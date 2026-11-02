Qué pasará con el bloque que integran hoy jaldistas y libertarios en la Legislatura

Distintos parlamentarios de este espacio coincidieron en que tienen una muy buena relación entre ellos a pesar que hoy están en veredas opuestas. “No tenemos problemas con que el otro vote distinto. Somos respetuosos de la orientación política del otro”, mencionó uno de los legisladores. De hecho, desde hace mucho tiempo atrás que hay posturas muy disímiles dentro de la bancada que nació opositora y hoy está plenamente dividida. Hay lecturas de que LLA no es lo mismo que JxC, pero que es lo más parecido hoy en la oposición.