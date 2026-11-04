Seguridad Caso Érika: cómo fue el operativo cuando se detuvo al “Militar” Sosa en Buenos Aires Policías federales reconstruyeron el seguimiento del acusado y su captura en Pilar. Compartir Whatsapp Facebook X Linkedin Copiar dirección URL PRUEBAS. Se exhibieron las fotografías del operativo en Buenos Aires. Por Gustavo Rodríguez Hace 3 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas Erika Antonella Álvarez TucumánBuenos AiresInseguridadFelipe "El Militar" Sosa Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Escándalo en el juicio por el crimen de Érika Álvarez: denuncian amenazas y se retiró un abogado El juicio por el crimen de Érika: se reanudó el debate con normalidad Lo más popular ¿Quién es dueño de una app? Un seminario en Tucumán explica cómo proteger proyectos digitales Una empresa busca asistentes de carga de datos para trabajar de manera remota Un árbol al que le faltan hojas: el libro de estudiantes tucumanos sobre la última dictadura El mandato de la crianza perfecta en redes: ¿estamos educando desde las propias convicciones o ejecutando un guión ajeno? Prorrogan la feria Fo.Co hasta el viernes Ranking notas premium De mirarlo a mirar desde él: la experiencia de subir y conocer el corazón del Obelisco Jaldo capitaliza la dispersión en el lejano oeste Tucumán superó por segundo año consecutivo la tonelada de cocaína secuestrada Recuerdos fotográficos: billares, tacos, habilidad y concentración Caso Érika: cómo fue el operativo cuando se detuvo al “Militar” Sosa en Buenos Aires