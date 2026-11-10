Seguridad

Renunció uno de los defensores de "El Militar" Sosa en pleno juicio por el crimen de Érika Álvarez

Marcelo Cosiansi alegó ataques y amedrentamientos del imputado hacia su persona y hacia su colega Rubén Flores.

RENUNCIA. Marcelo Cosiansi señaló que el viernes el imputado habría intentado agredir a Rubén Flores. LA GACETA/FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
RENUNCIA. Marcelo Cosiansi señaló que el viernes el imputado habría intentado agredir a Rubén Flores. LA GACETA/FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez 10 Noviembre 2026

Resumen para apurados

  • En el juicio por el femicidio de Érika Álvarez, el abogado Marcelo Cosiansi renunció a defender a Felipe Sosa tras denunciar amenazas y agresiones del acusado en las audiencias.
  • El letrado acusó que Sosa intentó golpear al codefensor Rubén Flores y adujo visiones. Pese a registrar incidentes previos en el debate, Flores aceptó seguir con la representación.
  • El tribunal pasó a un cuarto intermedio para determinar si acepta la renuncia de Cosiansi y evalúa posibles sanciones por abandono de la defensa, mientras el proceso oral continúa.
Resumen generado con IA

Marcelo Cosiansi, uno de los defensores de Felipe "El Militar" Sosa, renunció a seguir desarrollando esa tarea en el juicio por el crimen de Érika Antonella Álvarez. El codefensor, Rubén Flores, continuará al frente asistiendo al único imputado por el femicidio de la joven, por lo que el proceso seguirá adelante.

El profesional argumentó varias razones para presentar su dimisión, entre ellas los ataques y amedrentamientos del acusado hacia su persona y hacia el abogado Flores. Llamativamente, Cosiansi señaló que el viernes Sosa habría intentado agredir a su colega, pese a que el imputado tiene un problema de discapacidad en uno de sus brazos. También se mostró preocupado porque Sosa le insiste en que recibe mensajes y visiones que no aportan mayores datos para indagar sobre la cuestión.

Juicio por el crimen de Érika Álvarez: “El Militar” Sosa, involucrado en cinco incidentes en nueve audiencias

Juicio por el crimen de Érika Álvarez: “El Militar” Sosa, involucrado en cinco incidentes en nueve audiencias

Flores, al hacer uso de la palabra, confirmó el incidente con el imputado, pero señaló que la situación ya estaba encauzada y que no tendría problema en continuar con la defensa.

Ante este escenario, los jueces Gonzalo Ortega, María Valeria Mibelli y Eliana Gómez Moreira resolvieron tomarse un cuarto intermedio para analizar el asunto.

Entre otras cosas, deberán resolver si aceptan o no la renuncia de Cosiansi y si corresponde iniciar una actuación por el abandono de la defensa en pleno juicio.

Temas Erika Antonella ÁlvarezFelipe "El Militar" Sosa
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Dimes y diretes: habló Raquel Graneros, intendenta de Graneros: “Desmiento cada una de estas falsedades”
1

Dimes y diretes: habló Raquel Graneros, intendenta de Graneros: “Desmiento cada una de estas falsedades”

Colapinto vuelve a correr en la F1: días y horarios del Gran Premio de Las Vegas
2

Colapinto vuelve a correr en la F1: días y horarios del Gran Premio de Las Vegas

Asueto por la visita de León XIV: qué servicios funcionan y cuáles no el martes 10 de noviembre en Tucumán
3

Asueto por la visita de León XIV: qué servicios funcionan y cuáles no el martes 10 de noviembre en Tucumán

El escalofriante accidente en el ring que dejó a un boxeador con el rostro irreconocible: “Es lo peor que he visto en mi vida”
4

El escalofriante accidente en el ring que dejó a un boxeador con el rostro irreconocible: “Es lo peor que he visto en mi vida”

León XIV antes de ser Papa: LA GACETA presenta un documental sobre su vida en Chiclayo
5

León XIV antes de ser Papa: LA GACETA presenta un documental sobre su vida en Chiclayo

Ranking notas premium
Elecciones en Tucumán: ¿cuántos partidos estarán habilitados para competir el 9 de mayo?
1

Elecciones en Tucumán: ¿cuántos partidos estarán habilitados para competir el 9 de mayo?

La Justicia rechazó sobreseer a un sacerdote acusado de abusar de una menor y advirtió sobre un severo sesgo en la investigación
2

La Justicia rechazó sobreseer a un sacerdote acusado de abusar de una menor y advirtió sobre un severo sesgo en la investigación

Los narcos la tienen cada vez más fácil
3

Los narcos la tienen cada vez más fácil

Juicio por el crimen de Érika Álvarez: “El Militar” Sosa, involucrado en cinco incidentes en nueve audiencias
4

Juicio por el crimen de Érika Álvarez: “El Militar” Sosa, involucrado en cinco incidentes en nueve audiencias

Juicio por el crimen de Érika Álvarez: ¿“El Militar” Sosa se queda sin defensores?
5

Juicio por el crimen de Érika Álvarez: ¿“El Militar” Sosa se queda sin defensores?

Más Noticias
Teatro: cuando los sueños revolucionarios no tienen tiempo ni edad

Teatro: cuando los sueños revolucionarios no tienen tiempo ni edad

El rey del judo luchará por la presidencia de Francia

El rey del judo luchará por la presidencia de Francia

Los narcos la tienen cada vez más fácil

Los narcos la tienen cada vez más fácil

El GTA VI, a días de acabar con una espera de ocho años

El GTA VI, a días de acabar con una espera de ocho años

Crearon una app para conectar pueblos

Crearon una app para conectar pueblos

Décima edición del encuentro de títeres en Amaicha

Décima edición del encuentro de títeres en Amaicha

Comentarios