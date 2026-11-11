El Senado distinguió a un cardiólogo tucumano

Resumen para apurados
- El Senado distinguió en Buenos Aires al cardiólogo tucumano Luis Enrique Aguinaga con la Mención de Honor al Valor Científico por sus aportes a la electrofisiología cardíaca.
- Pionero en implantes de micromarcapasos y cardioneuroablaciones en el país, el especialista fue postulado por la senadora Sandra Mendoza por su trayectoria médica y docente.
- El reconocimiento destaca a Tucumán como referente médico e impulsa su labor solidaria con la Fundación Latidos, que brinda ablaciones gratuitas a pacientes vulnerables.
La trayectoria de un médico también puede medirse por los caminos que abre, por los conocimientos que comparte y por las vidas que ayuda a transformar. Con esa mirada, el Senado de la Nación distinguió al cardiólogo tucumano Luis Enrique Aguinaga con la Mención de Honor al Valor Científico, un reconocimiento a sus aportes a la medicina cardiovascular, a sus investigaciones y a su contribución al desarrollo de la electrofisiología cardíaca en la Argentina.
La distinción, correspondiente a la edición 2026, fue entregada el en el Salón Azul del Palacio Legislativo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La postulación fue impulsada por la senadora por Tucumán Sandra Mendoza, quien destacó la trayectoria profesional y científica del especialista, además de su compromiso con la innovación y la atención de pacientes.
Doctor en Medicina por la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), donde obtuvo la máxima distinción académica, Summa Cum Laude, Aguinaga construyó una carrera que combina la asistencia médica, la investigación, la docencia y la participación en sociedades científicas nacionales e internacionales. Su trabajo estuvo especialmente orientado al desarrollo de nuevas estrategias para diagnosticar y para tratar los trastornos del ritmo cardíaco.
Entre los hitos de su trayectoria se encuentran la realización de las primeras cardioneuroablaciones en el país, en 2016; los primeros implantes de micromarcapasos, en 2022, y las primeras ablaciones mediante campo pulsado, en 2024. Estos procedimientos incorporaron tecnologías de vanguardia a la cardiología argentina y contribuyeron a posicionar a Tucumán como un centro de referencia en la aplicación de tratamientos innovadores.
Uno de esos avances fue la incorporación de marcapasos sin cables. En 2022, junto con su equipo, Aguinaga realizó en Tucumán los primeros implantes de esta tecnología en la Argentina. Se trata de dispositivos que permiten tratar determinados trastornos del ritmo cardíaco sin necesidad de los cables tradicionales, una alternativa que amplía las posibilidades terapéuticas para pacientes seleccionados.
La producción científica también forma parte de su recorrido. Aguinaga cuenta con más de 100 publicaciones científicas y siete libros; y participó en la elaboración de 11 documentos de consenso internacional sobre arritmias y electrofisiología.
Además, presidió la Federación Argentina de Cardiología y la Latin American Heart Rhythm Society. En 2024 recibió el Cáliper de Oro, otorgado por esta última institución, en reconocimiento a su labor profesional y científica.
Actualmente dirige el Centro Integral de Arritmias Tucumán y un máster en Electrofisiología Cardíaca de la Universidad Francisco de Vitoria, en Madrid. También impulsa el Summit Anual de Cardiología Global, un encuentro gratuito que convoca en Tucumán a alrededor de 1.100 participantes y reúne a especialistas nacionales e internacionales.
La formación de nuevos profesionales y el intercambio de conocimientos son otros de los ejes de su actividad. Mediante estos espacios busca promover la actualización permanente y generar oportunidades para que los avances de la especialidad lleguen a más equipos médicos.
Compromiso social
Pero la distinción del Senado no se limitó a reconocer sus aportes científicos y tecnológicos. También puso en valor una dimensión central de su trayectoria: el compromiso social. Por medio de la Fundación Latidos, que preside, Aguinaga impulsa una tarea asistencial destinada a personas que no cuentan con recursos económicos para acceder a determinados tratamientos. Allí se realizan alrededor de 30 procedimientos de ablación gratuitos por año para pacientes de bajos recursos.
La ablación cardíaca es una intervención que permite tratar distintos tipos de arritmias mediante la identificación y eliminación o aislamiento del tejido que genera las señales eléctricas anormales. Para quienes necesitan este procedimiento, pero no pueden afrontar sus costos, el acceso gratuito representa una oportunidad concreta de tratamiento.