Estrenos de cine: un tutorial virtual sobre “Cómo robar un banco”

Resumen para apurados
- El director David Leitch estrena hoy en cines la comedia de acción 'Cómo robar un banco', donde Nicholas Hoult lidera atracos virales para vengarse del sistema financiero corrupto.
- Leitch, ex doble de riesgo y director de 'John Wick', combina acción y humor en una trama donde los asaltantes transmiten sus golpes armados en directo por redes sociales.
- El filme expone la pasividad del activismo digital moderno y busca conectar con nuevas generaciones habituadas al consumo fragmentado de videos cortos y redes.
Antes de ser director, David Leitch fue doble de riesgo de Brad Pitt y de Jean-Claude Van Damme. Ya detrás de cámaras, su afición por las películas de acción y suspenso se demostró en “John Wick”, “Atomic”, “Hobbs & Shaw”, “Deadpool 2”, “El tren bala” y “Profesión peligro”; en las tres últimas ya coqueteaba con la comedia, junto con un despliegue en pantalla caracterizado por los movimientos de pelea o persecusiones con coreografías espectaculares.
Esa conjunción es desplegada ahora a pleno en “Cómo robar un banco”, el filme que llega hoy a las salas tucumanas con un elenco coral integrado por Nicholas Hoult (una suerte de actor del momento, que se reparte entre distintas producciones disímiles entre sí), Zoë Kravitz, Christian Slater, Anna Sawai, Rhenzy Feliz, Pete Davidson y John C. Reilly.
Las entidades financieras son el blanco de un astuto y preparado grupo de ladrones que transmiten sus delitos por las redes sociales, como forma de hacerse conocer. Entre los delincuentes -quienes llevan el rostro tapado por máscaras de animales y están fuertemente armados- está un hombre que quiere voltear el corrupto sistema que arruinó su vida, en la historia guionada por Mark Bianculli.
La fama que consiguen va de la mano de sus atracos osados y efectivos, que ya superan la docena, cifra que va en crecimiento. El dinero que reúnen no es el foco de sus objetivos: lo que los moviliza es denunciar al régimen financiero que controla los dineros de todo el mundo y puede hacer con ellos lo que quiera (cualquier vinculación con el reciente escándalo del Ueno Bank en Paraguay corre por cuenta del público).
Esa popularidad hace que se transformen en el objetivo principal de la Policía, en un renovado juego clásico del gato y el ratón. A la persecución encarada, con la idea de anticiparse al próximo paso, se suman un veterano agente del FBI y una brillante ingeniera de software.
A medida en que se estrecha el cerco, la organización criminal lleva sus golpes al máximo y lo arriesga todo por sus ideales y el botín más ambicioso de sus vidas, mientras crece el número de sus seguidores virtuales, atraídos por la propuesta con nombre de tutorial de internet, puerta de entrada al discurso que sus protagonistas quieren difundir.
De la calle al sillón
Esta idea es la que sobrevuela una realización donde lo virtual reemplaza la experiencia vivencial incluso de los más rebeldes, que comparten los ideales de los asaltantes. Mucho tiempo pasó desde las masivas movilizaciones contra el G-20 y sus invitados, que congregaban multitudes donde sea que se reuniese el poder económico global.
Pandemia de por medio, hoy la acumulación de fuerzas para las protestas contra el orden mundial imperante pasa más por las plataformas que por las calles. Ese es el concepto que desarrolla Leitch en la trama, donde la comodidad del sillón de quien ve lo que están haciendo otros, sin poner el cuerpo (ni arriesgarse). La representación social y la construcción del liderazgo también queda expuesta ante la pasividad del espectador, que puede aplaudir pero sin sumarse a ser parte de la banda; sin embargo, logra estructurar un mensaje de denuncia y convoca a la organización. En entredicho quedan las formas contemporáneas de hacer política, donde el control callejero disputa con la dominación del espacio virtual, tema que recurrentemente entra en debate -más aún cuando se acercan elecciones-.
Disfrutar de las grabaciones o transmisiones en directo sin más compromiso de hacer un clic en el “Me gusta” es una realidad de las sociedades con narrativas fragmentadas, videos cortos y algorritmos que saturan el espectro y la atención digital. La película adopta esa lógica de la velocidad en las escenas, apuntando a seducir a las nuevas generaciones que ya están acostumbradas ese modo de consumo.
Otras películas
Cuento de Navidad: Johnny Deep protagoniza “Ebenezer”, basado en Dickens
“Cuento de Navidad” es la novela breve más conocida de Charles Dickens, con una fuerte impronta moral. Publicada por primera vez en 1843, su trama sigue el viaje sobrenatural del avaro, solitario y mezquino Ebenezer Scrooge, quien debe enfrentarse a los fantasma del pasado, el presente y el futuro en el paso entre la Nochebuena y la Navidad, en un intento de tener una segunda oportunidad en su vida y enmendar sus errores.
