Juicio por el crimen de Érika Álvarez: ¿“El Militar” Sosa se queda sin defensores?

Resumen para apurados
- Los abogados de Felipe "El Militar" Sosa prevén renunciar hoy a su defensa por diferencias irreconciliables, en el juicio por el crimen de Érika Álvarez.
- La dimisión de los letrados Cosiansi y Flores se produce en pleno debate oral y despierta sospechas sobre una posible maniobra dilatoria por parte del acusado.
- El tribunal a cargo deberá definir si acepta la renuncia y cómo continuará el proceso judicial, lo que podría retrasar la resolución del caso por femicidio.
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