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Nadie puede sacar los pies del plato

El Papa logró el "milagro" de reunir a todos los sectores que se resisten a generar un clima de consenso para que la Argentina crezca de manera sostenible.

La UCA y la Comisión Episcopal de Pastoral Social le obsequiaron al Papa un poncho de alpaca con el escudo papal.
La UCA y la Comisión Episcopal de Pastoral Social le obsequiaron al Papa un poncho de alpaca con el escudo papal. Universidad Católica Argentina
Marcelo Aguaysol
Por Marcelo Aguaysol Hace 9 Hs

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Temas Juan ManzurOsvaldo JaldoUniversidad Católica ArgentinaJavier MileiLeón XIV
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