Juicio por el crimen de Érika Álvarez: “El Militar” Sosa, involucrado en cinco incidentes en nueve audiencias

Resumen para apurados
- Felipe "El Militar" Sosa, acusado por el femicidio de Érika Álvarez, protagonizó cinco incidentes durante nueve audiencias del juicio oral en los tribunales tucumanos.
- Los reiterados desmanes provocaron tensiones con su defensa y la justicia, en un proceso marcado por peritajes psiquiátricos y sospechas de vínculos con el narcotráfico.
- El comportamiento del imputado altera el desarrollo del proceso penal y sumará elementos de análisis para el tribunal al momento de definir su condena y eventual sentencia.
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