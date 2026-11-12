Estrenos de cine: un tutorial virtual sobre “Cómo robar un banco”

Pandemia de por medio, hoy la acumulación de fuerzas para las protestas contra el orden mundial imperante pasa más por las plataformas que por las calles. Ese es el concepto que desarrolla Leitch en la trama, donde la comodidad del sillón de quien ve lo que están haciendo otros, sin poner el cuerpo (ni arriesgarse). La representación social y la construcción del liderazgo también queda expuesta ante la pasividad del espectador, que puede aplaudir pero sin sumarse a ser parte de la banda; sin embargo, logra estructurar un mensaje de denuncia y convoca a la organización. En entredicho quedan las formas contemporáneas de hacer política, donde el control callejero disputa con la dominación del espacio virtual, tema que recurrentemente entra en debate -más aún cuando se acercan elecciones-.