El crimen de Érika: Felipe Sosa, del poder y los excesos al banquillo de los acusados
El ex militar que llegó a Tucumán, creó una empresa de seguridad y cultivó vínculos con funcionarios y empresarios, comenzará a ser juzgado por femicidio. Su historia incluye denuncias por violencia de género, una causa por drogas y sospechas de vínculos con el narcotráfico. La Fiscalía pedirá prisión perpetua.
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