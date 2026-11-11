El Senado distinguió a un cardiólogo tucumano

La trayectoria de un médico también puede medirse por los caminos que abre, por los conocimientos que comparte y por las vidas que ayuda a transformar. Con esa mirada, el Senado de la Nación distinguió al cardiólogo tucumano Luis Enrique Aguinaga con la Mención de Honor al Valor Científico, un reconocimiento a sus aportes a la medicina cardiovascular, a sus investigaciones y a su contribución al desarrollo de la electrofisiología cardíaca en la Argentina.