Seguridad

Juicio por el crimen de Érika Álvarez: ¿“El Militar” Sosa se queda sin defensores?

Los abogados Cosiansi y Flores anunciarían hoy que dimitirían por diferencias insalvables con su defendido. ¿Otra estrategia dilatoria en el debate?

TENDRÁN LA ÚLTIMA PALABRA. Los jueces Eliana Gómez Moreira, Gonzalo Ortega -presidente- y María Valeria Mibelli, si los defensores confirman su renuncia, deberán ordenar el futuro del debate oral. LA GACETA / FOTO DE Analía Jaramillo
TENDRÁN LA ÚLTIMA PALABRA. Los jueces Eliana Gómez Moreira, Gonzalo Ortega -presidente- y María Valeria Mibelli, si los defensores confirman su renuncia, deberán ordenar el futuro del debate oral. LA GACETA / FOTO DE Analía Jaramillo
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez 10 Noviembre 2026

Resumen para apurados

  • Los abogados de Felipe "El Militar" Sosa prevén renunciar hoy a su defensa por diferencias irreconciliables, en el juicio por el crimen de Érika Álvarez.
  • La dimisión de los letrados Cosiansi y Flores se produce en pleno debate oral y despierta sospechas sobre una posible maniobra dilatoria por parte del acusado.
  • El tribunal a cargo deberá definir si acepta la renuncia y cómo continuará el proceso judicial, lo que podría retrasar la resolución del caso por femicidio.
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Temas InseguridadErika Antonella ÁlvarezJustina GordilloFelipe "El Militar" Sosa
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