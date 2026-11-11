Teatro: cuando los sueños revolucionarios no tienen tiempo ni edad

- Me encontré con contexto político polarizado. El crecimiento de la extrema derecha (NdelaR: se refiere a Vox) que condiciona, además, el posicionamiento de la derecha moderada (del Partido Popular) y se enfrenta, con discursos maniqueos, con el amplio arco político que se encuentra en las antípodas de su pensamiento político y concepción social. En cierto modo, similar al contexto nacional argentino. Estas ideas extremas en auge promueven la naturalización de la violencia contra los opositores y romantizan la dictadura franquismo y discursos neofascistas y se apoyan en la desinformación y en la disconformidad de la juventud. Sin embargo, a pesar de oponerse a las leyes de memoria histórica y banalizar las manifestaciones sociales y de memoria histórica y democrática, quizás sin darse cuenta, están haciendo resurgir las voces que estuvieron silenciadas.