aún más al “Militar” Sosa

Los profesionales explicaron por qué consideraban favorables los testimonios que se escucharon. “Se confirmó que fue Sosa el que llevó la camioneta y el que pidió que hagan un trabajo específico. No se puede acusar a alguien de encubrimiento porque fue a retirar el vehículo”, sostuvieron. “Lo de la información de las cuentas bancarias también es muy importante: el perito fue claro al decir que Justina no realizó extracciones millonarias ni recibió dinero de las empresas del imputado durante todo ese tiempo, ni siquiera después de que se firmaran los poderes de cambio de titularidad de las firmas”, señalaron.