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Juicio por el crimen de Érika Álvarez: "El Militar” estuvo tranquilo y su defensor dijo que declarará en las próximas audiencias

El día después de la renuncia de sus abogados.

Juicio por el crimen de Érika Álvarez: El Militar” estuvo tranquilo y su defensor dijo que declarará en las próximas audiencias
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 7 Hs

Resumen para apurados

  • En la décima audiencia del juicio por el femicidio de Érika Álvarez, el acusado Felipe Sosa se mostró calmo y su defensa anunció que declarará tras el testimonio de los peritos.
  • La jornada siguió a la renuncia del letrado Marcelo Cosiansi, quien dimitió tras un intento de agresión del imputado hacia Rubén Flores Fares, quien asumió la defensa en solitario.
  • El tribunal evaluará si sanciona al abogado saliente, mientras se aguarda el testimonio clave de Sosa una vez que concluyan las pericias para definir su situación judicial.
Resumen generado con IA

Después de la renuncia de uno de sus defensores, Felipe “El Militar” Sosa se mostró tranquilo y, por momentos, hasta sonrió durante la décima audiencia del juicio por el crimen de Érika Antonella Álvarez.

El martes, Marcelo Cosiansi le anunció al tribunal que renunciaba a la defensa del acusado y que Rubén Flores Fares, quien venía trabajando junto a él, continuaría asistiendo al único imputado por el femicidio.

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Entre otros argumentos, Cosiansi explicó que había tomado esa decisión después de que “El Militar” intentara agredir a su colega. El profesional tiene plazo hasta el próximo martes para presentar un escrito en el que deberá fundamentar los motivos de su renuncia. Los jueces evaluarán sus fundamentos y determinarán si corresponde aplicarle algún tipo de sanción por su conducta.

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Más allá de estas cuestiones, el acusado se mostró muy tranquilo durante la jornada de ayer. Dialogó permanentemente con Flores Fares y mantuvo su costumbre de realizar anotaciones en un papel. Se presume que se trataría de preguntas que pretende que su defensor les formule a los testigos. “Él va a prestar declaración una vez que terminen de declarar los peritos. Ese momento llegará, sólo hay que esperar”, explicó el defensor en una entrevista con LA GACETA.


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