Dirigida por Ti West, llega hoy una nueva versión de ese clásico relato a la pantalla grande. Está protagonizado por Johnny Depp (en los últimos ocho años, sólo había estado antes en “Jeanne du Barry”, de 2023), a quien secundan Sam Claflin, Rupert Grint y Daisy Ridley. El guión de Nathaniel Halpern aporta elementos de la comedia negra y del terror gótico.
Una aventura para la familia: un héroe improvisado en “Pluma, Operación Rescate”
Arturo el Chivo asume el papel de potencial héroe cuando deja de lado su sueño de pasar de ser un repartidor callejero a un gran peluquero de fama mundial, cuando se compromete a rescatar a los siete polluelos reales que fueron secuestrados de sus padres en el Reino de Castilla, a poco de asumir el trono. Los inquietos y movedizos bebés están en manos de una peligrosa fuerza oscura que le exige al príncipe que abdique para que un hechicero llegue a controlar todo el poder.
Para mantenerlos a salvo, este improvisado salvador adolescente deberá madurar, descubrir su propio pasado y despertar sentimientos olvidados en “Pluma, Operación Rescate”, el filme animado familiar que se estrena esta semana con la dirección de Andrew Gordon en una historia sobre los desafíos de crecer.
“Ju-on: El grito” parte de una leyenda japonesa
“Ju-on: El grito” es la producción japonesa escrita y dirigida por Takashi Shimizu estrenada en los cines en octubre de 2002, que se inmediato se transformó en un clásico del género. La película fue la tercera parte de una saga, pero la primera que superó la circulación por video, lo que le permitió ganar una repercusión mundial y dio origen tanto a secuelas como a sátiras que toman al siniestro personaje central para la burla. Hoy vuelve a las pantallas grandes en una versión restaurada y en 4K, con minutos extra que aporta nueva información y nuevos protagonistas, abriendo la puerta a futuras producciones.
La trama está basada en una leyenda nipona sobre las casas embrujadas. Ambientada en Tokio, el brutal asesinato de una familia ha dejado una maldición que acecha a todo aquel que se atreve a cruzar sus puertas, cuenta el relato original. En ese marco se desarrolla una historia previsible de quienes llegan a habitar el lugar sin conocer su pasado, con el particular estilo japonés de meter miedo.
Soldados sanguinarios: “Aniquilación” mezcla el terror con la acción
El thriller es el género elegido para el filme “Aniquilación”, con el agregado de la ciencia ficción y una dosis de terror, en una propuesta dirigida por Adam Wingard y con Adria Arjona, Alex Pereira, Dan Stevens, Michael Biehn, Drew Starkey y Rebecca Hall en el elenco. La protagonista es Celeste, una eficaz francotiradora retirada del Ejército estadounidense que debe apelar a su experiencia y precisión para proteger a su hija pequeña de tres supersoldados genéticamente modificados por un científico nazi, que escaparon de una instalación militar secreta en una aislada base en Nuevo México.
Los atacantes gozan de una enorme fuerza, resistencia, control muscular, visión nocturna y sed de sangre, que no aplacan ni siquiera con el reguero de muerte que dejan hasta toparse en un complejo de motorhome con la experta madre. Es una producción de A24, con libreto de Simon Barret y del propio Wingard y mucha sangre y violencia en pantalla desde hoy.
“Memoria de una madre: aporte argentino a las posesiones sobrenaturales
Un matrimonio adopta al joven Genaro, y lo suma a una familia integrada además por dos hijos. Pero el recién llegado no tarda en percibir que algo va muy mal en su nuevo hogar, con un entorno atrapado bajo un sofocante velo de miedo y desesperación, perseguida por una fuerza invisible.
Cuando Nuria, una problemática adolescente, empieza a descubrir los aterradores secretos que se esconden, crea un poderoso vínculo con Genaro y juntos enfrentarán una presencia maligna que se hace más fuerte cada día. Esa situación desencadena una cadena de acontecimientos siniestros e inquietantes.
Esta es la sinopsis para el estreno del filme argentino “Memoria de una madre”, con dirección y guión de Mauro Iván Ojeda (reconocido por “La funeraria”) y las actuaciones de Santino Resta, Julieta Palermo, Mateo Berti y Vilma Echeverría, que se suma a la corriente nacional del terror sobrenatural dentro de la línea de las casas tomadas por espíritus y los ambientes lúgubres.