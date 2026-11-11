OpiniónColumnas Nadie puede sacar los pies del plato El Papa logró el "milagro" de reunir a todos los sectores que se resisten a generar un clima de consenso para que la Argentina crezca de manera sostenible. Compartir Whatsapp Facebook X Linkedin Copiar dirección URL La UCA y la Comisión Episcopal de Pastoral Social le obsequiaron al Papa un poncho de alpaca con el escudo papal. Universidad Católica Argentina Por Marcelo Aguaysol Hace 9 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas Juan ManzurOsvaldo JaldoUniversidad Católica ArgentinaJavier MileiLeón XIV Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS El análisis de Jorge Asís: escenarios incómodos para Milei Tanta agua no puede apagar tanto fuego Recuerdos fotográficos: cuando una de las materias a aprobar siempre era el billar Pareceres: del ancla cambiaria al torniquete monetario Jaldo capitaliza la dispersión en el lejano oeste Lo más popular Dimes y diretes: habló Raquel Graneros, intendenta de Graneros: “Desmiento cada una de estas falsedades” Colapinto vuelve a correr en la F1: días y horarios del Gran Premio de Las Vegas Asueto por la visita de León XIV: qué servicios funcionan y cuáles no el martes 10 de noviembre en Tucumán El escalofriante accidente en el ring que dejó a un boxeador con el rostro irreconocible: “Es lo peor que he visto en mi vida” León XIV antes de ser Papa: LA GACETA presenta un documental sobre su vida en Chiclayo Ranking notas premium Elecciones en Tucumán: ¿cuántos partidos estarán habilitados para competir el 9 de mayo? La Justicia rechazó sobreseer a un sacerdote acusado de abusar de una menor y advirtió sobre un severo sesgo en la investigación Los narcos la tienen cada vez más fácil Juicio por el crimen de Érika Álvarez: “El Militar” Sosa, involucrado en cinco incidentes en nueve audiencias Juicio por el crimen de Érika Álvarez: ¿“El Militar” Sosa se queda sin defensores?