Teatro: cuando los sueños revolucionarios no tienen tiempo ni edad

Hace dos años, Guillermo Omar Diéguez regresó a Tucumán, su provincia natal, como autor y productor de la obra teatral “A por la Tercera”, que se presentó en el teatro Alberdi con la dirección de Cristina Idiarte. La historia sigue a veteranos ex militantes republicanos de la Guerra Civil Española que comparten un geriátrico y deciden organizar una revuelta para conquistar el poder ante la muerte del dictador Francisco Franco.
El texto interpelaba sobre los sueños, las ilusiones, las luchas, la resistencia y la memoria, como aspectos que mantienen vivos a los protagonistas, quienes habrán sido vencidos en combate, pero no derrotados en ideas. En escena aparecían también las tensiones internas del grupo y los debates irresueltos, junto con los miedos y las dudas, pero con la decisión de que alcanzar un futuro mejor para todos es posible. El título remite a la posibilidad de construir la Tercera República Española, en reemplazo de la monarquía y sobre principios del socialismo.
Diéguez está radicado en Salta desde hace décadas, pero desde allí potencia y desarrolla sus inquietudes artísticas. Luego de recorrer distintas provincias con su puesta, la transformó en un cortometraje de 24 minutos, que él mismo dirigió (sobre un guión adaptado por Alejandro Arroz) y que fue premiado en el reciente festival de Toronto, Canadá, y fue seleccionado a varios eventos internacionales.
La producción independiente se proyectará hoy a las 18 en el Espacio Incaa de la sala Hynes O’Connor del Ente Cultural (San Martín 251; en segundo turno, en el mismo lugar, se verá un filme de Abbas Kiarostami), con entrada libre y gratuita y la colaboración de la Fundación Argentina Educar para la Equidad (FAEE).
El realizador tucumano estará en la función para compartir las experiencias del rodaje realizado en Salta y Madrid y contextualizar la película en el período histórico que aborda, con especial atención en las huellas de la Guerra Civil, la represión franquista y la transición a la democracia.
“Llevar la obra del papel al teatro y de las tablas a la pantalla es la coronación de un objetivo que nos trazamos al ver la acogida del mensaje que mis personajes dejaban en cada función: llegar a las nuevas generaciones y exportar el mensaje con un alcance universal”, señala en una entrevista con LA GACETA.
El elenco está integrado por Carlos Beriro, Alejandro Frattini, Lucio Fernández, Jesús Baeza de Loño, Pilar Broggini, Pilar Lecuona y Andrea Seoane. La música original es del propio Diéguez, compuesta junto con Fernando Subelza, y se grabó con músicos y técnicos salteños. “Era imposible pagar las regalías de los temas que había elegido”, reconoce, en una realidad que atraviesan a las producciones independientes.
- En tu puesta teatral ya jugaban con proyecciones, pero principalmente como soporte entre las escenas. ¿Qué desafíos tuvo la adaptación de la sala al cine?
- La adaptación no fue sencilla en la práctica, aunque en la teoría se articuló naturalmente. Una versión cinematográfica permite hacer visibles escenas que en el teatro solo se insinúan. Permite agregar recursos de personajes y escenografías que enriquecen la historia y enlanzan -a través de música o imágenes conectoras- situaciones, épocas o cambios de tensión entre los personajes. Agrega el desafío de ser respetuoso con la estética, el vestuario, el lenguaje, las locaciones y los sonidos que sean convincentes.
- Con el agregado de haber trabajado en distintos países...
- En mi caso particular, convertimos Salta de 2026 en Madrid de noviembre de 1975; el verano en invierno y actores locales en ex milicianos españoles. Ello implica estudio de contextos y recursos para financiar la puesta en escena. En el contexto político actual, fue muy difícil realizar esta película en forma independiente, sin apoyo económico oficial.
- ¿Con qué te encontraste en España cuando fuiste a rodar?
- Me encontré con contexto político polarizado. El crecimiento de la extrema derecha (NdelaR: se refiere a Vox) que condiciona, además, el posicionamiento de la derecha moderada (del Partido Popular) y se enfrenta, con discursos maniqueos, con el amplio arco político que se encuentra en las antípodas de su pensamiento político y concepción social. En cierto modo, similar al contexto nacional argentino. Estas ideas extremas en auge promueven la naturalización de la violencia contra los opositores y romantizan la dictadura franquismo y discursos neofascistas y se apoyan en la desinformación y en la disconformidad de la juventud. Sin embargo, a pesar de oponerse a las leyes de memoria histórica y banalizar las manifestaciones sociales y de memoria histórica y democrática, quizás sin darse cuenta, están haciendo resurgir las voces que estuvieron silenciadas.
- ¿Es lo mismo recordar que no olvidar?
- Recuperar la memoria es un desafío: debe hacerse con convicción, con verdad, con investigación y con altura. Es una forma de educar, de construir futuro y poner freno a las voces negacionistas. No olvidar es más que un lema. Es un grito sagrado que dice: aquí pasó algo que estuvo mal y que tiene consecuencias aquí, ahora y en el futuro. No olvidar no es una acción pasiva. Es militar la memoria y transmitirla a las nuevas generaciones.
- ¿La rebeldía de tus personajes significa la posibilidad de construir el futuro?
- Mis personajes son casi ancianos, héroes colectivos que no tienen capa. Nos muestran que aquí nadie se rindió, que las ideas no se matan y que es posible hacer renacer una primavera en el otoño de la vida.
- El filme ya tuvo un largo recorrido, incluyendo premios como el de Canadá y el recibido antes en Paraná, como Mejor Cortometraje Argentino...
- El formato digital me permitió llegar a mas de 100 festivales internacionales de cine y próximamente estará en la exESMA. La película se exhibió hasta en la India y próximamente lo hará en Corea del Sur. Un alcance imposible para una obra de teatro.
La Calesita: proyectan “Copia certificada”
Dentro del ciclo de cine La Calesita, en el Espacio Incaa de la sala Hynes O’Connor (San Martín 251) se verá con entrada gratis a las 20 “Copia certificada”, el filme del iraní Abbas Kiarostami sobre un hombre y una mujer que se conocen en un pequeño pueblo italiano del sur de la Toscana. Él es un celebrado escritor inglés que ha ido a Arezzo para dar una conferencia; ella es una galerista francesa que lo conoc a través de sus libros. A través de sus charlas sobre la vida y el arte van conformando una historia de amor. Es protagonizada por William Shimell y Juliette Binoche, quien ganó el premio a la actuación en Cannes por su trabajo.