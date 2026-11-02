Qué pasará con el bloque que integran hoy jaldistas y libertarios en la Legislatura
La bancada Compromiso Tucumán, primera minoría de la Cámara, llegó de la mano del alfarismo y modificó su orientación política en los últimos meses: dos legisladores se acercaron a LLA y tres están alineados con el oficialismo.
Resumen para apurados
- El bloque Compromiso Tucumán debate su fractura en la Legislatura provincial ante la división de sus miembros entre el oficialismo jaldista y La Libertad Avanza rumbo a 2027.
- Electa en 2023 por JxC, la bancada mantuvo la primera minoría tras la ruptura nacional, pero el reciente salto de dos legisladores a LLA profundizó las diferencias internas.
- El debate del Presupuesto 2027 definirá la ruptura formal del bloque, lo que alterará la primera minoría parlamentaria y los cargos de conducción en la Legislatura de Tucumán.
La reconfiguración del tablero político en Tucumán de cara a los comicios provinciales convocados para el 9 de mayo de 2027 va generando sorpresas y algunas curiosidades. Tal es el caso de lo que ocurre en la Legislatura con el bloque Compromiso Tucumán que, debido a las últimos movimientos, hoy está integrado por dos legisladores alineados con La Libertad Avanza (LLA) y por tres que están encolumnados en el frente Primero Tucumán que encabeza el gobernador Osvaldo Jaldo. ¿Es posible sostener una bancada con posturas disímiles en la provincia?
Cabe repasar que los legisladores Claudio Viña (presidente del bloque), Rolando Alfaro (vice), Walter Berarducci, Rodolfo Ocaranza y Alfredo Toscano llegaron a la Cámara en 2023, siendo parte de diferentes acoples que respondían a lo que a nivel nacional era Juntos por el Cambio (JxC). Este espacio opositor propuso a Roberto Sánchez y a Germán Alfaro como fórmula para conducir los destinos de la provincia, pero quedó en segundo lugar con el 33% de los votos en los comicios del 11 de junio que consagraron gobernador a Jaldo y vicegobernador a Miguel Acevedo.
Meses después ocurrió la implosión de JxC a nivel nacional: Patricia Bullrich obtuvo el 23,83% de los votos el 22 de octubre de 2023 y quedó fuera del balotaje presidencial frente a Sergio Massa y Javier Milei. Apenas 72 horas después y de modo unilateral, hubo una reunión del macrismo para respaldar al referente libertario en la segunda vuelta, lo que causó rechazo de sectores como la UCR, la CC y parte del PRO, y dinamitó la coalición.
En la provincia hubo una reconfiguración de los espacios de la oposición, con reordenamientos y alejamientos dentro del propio alfarismo. De los cinco parlamentarios de Compromiso Tucumán, hoy solamente Ocaranza mantiene diálogo con el ex intendente.
Pese a ello, los parlamentarios se mantuvieron juntos estos años para sostener la primera minoría en la Cámara y tener a Toscano como vicepresidente segundo de la Legislatura.
Compañeros y rivales
Con definiciones hoy mucho más marcadas y a menos de 200 días para los comicios provinciales, resulta menos probable que estos parlamentarios se mantengan unidos dentro de una misma bancada. Berarducci anunció días atrás su desembarco en LLA, con una foto con Lisandro Catalán, espacio al que Viña y su equipo de trabajo se sumó meses antes. En la vereda de enfrente quedaron Alfaro, Ocaranza y Toscano, quienes se muestran alineados a la Casa de Gobierno y trabajarán para el oficialismo de cara al 9 de mayo.
Distintos parlamentarios de este espacio coincidieron en que tienen una muy buena relación entre ellos a pesar que hoy están en veredas opuestas. “No tenemos problemas con que el otro vote distinto. Somos respetuosos de la orientación política del otro”, mencionó uno de los legisladores. De hecho, desde hace mucho tiempo atrás que hay posturas muy disímiles dentro de la bancada que nació opositora y hoy está plenamente dividida. Hay lecturas de que LLA no es lo mismo que JxC, pero que es lo más parecido hoy en la oposición.
Una votación clave
De los parlamentarios que hoy están alineado con el oficialismo también resaltan que nunca hubo cuestiones personales entre ellos y que siempre se trataron con respeto a pesar de pensar y votar distinto. Señalaron, por ejemplo, que las diferencias políticas quedaron evidenciadas durante la votación de la ampliación presupuestaria impulsada por el Poder Ejecutivo (Berarducci y Viña votaron en contra).
Según pudo conocer este diario, está previsto que esta semana se lleve a cabo una reunión del bloque Compromiso Tucumán para conversar sobre las definiciones que hubo y cómo continuarán hacia adelante. Ocaranza, en tanto, le dijo a LA GACETA que esperará para ver qué sucede con el tratamiento de la ley de presupuesto, a la que definió como una decisión crucial. “Según eso veremos si se da un paso”, anticipó.