Juicio por el crimen de Érika Álvarez: "El Militar” estuvo tranquilo y su defensor dijo que declarará en las próximas audiencias

Más allá de estas cuestiones, el acusado se mostró muy tranquilo durante la jornada de ayer. Dialogó permanentemente con Flores Fares y mantuvo su costumbre de realizar anotaciones en un papel. Se presume que se trataría de preguntas que pretende que su defensor les formule a los testigos. “Él va a prestar declaración una vez que terminen de declarar los peritos. Ese momento llegará, sólo hay que esperar”, explicó el defensor en una entrevista con LA GACETA.