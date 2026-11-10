Renunció uno de los defensores de "El Militar" Sosa en pleno juicio por el crimen de Érika Álvarez

Resumen para apurados
- En el juicio por el femicidio de Érika Álvarez, el abogado Marcelo Cosiansi renunció a defender a Felipe Sosa tras denunciar amenazas y agresiones del acusado en las audiencias.
- El letrado acusó que Sosa intentó golpear al codefensor Rubén Flores y adujo visiones. Pese a registrar incidentes previos en el debate, Flores aceptó seguir con la representación.
- El tribunal pasó a un cuarto intermedio para determinar si acepta la renuncia de Cosiansi y evalúa posibles sanciones por abandono de la defensa, mientras el proceso oral continúa.
Marcelo Cosiansi, uno de los defensores de Felipe "El Militar" Sosa, renunció a seguir desarrollando esa tarea en el juicio por el crimen de Érika Antonella Álvarez. El codefensor, Rubén Flores, continuará al frente asistiendo al único imputado por el femicidio de la joven, por lo que el proceso seguirá adelante.
El profesional argumentó varias razones para presentar su dimisión, entre ellas los ataques y amedrentamientos del acusado hacia su persona y hacia el abogado Flores. Llamativamente, Cosiansi señaló que el viernes Sosa habría intentado agredir a su colega, pese a que el imputado tiene un problema de discapacidad en uno de sus brazos. También se mostró preocupado porque Sosa le insiste en que recibe mensajes y visiones que no aportan mayores datos para indagar sobre la cuestión.
Flores, al hacer uso de la palabra, confirmó el incidente con el imputado, pero señaló que la situación ya estaba encauzada y que no tendría problema en continuar con la defensa.
Ante este escenario, los jueces Gonzalo Ortega, María Valeria Mibelli y Eliana Gómez Moreira resolvieron tomarse un cuarto intermedio para analizar el asunto.
Entre otras cosas, deberán resolver si aceptan o no la renuncia de Cosiansi y si corresponde iniciar una actuación por el abandono de la defensa en pleno juicio.