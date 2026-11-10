Renunció uno de los defensores de "El Militar" Sosa en pleno juicio por el crimen de Érika Álvarez

El profesional argumentó varias razones para presentar su dimisión, entre ellas los ataques y amedrentamientos del acusado hacia su persona y hacia el abogado Flores. Llamativamente, Cosiansi señaló que el viernes Sosa habría intentado agredir a su colega, pese a que el imputado tiene un problema de discapacidad en uno de sus brazos. También se mostró preocupado porque Sosa le insiste en que recibe mensajes y visiones que no aportan mayores datos para indagar sobre la cuestión.