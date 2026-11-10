La Justicia rechazó sobreseer a un sacerdote acusado de abusar de una menor y advirtió sobre un severo sesgo en la investigación
El juez consideró que existen elementos para mantener abierta la causa por tres presuntos abusos sexuales contra una adolescente. Criticó con severidad la actuación del Ministerio Público Fiscal por omitir pruebas y ordenó elevar el caso al fiscal regional.
Resumen para apurados
- Un juez de Monteros, Tucumán, rechazó sobreseer a un cura acusado de tres presuntos abusos a una menor, al hallar elementos suficientes para mantener abierta la causa.
- El magistrado advirtió un severo sesgo en la investigación del Ministerio Público Fiscal y cuestionó con dureza la omisión de pruebas relevantes para la causa.
- Ante las irregularidades detectadas, la Justicia ordenó remitir el expediente al fiscal regional para reencauzar la investigación y definir el futuro procesal del imputado.
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