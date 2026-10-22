Seguridad ¿Saldrá a la luz el móvil del femicidio de Érika Antonella Álvarez? El lunes comenzará el debate oral contra “El Militar” Sosa y dos acusados de encubrimiento. Las teorías que se escucharían en las audiencias. Compartir Whatsapp Facebook X Linkedin Copiar dirección URL EL INICIO DEL CASO. La investigación se abrió cuando el cuerpo de Érika fue encontrado en un basural de Manantial Sur. Por Gustavo Rodríguez Hace 3 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas NarcotráficoInseguridadPedro GalloErika Antonella ÁlvarezFelipe "El Militar" Sosa Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Empezó el juicio por la muerte de Karla Robles Usura y extorsión en barrio Sur: un caso que descubrió un violento sistema Lunes trágico: un muerto tras un choque entre una moto y una camioneta en la esquina de San Juan y Godoy Cruz Lo más popular Inteligencia artificial y salud mental: estudian si los mensajes pueden revelar señales de riesgo Ledesma abrió una vacante full time para egresados de carreras agronómicas Spotify ya tiene audiolibros en Argentina: cómo funcionan y cuánto cuestan Feria de Empleo Unsta 2026: cómo participar y qué oportunidades laborales habrá In memoriam: adiós a Antonio Grimau, el galán que desafió los límites Ranking notas premium Jaldo en la conducción, Manzur en la presidencia: ¿qué pasará con el PJ de Tucumán? La Asociación de Magistrados acelera el llamado a elecciones mientras el amparo por el padrón pasa de juzgado en juzgado Soledad Molinuevo busca llevar el caso de los tuits contra Jaldo a la Corte Suprema Condenan a cuatro policías y a un civil a más de diez años de prisión por un secuestro extorsivo La Corte actualiza el protocolo de atención a niños y adolescentes víctimas de violencia