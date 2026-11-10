Pagó un resarcimiento de casi $58 millones por un cargamento de ropa ilegal y la Justicia federal cerró la causa

Resumen para apurados
- La Justicia federal de Tucumán sobreseyó recientemente a Ariel Bonkosky tras pagar casi $58 millones por una causa de contrabando de ropa.
- El imputado canceló en tres cuotas en dólares la reparación integral acordada con la fiscalía, extinguiendo la acción penal por el cargamento ilegal incautado.
- La resolución consolida el uso de la reparación integral como mecanismo legal para cerrar procesos por delitos económicos sin llegar a juicio oral.
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